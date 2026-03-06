loader
Foto

Sporturile individuale și sporturile de contact: două lumi, aceeași luptă pentru motivație

Adriana Nicolae
publicat: Vineri, 06 Martie 2026

TVRSPORT  TVRSPORT 

În sport, motivația este combustibilul care hrănește dorința de a continua atunci când corpul spune „gata, nu mai pot”.

 

Fie că vorbim despre un alergător singur pe pistă sau despre un luptător care își privește adversarul în ochi, drumul spre performanță este modelat de felul în care fiecare sportiv își găsește energia interioară. Iar diferențele dintre sporturile individuale și cele de contact sunt mult mai profunde decât par la prima vedere.

Sporturile individuale sunt, în esență, o confruntare cu sine. Alergătorul, înotătorul sau gimnastul nu se pot ascunde în spatele unei echipe și nici nu pot împărți responsabilitatea cu altcineva. Totul depinde de ei: pregătirea, concentrarea, autocontrolul. Tocmai de aceea, motivația lor este adesea una intrinsecă, alimentată de dorința de a progresa, de a-și depăși propriile limite și de a atinge perfecțiunea tehnică. Este o motivație liniștită, dar puternică, care se construiește în orele lungi de antrenament în care singurul adversar real este timpul.

Această autonomie vine însă cu un preț. Sportivii individuali resimt mai intens presiunea competiției, pentru că nu au cu cine să împartă emoțiile sau responsabilitatea. Anxietatea premergătoare concursului este mai ridicată, iar autocritica poate deveni un obstacol greu de gestionat. Totuși, tocmai această luptă interioară îi transformă în sportivi extrem de disciplinați și atenți la detalii.

Pe de altă parte, sporturile de contact au o energie complet diferită. Aici, competiția nu este doar un concept abstract, ci o realitate fizică. Luptătorii, judoka sau boxerii trăiesc motivația într-o formă mult mai directă, alimentată de confruntarea cu un adversar real. Motivația lor combină plăcerea luptei cu dorința de a câștiga, de a domina, de a demonstra forță și control. Este o motivație intensă, uneori explozivă, dar întotdeauna canalizată în limitele regulamentului.

Sportivii de contact dezvoltă un nivel ridicat de încredere și reziliență, pentru că fiecare meci este o lecție despre curaj și adaptare. Agresivitatea lor nu este haotică, ci controlată, transformată într-un instrument de performanță. În același timp, motivația extrinsecă – victoria, recunoașterea, statutul – joacă un rol mai vizibil decât în sporturile individuale.

Privite împreună, cele două categorii de sport arată cât de variată poate fi motivația în lumea performanței. Sporturile individuale pun accent pe progres personal și autocunoaștere, în timp ce sporturile de contact scot la suprafață spiritul competitiv și capacitatea de a gestiona presiunea directă. Ambele forme de motivație sunt valide, puternice și necesare, iar frumusețea sportului stă tocmai în diversitatea acestor drumuri către excelență.

surse: Allen, J. B. (2003). Social motivation in youth sport. Journal of Sport & Exercise Psychology; Nia, M. E., & Besharat, M. A. (2010). Comparison of athletes’ personality characteristics in individual and team sports. Procedia – Social and Behavioral Sciences.

TVR SPORT este un mijloc de promovare a valorilor sportive românești, a sportului în general și a sportului ca mod de viață sănătos.

sursa foto: AI

Tag-uri: abilitate sportiva, ambiție, antrenament, autocontrol, disciplina, efort, performanță sportivă, TVR SPORT

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

06 Martie, 00:14

Elevi blocați în Dubai, ajutați de Cosmin Olăroiu. Antrenorul, exclusiv la TVR: Sunt niște copii, totuși, într-o țară străină. Mă bucur că sunt bine

05 Martie, 21:55

Cupa României la fotbal: Dinamo, ultima calificată în semifinale

05 Martie, 16:24

Ana Maria Bărbosu, desemnată cea mai bună gimnastă din Europa, în urma voturilor pe site-ul European Gymnastics

05 Martie, 12:33

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian s-au calificat în turul doi la Indian Wells. Cu cine fac pereche la dublu

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Doamnele televiziunii, celebrate la „Brilliant”, de 8 Martie, pe TVR Info

  PROMO     TVR1 

Doamnele televiziunii, celebrate la „Brilliant”, de 8 Martie, pe TVR Info

Loredana Negrilă aduce în prim-plan eleganța și profesionalismul unei foste crainice a Televiziunii Române: CRISTIANA BOTA.

