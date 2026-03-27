Comoara Franţei, dezvăluită pas cu pas în „Valea Loarei – tărâm al castelelor”, la TVR INFO

TVRINFO

Un colț de lume unde natura și istoria se împletesc spectaculos prinde viață într-un documentar captivant difuzat la TVR INFO, pe 29 martie, de la ora 17.00. Filmul „Valea Loarei – tărâm al castelelor” dezvăluie farmecul uneia dintre cele mai frumoase regiuni ale Europei.

Valea Loarei, înscrisă din anul 2000 în Patrimoniul Mondial UNESCO, desemnează partea situată între localităţile Sully-sur-Loire şi Saint-Florent-le-Vieil.

Valea Loarei constituie o zonă excepţională datorită diversităţii biologice, dar şi a patrimoniului istoric şi cultural (parcuri, castele şi oraşe).

Există locuri care nu pot fi descrise în cuvinte, ci doar trăite – iar Valea Loarei este unul dintre ele. De-a lungul a 250 de kilometri, acest teritoriu fascinant adună o natură luxuriantă, un fluviu impunător și o colecție impresionantă de castele încărcate de istorie, fiecare cu propria poveste.

Documentarul surprinde nu doar frumusețea peisajelor, ci și spiritul locului: oameni, tradiții și un mod de viață autentic care transformă regiunea într-o destinație de neratat. Între grandoarea arhitecturii și liniștea apelor limpezi, Valea Loarei devine un spațiu aproape ireal, în care trecutul și prezentul coexistă armonios.

Cunoscută drept „grădina Franţei” sau „tărâm de basm al castelelor”, această zonă unică în Europa atrage milioane de turiști, dar dincolo de popularitate, își păstrează farmecul discret și eleganța naturală. Fiecare cadru al documentarului promite o descoperire – fie că este vorba despre un castel celebru, o grădină spectaculoasă sau o poveste mai puțin cunoscută.

„Valea Loarei – tărâm al castelelor" ("Val de Loire - un trésor français", Franţa, 2021)

Regia: Julien Bur

sursă foto: via Selecţie Film TVR