loader
Foto

Julia Sauter, pe gheața olimpică: Singura reprezentantă a României la patinaj artistic, în concurs

publicat: Marţi, 17 Februarie 2026

TVRSPORT  TVRSPORT 

Marți, 17 februarie, atenția pasionaților de sport se îndreaptă către Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026, unde Julia Sauter, singura patinatoare care reprezintă România, debutează în proba feminină.

 

Sportiva noastră va intra pe gheață începând cu ora 20:45, evoluând în grupa a doua a programului scurt. Miza acestei seri este una deosebită: obținerea unui punctaj care să îi asigure prezența în primele 24 de patinatoare ale lumii și, implicit, calificarea pentru faza finală a competiției.

Evoluția Juliei Sauter va putea fi urmărită în direct pe TVR 1, prima zi a concursului feminin fiind comentată de Monica Bucur și Marius Negrea. Spectacolul va atinge punctul culminant joi, 19 februarie, de la ora 21:00, când va avea loc programul liber, momentul în care se vor decerna și medaliile olimpice.

Înaintea startului, antrenoarea Roxana Luca Hartmann a oferit detalii, într-un interviu acordat Televiziunii Române, despre strategia de pregătire a sportivei. Aceasta a subliniat că procesul a fost unul riguros și echilibrat, punându-se un accent major pe stabilitate, un factor esențial la un nivel de competiție atât de ridicat. Din punct de vedere tehnic, echipa s-a concentrat pe consolidarea calității săriturilor, pe finețea piruetelor și pe siguranța aterizărilor, însă fără a neglija latura artistică.

Conform antrenoarei, atuurile principale ale Juliei în acest moment sunt prezența elegantă și capacitatea de a transmite emoție, calități dublate de o linie de patinaj foarte estetică. Roxana Luca Hartmann consideră că diferența în clasament va fi făcută de detalii precum viteza pe gheață, tranzițiile fluide și conexiunea profundă cu muzica. Dacă sportiva va reuși să păstreze în concurs încrederea și naturalețea demonstrate la antrenamente, România are toate șansele să asiste la un moment memorabil pe gheața olimpică.

 

Televiziunea Română transmite în direct pe TVR 1 prima zi de competiție a patinatoarelor. Programul liber, la finalul caruia se vor decerna medaliile, este programat joi 19 februarie, de la ora 21:00, la TVR1. Comentatori: Monica Bucur și Marius Negrea.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: Jocurile Olimpice de iarnă Milano–Cortina 2026, Julia Sauter, patinaj artistic, Roxana Luca Hartmann, TVR INFO, TVR SPORT

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

16 Februarie, 23:42

Superliga, etapa a 27-a: Dinamo rămâne în plasa liderului

16 Februarie, 16:45

JO 2026 | Vedeta patinajului artistic Ilia Malinin a dezvăluit că a fost ţinta unor abuzuri online: Ura josnică atacă mintea

16 Februarie, 16:29

TVR 1 transmite în direct performanțele patinatoarei Julia Sauter la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026

16 Februarie, 11:47

JO 2026 Echipajul României de bob a urcat pe locul 5 după manșa a doua. Luptăm pentru medalie! Marți seară se decide clasamentul final

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Julia Sauter, pe gheața olimpică: Singura reprezentantă a României la patinaj artistic, în concurs

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Julia Sauter, pe gheața olimpică: Singura reprezentantă a României la patinaj artistic, în concurs

Marți, 17 februarie, atenția pasionaților de sport se îndreaptă către Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026, unde Julia Sauter, singura ...

TVR 1 transmite în direct performanțele patinatoarei Julia Sauter la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026

  PROMO     TVR1 

TVR 1 transmite în direct performanțele patinatoarei Julia Sauter la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026

Singura reprezentantă a României la patinaj artistic intră pe gheață marți, 17 februarie. Antrenoarea Roxana Luca Hartmann a vorbit într-un scurt ...

O seară de inspirație, artă și emoție la TVR 2: „Povestea vieții mele” – Leon Dănăilă

  PROMO     TVR2 

O seară de inspirație, artă și emoție la TVR 2: „Povestea vieții mele” – Leon Dănăilă

Spectacolul-eveniment dedicat academicianului Leon Dănăilă, ce aduce în prim-plan o viaţă trăită în slujba oamenilor, poate fi urmărit luni, 16 ...

