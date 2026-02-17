Julia Sauter, pe gheața olimpică: Singura reprezentantă a României la patinaj artistic, în concurs

Marți, 17 februarie, atenția pasionaților de sport se îndreaptă către Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026, unde Julia Sauter, singura patinatoare care reprezintă România, debutează în proba feminină.

Sportiva noastră va intra pe gheață începând cu ora 20:45, evoluând în grupa a doua a programului scurt. Miza acestei seri este una deosebită: obținerea unui punctaj care să îi asigure prezența în primele 24 de patinatoare ale lumii și, implicit, calificarea pentru faza finală a competiției.

Evoluția Juliei Sauter va putea fi urmărită în direct pe TVR 1, prima zi a concursului feminin fiind comentată de Monica Bucur și Marius Negrea. Spectacolul va atinge punctul culminant joi, 19 februarie, de la ora 21:00, când va avea loc programul liber, momentul în care se vor decerna și medaliile olimpice.

Înaintea startului, antrenoarea Roxana Luca Hartmann a oferit detalii, într-un interviu acordat Televiziunii Române, despre strategia de pregătire a sportivei. Aceasta a subliniat că procesul a fost unul riguros și echilibrat, punându-se un accent major pe stabilitate, un factor esențial la un nivel de competiție atât de ridicat. Din punct de vedere tehnic, echipa s-a concentrat pe consolidarea calității săriturilor, pe finețea piruetelor și pe siguranța aterizărilor, însă fără a neglija latura artistică.

Conform antrenoarei, atuurile principale ale Juliei în acest moment sunt prezența elegantă și capacitatea de a transmite emoție, calități dublate de o linie de patinaj foarte estetică. Roxana Luca Hartmann consideră că diferența în clasament va fi făcută de detalii precum viteza pe gheață, tranzițiile fluide și conexiunea profundă cu muzica. Dacă sportiva va reuși să păstreze în concurs încrederea și naturalețea demonstrate la antrenamente, România are toate șansele să asiste la un moment memorabil pe gheața olimpică.

