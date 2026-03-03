Omagiu adus regizorului Alexandru Bocăneţ, la TVR 2

Pe 4 martie 1977, seismul care a îndoliat România curma prematur și viaţa unui regizor excepțional: Alexandru Bocăneț. La aproape 50 de ani de la cumplita tragedie, TVR 2 ne invită să ne reamintim de el prin „Caiet de regie. Alexandru Bocăneţ”, o producţie realizată de Doina Levintza şi Claudia Nicolau, producător Luiza Fulea, care poate fi urmărită miercuri și joi, 4 și 5 martie, de la ora 21.05.

Anul acesta se împlinesc 49 de ani de la cutremurul din 4 martie 1977, atunci când am pierdut nume importante ale culturii noastre: actorul Toma Caragiu, regizorul Alexandru Bocăneţ, cântăreaţa Doina Badea, scriitorul Alexandru Ivasiuc, poetul A.E. Baconsky. „Caiet de regie” este un omagiu adus de Televiziunea Română regizorului Alexandru Bocăneţ - dar, mai ales, omului care a fost. Şi chiar dacă în acea zi fatidică am pierdut un mare profesionist, Arhiva Televiziunii Române păstrează mărturii vii ale celor 11 ani ai săi de muncă neîntreruptă şi a sutelor de emisiuni care îi poartă amprenta inconfundabilă.

Printre spectacolele TV semnate de Alexandru Bocăneț, care se bucurau în anii `70 de un uriaș succes, se remarcau „Profil pe 625 de linii” - cu trio-ul Florian Pittiș, Anda Călugăreanu și Dan Tufaru și „Gala Lunilor”, alături de artiști consacrați și orchestra condusă de Sile Dinicu. Din cele două emisiuni vom vedea imagini în „Caiet de regie. Alexandru Bocăneţ”, la TVR 2.

„Ideea emisiunilor s-a născut, în primul rând, într-un colectiv de prieteni: Anda Călugăreanu, Florian Pittiș, Dan Tufaru și noi doi (n.a. Doina Levintza și Alexandru Bocăneț). Ne întâlneam în fiecare seară, inventam tot felul de scenete și ne distram improvizând. Apoi Anda, care era deja o vedetă și avea contracte bune, ne invita seara la restaurant, după o zi de lucru. Astfel, noi doi am început să facem scenarii. Andu spunea cum le-ar vedea realizate, iar eu desenam cadru cu cadru. Atunci am avut ideea să mergem pe contrastul alb-negru și așa s-a născut și am impus stilul alb-negru de televiziune”, a povestit scenograful şi designerul Doina Levintza.

Pentru 90 de minute (în două părţi), Margareta Pâslaru, Corina Chiriac, Cornelia Patrichi, Tora Vasilescu, Gelu Colceag, Marius Ţeicu, Paul Enigărescu, Florin Paraschiv, Dan Nanoveanu şi Radu Popescu vin în fața telespectatorilor pentru a vorbi despre personalitatea lui Alexandru Bocăneţ, dar şi despre unicitatea show-ului său de divertisment. În Studioul 3 al Televiziunii Române, care poartă în semn de preţuire numele regizorului, invitații vor rememora zilele în care lucrau la momentele de divertisment de calitate păstrate în Arhiva TVR, vizionate cu plăcere şi astăzi de telespectatori.

„Aveam un grup de colaboratori: Cornel Patrichi - coregraful emisiunii, baletul - care era mereu același, dar și operatorii cei mai buni din acea vreme. Montajul îl făcea Andu, pe frază muzicală, pentru că el știa și cum să dozeze imaginea, ca să iasă contrastul alb-negru. Iar eu trebuia să inventez și să confecționez zeci de costume. Foloseam materiale neconformiste: hârtie, textil nețesut, șpan, rumeguș, fire electrice, pentru că televiziunea nu avea posibilitatea să confecționeze atât de multe costume. Fantezia și creativitatea funcționau extraordinar, pentru că eram nevoită să creez mereu, de la emisiune la emisiune”, îşi aminteşte designerul.

O parte dintre ideile vizionare ale teleastului au fost transpuse în programul „Caiet de regie. Alexandru Bocăneţ”.

„Andu mă întreba: Eu i-am propus multă culoare pe decor alb sau costume albe sau negre pe fond de culoare puternică, așa cum o să vedeți și acum în filmul pe care l-am făcut, , cu panouri (picturi, grafică) foarte colorate. Mi-ar face plăcere ca acest film să fie văzut de cât mai multă lume, pentru că acest regizor de televiziune - Alexandru Bocăneț - a fost un mare talent și, din păcate, nu s-a mai născut unul”, a adaugat Doina Levintza, gazda a emisiunii „Levintza prezintă”, de la TVR 1.