Documentarul „Paznicii Vaticanului – Garda Elveţiană Pontificală”, de văzut la TVR 2

  FILM     TVR2 

Documentarul „Paznicii Vaticanului – Garda Elveţiană Pontificală”, de văzut la TVR 2

Din secolul XVI, Garda Elveţiană – cea mai mică şi mai veche armată din lume - are ca misiune să asigure protecţia Papei şi a cardinalilor, să ...

Antonio Pican și Wrs completează lineup-ul finalei Selecției Naționale

  EUROVISION-2026     TVR1   TVRINFO 

Antonio Pican și Wrs completează lineup-ul finalei Selecției Naționale

Marea finală va avea loc pe 4 martie, în direct la TVR.

Bobul masculin, speranță românească pe pista legendară Eugenio Monti

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Bobul masculin, speranță românească pe pista legendară Eugenio Monti

Echipajul condus de Mihai Tentea, care va reprezenta România la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, intră în competiție începând de luni, 16 ...

„Albania – secretul din Balcani”: o lume redescoperită, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Albania – secretul din Balcani”: o lume redescoperită, la TVR INFO

Învăluită în mister, Albania este un teritoriu cu o istorie tumultuoasă. De la munţii impunători din Nord până la ţărmurile sălbatice ale ...

„Caviar Connection” - Documentarul ce dezvăluie complexitatea corupției și a puterii politice

  TVRINFO     TVRINFO 

„Caviar Connection” - Documentarul ce dezvăluie complexitatea corupției și a puterii politice

Documentarul de investigație „La Caviar Connection”, o producție franceză de referință ce propune o incursiune de tip thriller în culisele ...

Povestea din ochii lor

  RECOMANDARI     TVR1 

Povestea din ochii lor

Lumea animalelor e plină de emoție, de povești și de lecții despre iubire. Doar că, uneori, omul uită că dragostea pentru un animal înseamnă și ...

Eurovision România: Juriul a decis zece finaliști ai Selecției Naționale

  EUROVISION-2026     TVR.RO 

Eurovision România: Juriul a decis zece finaliști ai Selecției Naționale

Joi, 12 februarie, la Telejurnalul de la ora 20.00, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro, am aflat finaliștii deciși de Juriul Selecției ...

Cât câștigă Big Tech de pe urma fraudelor online? Vineri, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Cât câștigă Big Tech de pe urma fraudelor online? Vineri, la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre conspirația Gates-Epstein şi despre „femeile” dezbrăcate de Grok. Pe 13 februarie, de la 18.45, Marian Voicu ne ...

Schiul alpin românesc, între tradiție și viitor la Milano Cortina 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Schiul alpin românesc, între tradiție și viitor la Milano Cortina 2026

Schiul alpin rămâne una dintre cele mai iubite și spectaculoase discipline din programul Jocurilor Olimpice de iarnă, iar România continuă să își ...

Relațiile disfuncționale, impact măsurabil asupra performanței profesionale și a stabilității economice

  TVRINFO     TVRINFO 

Relațiile disfuncționale, impact măsurabil asupra performanței profesionale și a stabilității economice

Rata divorțurilor și a problemelor de sănătate mintală crește de mulți ani, iar înțelegerea mecanismelor psihologice din spatele vieții de cuplu ...

Cum trăiește Mihnea Spulber performanța olimpică la Milano–Cortina 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Cum trăiește Mihnea Spulber performanța olimpică la Milano–Cortina 2026

Aflat în competiție la sărituri cu schiurile, sportivul transformă emoțiile și efortul în curaj și determinare, în lupta sa pentru excelență la ...

Drumul sportivului Alexandru Ștefănescu spre Milano–Cortina 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Drumul sportivului Alexandru Ștefănescu spre Milano–Cortina 2026

La 26 de ani, schiorul român se află la a doua participare olimpică, cu amintirile din Beijing și speranțele unui viitor strălucit pe pârtiile ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate