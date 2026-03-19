„De la plus la infinit” – acolo unde ideile se întâlnesc fără ocolișuri

TVRINFO

Începând din 20 martie, de la ora 22.00, telespectatorii TVR INFO sunt invitați la o nouă emisiune ce pune în prim-plan dezbateri autentice și perspective curajoase asupra realității contemporane. Difuzată săptămânal, emisiunea realizată de Răzvan Bucuroiu devine „un spațiu al dialogului pe muchie”, al întrebărilor incomode și al căutării sincere a adevărului.

Trăim într-o perioadă în care două dintre cele mai sensibile și influente teme – religia și politica – se intersectează tot mai des. Uneori în armonie, alteori în contradicție, ele modelează profund societatea și viețile noastre. „De la plus la infinit” își propune să exploreze exact acest teritoriu fragil, unde ideologia se împletește cu teologia, unde granița dintre terestru și ceresc devine tot mai greu de definit, iar echilibrul dintre idolatrie și dreapta judecată este pus la încercare.

Realizată şi moderată de Răzvan Bucuroiu, emisiunea aduce în fața publicului invitați de top, voci relevante care analizează cele mai controversate subiecte ale momentului. Fie că este vorba despre realități ecleziale sau dinamici politice, discuțiile merg dincolo de aparențe, oferind claritate și profunzime într-un peisaj adesea dominat de confuzie.

„De la plus la infinit” nu este doar o emisiune de dezbateri, ci o invitație la reflecție. Este locul unde întrebările importante primesc spațiul necesar pentru a fi rostite și unde răspunsurile nu sunt niciodată simple, dar sunt întotdeauna căutate cu onestitate – „un spațiu al dialogului pe muchie, al dezbaterii de idei, al căutării adevărului în toate cotloanele realității”, după cum ne spune realizatorul Răzvan Bucuroiu.

Prima ediţie are o temă cel puţin incitantă: Creștinismul actual, între ideologiile momentului: MAGA și eurasianism. Răspund întrebărilor lui Răzvan Bucuroiu cei doi invitaţi în platou – teologul Vasile Bănescu, respectiv Cătălin Vasile, producător media digital – precum şi, prin Skype, scriitorul Teodor Baconschi.

Din 20 martie, în fiecare vineri, de la ora 22.00, urmărim la TVR INFO „De la plus la infinit”, un nou reper pentru cei care caută sens dincolo de zgomot.