Brad Pitt, dincolo de strălucirea ecranului

  FILM     TVRCULTURAL   TVR1 

Brad Pitt, dincolo de strălucirea ecranului

Un portret de excepție al unuia dintre numele de legendă din lumea cinematografiei mondiale! Brad Pitt, figură emblematică a industriei americane ...

„De dragoste, pe românește”. Concertul „O seară cu Andrei Tudor” se vede la TVR

  PROMO     TVR1   TVRI 

„De dragoste, pe românește”. Concertul „O seară cu Andrei Tudor” se vede la TVR

Mari vedete ale scenei autohtone se alătură muzicianului şi Orchestrei Simfonice București, într-un eveniment ce omagiază muzica românească. ...

Războiul din Orientul Mijlociu: efecte de tip domino în economie

  TVRINFO     TVRINFO 

Războiul din Orientul Mijlociu: efecte de tip domino în economie

Pe fondul tensiunilor recente din Orientul Mijlociu, prețurile la pompă au crescut cu aproximativ 15 bani, iar Guvernul analizează în prezent ...

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026

  TVRMOLDOVA     TVR1   TVRI   TVR+   TVRMOLDOVA 

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026

Artista a câștigat finala Selecției Naționale cu piesa „Choke Me”. România va intra pe 14 mai în concursul internațional, în semifinala cu ...

Poveşti tumultuoase de dragoste, în documentarul „Artiştii şi dragostea”, la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Poveşti tumultuoase de dragoste, în documentarul „Artiştii şi dragostea”, la TVR Cultural

În spatele fiecărei capodopere se ascunde o respirație tăiată, un orgoliu rănit sau devoţiune dincolo de limite? Documentarul „Artiștii și ...

Monumentele soldatului sovietic: „Eliberator” sau „Ocupant”? Vineri, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Monumentele soldatului sovietic: „Eliberator” sau „Ocupant”? Vineri, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre justificările lui Donald Trump pentru atacarea Iranului, dar şi despre desfiinţarea barajelor din ţara noastră. Pe 6 ...

Depășirea stresului competițional

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Depășirea stresului competițional

Stresul competițional afectează performanța, sănătatea mentală și coeziunea echipei, iar depășirea lui cere intervenții coordonate la nivel ...

TVR celebrează Ziua Femeii prin muzică, film și povești care ne inspiră

  TVRINFO     TVR1   TVR2   TVR3   TVRCULTURAL   TVRINFO   TVRFOLCLOR 

TVR celebrează Ziua Femeii prin muzică, film și povești care ne inspiră

Ediții speciale, concerte-eveniment și portrete memorabile, în programele Televiziunii Române

„Mi-am pus busuioc în păr”, concert cu muzică de „Poveste din Bucureştiul de odinioară”

  PROMO     TVR2 

„Mi-am pus busuioc în păr”, concert cu muzică de „Poveste din Bucureştiul de odinioară”

Reînviem eleganța și aerul boem într-o „Poveste din Bucureștiul de odinioară!”! TVR 2 difuzează duminică, 8 Martie, de la ora 20.00, spectacolul ...

Efectul economic al războiului din Iran

  TVRINFO     TVRINFO 

Efectul economic al războiului din Iran

Economia europeană a intrat oficial într-o zonă de turbulență maximă, după ce o analiză de ultimă oră publicată de Reuters a avertizat că atacul ...

Omagiu adus regizorului Alexandru Bocăneţ, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Omagiu adus regizorului Alexandru Bocăneţ, la TVR 2

Pe 4 martie 1977, seismul care a îndoliat România curma prematur și viaţa unui regizor excepțional: Alexandru Bocăneț. La aproape 50 de ani de la ...

Secretele unei cariere de Oscar: documentarul „Julie Andrews – o viaţă în cântec”, în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Secretele unei cariere de Oscar: documentarul „Julie Andrews – o viaţă în cântec”, în premieră la TVR 1

Moştenirea actriţei Julie Andrews este aceea de a fi adus bucurie pe scenă și pe marele ecran. O vom avea mereu în minte drept Mary Poppins, ...

Romy Schneider, dincolo de legendă: conversaţia care a zguduit tăcerea, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Romy Schneider, dincolo de legendă: conversaţia care a zguduit tăcerea, la TVR 1

O noapte de iarnă, o confesiune fără martori și o voce care rupe tăcerea unei legende. Departe de camerele de filmare, Romy Schneider a ales să ...

„Cerbul de Aur: Generații” – Best Of la TVR 1, sub semnul „TVR 70”

  PROMO     TVR1 

„Cerbul de Aur: Generații” – Best Of la TVR 1, sub semnul „TVR 70”

Două seri-eveniment dedicate istoriei celui mai prestigios festival muzical din România

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate