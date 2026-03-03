loader
Foto

Omagiu adus regizorului Alexandru Bocăneţ, la TVR 2

publicat: Marţi, 03 Martie 2026

PROMO  TVR2 

Pe 4 martie 1977, seismul care a îndoliat România curma prematur și viaţa unui regizor excepțional: Alexandru Bocăneț. La aproape 50 de ani de la cumplita tragedie, TVR 2 ne invită să ne reamintim de el prin „Caiet de regie. Alexandru Bocăneţ”, o producţie realizată de Doina Levintza şi Claudia Nicolau, producător Luiza Fulea, care poate fi urmărită miercuri și joi, 4 și 5 martie, de la ora 21.05.

 

Anul acesta se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977, atunci când am pierdut nume importante ale culturii noastre: actorul Toma Caragiu, regizorul Alexandru Bocăneţ, cântăreaţa Doina Badea, scriitorul Alexandru Ivasiuc, poetul A.E. Baconsky. „Caiet de regie” este un omagiu adus de Televiziunea Română regizorului Alexandru Bocăneţ - dar, mai ales, omului care a fost. Şi chiar dacă în acea zi fatidică am pierdut un mare profesionist, Arhiva Televiziunii Române păstrează mărturii vii ale celor 11 ani ai săi de muncă neîntreruptă şi a sutelor de emisiuni care îi poartă amprenta inconfundabilă.

Printre spectacolele TV semnate de Alexandru Bocăneț, care se bucurau în anii `70 de un uriaș succes, se remarcau „Profil pe 625 de linii” - cu trio-ul Florian Pittiș, Anda Călugăreanu și Dan Tufaru și „Gala Lunilor”, alături de artiști consacrați și orchestra condusă de Sile Dinicu. Din cele două emisiuni vom vedea imagini în „Caiet de regie. Alexandru Bocăneţ”, la TVR 2.

(w500) Alexandru

„Ideea emisiunilor s-a născut, în primul rând, într-un colectiv de prieteni: Anda Călugăreanu, Florian Pittiș, Dan Tufaru și noi doi (n.a. Doina Levintza și Alexandru Bocăneț). Ne întâlneam în fiecare seară, inventam tot felul de scenete și ne distram improvizând. Apoi Anda, care era deja o vedetă și avea contracte bune, ne invita seara la restaurant, după o zi de lucru. Astfel, noi doi am început să facem scenarii. Andu spunea cum le-ar vedea realizate, iar eu desenam cadru cu cadru. Atunci am avut ideea să mergem pe contrastul alb-negru și așa s-a născut și am impus stilul alb-negru de televiziune”, a povestit scenograful şi designerul Doina Levintza.

Pentru 90 de minute (în două părţi), Margareta Pâslaru, Corina Chiriac, Cornelia Patrichi, Tora Vasilescu, Gelu Colceag, Marius Ţeicu, Paul Enigărescu, Florin Paraschiv, Dan Nanoveanu şi Radu Popescu vin în fața telespectatorilor pentru a vorbi despre personalitatea lui Alexandru Bocăneţ, dar şi despre unicitatea show-ului său de divertisment. În Studioul 3 al Televiziunii Române, care poartă în semn de preţuire numele regizorului, invitații vor rememora zilele în care lucrau la momentele de divertisment de calitate păstrate în Arhiva TVR, vizionate cu plăcere şi astăzi de telespectatori.

„Aveam un grup de colaboratori: Cornel Patrichi - coregraful emisiunii, baletul - care era mereu același, dar și operatorii cei mai buni din acea vreme. Montajul îl făcea Andu, pe frază muzicală, pentru că el știa și cum să dozeze imaginea, ca să iasă contrastul alb-negru. Iar eu trebuia să inventez și să confecționez zeci de costume. Foloseam materiale neconformiste: hârtie, textil nețesut, șpan, rumeguș, fire electrice, pentru că televiziunea nu avea posibilitatea să confecționeze atât de multe costume. Fantezia și creativitatea funcționau extraordinar, pentru că eram nevoită să creez mereu, de la emisiune la emisiune”, îşi aminteşte designerul.

O parte dintre ideile vizionare ale teleastului au fost transpuse în programul „Caiet de regie. Alexandru Bocăneţ”.

„Andu mă întreba: Eu i-am propus multă culoare pe decor alb sau costume albe sau negre pe fond de culoare puternică, așa cum o să vedeți și acum în filmul pe care l-am făcut, , cu panouri (picturi, grafică) foarte colorate. Mi-ar face plăcere ca acest film să fie văzut de cât mai multă lume, pentru că acest regizor de televiziune - Alexandru Bocăneț - a fost un mare talent și, din păcate, nu s-a mai născut unul”, a adaugat Doina Levintza, gazda a emisiunii „Levintza prezintă”, de la TVR 1.

Tag-uri: Alexandru Bocanet, Anda Călugăreanu, Caiet de regie. Alexandru Bocăneţ, Corina Chiriac, Cornelia Patrichi, Dan Tufaru, Doina Levintza, Florian Pittis, Gelu Colceag, Levintza prezinta, Margareta Paslaru, Marius Teicu, Tora Vasilescu, TVR2

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Omagiu adus regizorului Alexandru Bocăneţ, la TVR 2

  PROMO     TVR2 

Omagiu adus regizorului Alexandru Bocăneţ, la TVR 2

Pe 4 martie 1977, seismul care a îndoliat România curma prematur și viaţa unui regizor excepțional: Alexandru Bocăneț. La aproape 50 de ani de la ...

