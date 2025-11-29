loader
„Omul și Timpul”. România și Republica Moldova, cronica unei relații complicate

publicat: Sâmbătă, 29 Noiembrie 2025

„Ca să aibă loc Unirea, trebuie să se dorească nu numai la Chișinău, dar și la București. Și poate mai mult decât la Chișinău, să se dorească și aici, la București. La începutul anilor ’90, cred că, dacă se dorea și la București, și la Chișinău, s-ar fi putut obține, dar s-ar fi obținut fără Transnistria”, spune istoricul și diplomatul Mihai Gribincea în emisiunea „Omul și Timpul”, duminică, 30 noiembrie, ora 17:00.

 

TVR Cultural prezintă duminică, 30 noiembrie, de la ora 17:00, o ediție specială a emisiunii „Omul și Timpul”, dedicată uneia dintre cele mai sensibile teme ale spațiului românesc: cei 35 de ani de independență ai Republicii Moldova și evoluția unei relații pe cât de profunde, pe atât de complicate.

Imediat după 1991, Republica Moldova s-a trezit într-o realitate geopolitică dificilă, purtând în spate moștenirea unui regim sovietic care a încercat, timp de jumătate de secol, să rupă identitatea românească din Basarabia. Deznaționalizarea, rusificarea forțată, confuzia identitară și presiunea unui conflict înghețat au modelat o societate fragilă, obligată să își recupereze rapid memoria istorică. Dar ceea ce a făcut ca situația teritorială să nu fie identică celei din perioada interbelică a fost alipirea regiunii Transnistria. Acest teritoriu a tensionat și continuă să tensioneze relațiile diplomatice dintre București și Chișinău.

Pentru foarte mulți basarabeni, România nu a fost niciodată un „vecin”, ci o parte a aceluiași spațiu cultural, lingvistic și istoric din care au fost smulși prin forță în 1940. Această legătură profundă, uneori ignorată în plan politic, alteori revendicată cu forță de societate, continuă să modeleze relația dintre cele două state și să alimenteze dezbaterea despre identitate, memorie și viitor. Cazuri precum cel al grupului Ilie Ilașcu au devenit repere morale, simboluri ale rezistenței identitare într-un spațiu marcat de presiuni externe.

Ediția din această săptămână propune o analiză lucidă a acestor trei decenii complicate. Mihai Gribincea, fost ambasador al Republicii Moldova în România, Belgia, Olanda și Luxemburg și fost șef al Delegației Republicii Moldova pe lângă NATO, discută cu jurnalistul Rafael Udriște despre dinamica relației București–Chișinău, despre cum s-au luat deciziile politice de pe ambele maluri ale Prutului, despre ceea ce s-a dorit și mai ales despre ceea ce nu s-a dorit în momentele decisive. O discuție despre oportunități ratate, despre presiunile Federației Ruse, despre reflexele sovietice care au supraviețuit în structurile administrative, dar și despre aspirațiile identitare ale celor care văd în România nu un proiect politic, ci o reîntoarcere firească la origini.

Pentru a completa perspectiva istorică și diplomatică, Rafael Udriște va discuta cu invitatul său și despre problema Transnistriei, nodul gardian care a blocat încă de la începutul anilor ’90 orice negociere despre reunificare. Mihai Gribincea reamintește contextul istoric al acelor ani, explicând de ce oportunitatea reunificării Basarabiei cu România a fost anihilată rapid și cum revenirea la normalitate a fost mereu condiționată de presiuni externe.

Oameni, documente, mărturii și interpretări istorice se reunesc într-un dialog substanțial, care arată că relația dintre România și Republica Moldova nu este doar o temă diplomatică, ci o poveste identitară, o continuitate afectivă și culturală, o memorie comună pe care nici granițele, nici propaganda, nici timpul nu au reușit să le șteargă.

Emisiunea „Omul și Timpul” este filmată, ca de obicei, în decorul Muzeului de Artă Veche Apuseană „Ing. Dumitru Furnică-Minovici”. Ajunsă la cel de-al șaptelea sezon, Omul și Timpul rămâne o emisiune-reper în interpretarea lucidă și nuanțată a istoriei recente.

„Omul și Timpul”

Duminică, 30 noiembrie 2025, ora 17:00, la TVR Cultural

Invitat: Mihai Gribincea, diplomat și istoric

Producător: Ruxandra Țuchel

Realizator: Rafael Udriște