Secretele unei cariere de Oscar: documentarul „Julie Andrews – o viaţă în cântec”, în premieră la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Secretele unei cariere de Oscar: documentarul „Julie Andrews – o viaţă în cântec”, în premieră la TVR 1

Moştenirea actriţei Julie Andrews este aceea de a fi adus bucurie pe scenă și pe marele ecran. O vom avea mereu în minte drept Mary Poppins, ...

Romy Schneider, dincolo de legendă: conversaţia care a zguduit tăcerea, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Romy Schneider, dincolo de legendă: conversaţia care a zguduit tăcerea, la TVR 1

O noapte de iarnă, o confesiune fără martori și o voce care rupe tăcerea unei legende. Departe de camerele de filmare, Romy Schneider a ales să ...

„Cerbul de Aur: Generații” – Best Of la TVR 1, sub semnul „TVR 70”

  PROMO     TVR1 

„Cerbul de Aur: Generații” – Best Of la TVR 1, sub semnul „TVR 70”

Două seri-eveniment dedicate istoriei celui mai prestigios festival muzical din România

Hugh Grant şi Andie MacDowell – o iubire imposibil de ignorat, în „Patru nunţi şi o înmormântare”

  FILM     TVR1 

Hugh Grant şi Andie MacDowell – o iubire imposibil de ignorat, în „Patru nunţi şi o înmormântare”

Îngrăgita comedie romantică poate fi urmărită la TVR 1 sâmbătă, 7 martie, de la ora 20.00.

„Jodie Foster: Hollywood, dragostea mea” – o incursiune în viața legendarei actrițe, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Jodie Foster: Hollywood, dragostea mea” – o incursiune în viața legendarei actrițe, la TVR 1

Câștigătoarea Globului de Aur, Jodie Foster, într-un documentar care acoperă întreaga sa carieră. A început ca actriță încă din copil ărie, ...

Calea spre performanță: Între eroarea necesară și mirajul perfecțiunii

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Calea spre performanță: Între eroarea necesară și mirajul perfecțiunii

În spatele fiecărei execuții reușite se află numeroase greșeli făcute și corectate la antrenament. Publicul vede rezultatul, nu procesul. Drumul ...

Peste 300 de români blocați în zone de conflict vor reveni în țară, luni seara

  TVRINFO     TVRINFO 

Peste 300 de români blocați în zone de conflict vor reveni în țară, luni seara

Autoritățile române și compania națională TAROM coordonează o operațiune complexă de repatriere a peste 360 de cetățeni români din zona de ...

Andrea Bocelli, invitatul special al finalei Festivalului Sanremo 2026

  PROMO     TVR1 

Andrea Bocelli, invitatul special al finalei Festivalului Sanremo 2026

În direct la TVR 1, de la ora 21:00. Finala spectacolului desfășurat pe scena Teatrului Ariston, epicentrul muzicii italiene, promite momente ...

Legea privind pensiile magistraţilor, promulgată

  TVRINFO     TVRINFO 

Legea privind pensiile magistraţilor, promulgată

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat vineri legea care vizează recalcularea pensiilor de serviciu ale magistraților.

Majestatea Sa a Ecranului și a Scenei: „Helen Mirren, o actriţă regală”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Majestatea Sa a Ecranului și a Scenei: „Helen Mirren, o actriţă regală”, la TVR 1

Nu doar o actriţă legendară de teatru, ci şi o vedetă a televiziunii şi cinematografiei, Helen Mirren este de neegalat, cu talente multiple, ...

Noutăţi la TVR Cultural: din 2 martie, „Jurnalul cultural” începe mai devreme, de la ora 20.00

  PROMO     TVRCULTURAL 

Noutăţi la TVR Cultural: din 2 martie, „Jurnalul cultural” începe mai devreme, de la ora 20.00

Principala emisiune de ştiri a postului TVR Cultural ne va răsfăţa cu cele mai importante informaţii din zona culturală de luni până duminică, ...

Ce spun adolescenții despre interzicerea accesului pe rețelele sociale: Măsura nu protejează pe nimeni. Mută problema unde adulții nu o mai văd

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Ce spun adolescenții despre interzicerea accesului pe rețelele sociale: Măsura nu protejează pe nimeni. Mută problema unde adulții nu o mai văd

Adolescenții din Board-ul Copiilor UNICEF au spus, în dialogul cu tvr.ro, că ar opta pentru informare în detrimentul interdicției pe Internet. ...

Povestea nerostită a lui Marilyn la TVR Cultural şi TVR 1

  FILM     TVRCULTURAL   TVR1 

Povestea nerostită a lui Marilyn la TVR Cultural şi TVR 1

O ştim ca pe un mit, un simbol, o imagine eternă a feminităţii hollywoodiene. Dar cine a fost, dincolo de proiecţii şi legende, femeia care şi-a ...

Dincolo de roluri şi prejudecăți, „Sharon Stone–supravieţuitoarea”, la TVR 1

  FILM     TVRCULTURAL   TVR1 

Dincolo de roluri şi prejudecăți, „Sharon Stone–supravieţuitoarea”, la TVR 1

O poveste despre ambiție, luptă și supraviețuire în inima unei industrii nemiloase. Documentarul „Sharon Stone – supravieţuitoarea” oferă o ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate