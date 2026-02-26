loader
Foto

Campionii din 2025, la Gala Sportului Paralimpic

publicat: Joi, 26 Februarie 2026

TVRSPORT  TVRSPORT 

Gala Sportului Paralimpic și-a desemnat campionii anului 2025, într-un eveniment care celebrează excelența dincolo de orice barieră și recunoaște adevărata forță de caracter.

 

Invitatul de onoare al serii a fost președintele Comitetului Paralimpic Internațional, Andrew Parsons. Acesta a urcat pe scenă pentru a-i înmâna trofeul „Sportivul Anului” celui care a rescris istoria pe tatami în 2025: Alex Bologa. Judoka nevăzător a reușit „dubla” de aur anul trecut, cucerind atât titlul mondial, cât și pe cel european. Succesul său nu ar fi fost posibil fără omul de la marginea saltelei, Tamas Gergely, cel care a fost distins cu titlul de „Antrenorul Anului”.

La categoria feminină, aplauzele au mers către Gabriela Constantin. Jucătoarea de para tenis de masă a fost votată cea mai bună sportivă a anului 2025, după parcursul constant de la Campionatul European, unde a bifat locul 5 atât la simplu, cât și la dublu.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale galei a fost întâlnirea generațiilor la bazin. Darius Dumitru, noua stea a natației paralimpice, a fost desemnat „Speranța Anului”, primind trofeul chiar din mâinile campionului olimpic, David Popovici – un gest simbolic de susținere între marii campioni ai țării.

Distincțiile colective au mers către Naționala de fotbal pentru nevăzători, declarată „Echipa Anului”, în timp ce CSM Cluj-Napoca a fost oficializat drept „Clubul Anului 2025”.

Gala a onorat și performanțele din ramurile non-paralimpice, unde lotul de paraclimbing a făcut legea: Adriana Tofan și Cosmin Candoi au urcat pe prima treaptă a podiumului.

Seara a fost completată de premiul de excelență oferit Paulei Cristea și de victoria lui Casian Munteanu la categoria Special Olympics.

Mai multe detalii regăsiți pe TVR INFO.

Tag-uri: Alex Bologa, gabriela constantin, Gala Sportului Paralimpic, paralimpici, sport paralimpic, sportivi paralimpici, TVR INFO, TVR SPORT

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

26 Februarie, 09:39

VIDEO. Rapperul Snoop Dogg a venit la primul meci al lui Swansea de când a devenit investitor. Cum l-au primit fanii galezi

26 Februarie, 09:12

Cei mai buni sportivi paralimpici și cele mai bune echipe din 2025 au fost premiate la Gala Sportului Paralimpic

25 Februarie, 14:23

JO 2026: Campionii olimpici la hochei pe gheață, primiți ca niște eroi în timpul discursului lui Trump din Congres

25 Februarie, 12:17

Amalia Covaliu, medaliată cu argint în proba de sabie la Europenele de juniori

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

ANOFM: Piața muncii extrem de dinamică, dar polarizată

  TVRINFO     TVRINFO 

ANOFM: Piața muncii extrem de dinamică, dar polarizată

Cel mai recent bilanț publicat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă arată că diploma universitară pare tot mai greu de valorificat.

Campionii din 2025, la Gala Sportului Paralimpic

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Campionii din 2025, la Gala Sportului Paralimpic

Gala Sportului Paralimpic și-a desemnat campionii anului 2025, într-un eveniment care celebrează excelența dincolo de orice barieră și recunoaște ...

„Delta Bucureștiului” – loc al suferinţei ajuns paradis urban, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„Delta Bucureștiului” – loc al suferinţei ajuns paradis urban, la TVR Cultural

Un spațiu cu o istorie dramatică, transformat într-un ecosistem spectaculos, este adus pe ecran în documentarul „Delta Bucureștiului”, difuzat ...

Sunt Jocurile Olimpice neutre politic? Răspunsuri – la ‟Breaking Fake News”, pe TVR 1

  PROMO     TVR1 

Sunt Jocurile Olimpice neutre politic? Răspunsuri – la ‟Breaking Fake News”, pe TVR 1

Vineri, 27 februarie 2026, ora 18.45, la TVR 1, jurnalistul Marian Voicu şi invitatul său, Cristian Mîndru, jurnalist sportiv TVR, discută ...

Vocile actuale ale folclorului românesc, în duet cu marea Maria Tănase, în Festivalul ce-i poartă numele

  PROMO     TVR1 

Vocile actuale ale folclorului românesc, în duet cu marea Maria Tănase, în Festivalul ce-i poartă numele

Festivalul Național de Folclor „Maria Tănase” propune artiştilor şi publicului o premieră absolută. Despre ce este vorba aflăm duminică, 1 ...

Ordonanţele de urgenţă privind reforma administraţiei publice şi relansarea economică, adoptate

  TVRINFO     TVRINFO 

Ordonanţele de urgenţă privind reforma administraţiei publice şi relansarea economică, adoptate

Guvernul a adoptat, în ședință extraordinară, pachetul de ordonanțe de urgență vizând reforma administrației publice și relansarea economică. ...

O nouă dinamică a ştirilor la TVR

  TVRSPORT     TVR1   TVRCULTURAL   TVR2   TVRSPORT   TVR+ 

O nouă dinamică a ştirilor la TVR

Primăvara aduce schimbări în programele informative ale Televiziunii Române: din 2 martie, principalul „Telejurnal” TVR 1 începe la ora 19.00. ...

Fotbal la TVR Cultural! „Fără prelungiri”

  FILM     TVRCULTURAL 

Fotbal la TVR Cultural! „Fără prelungiri”

Ce provocări întâmpină echipa de fotbal a seniorilor de la un cămin de bătrâni şi cum se descurcă niște oameni normali puși în situații ...

Mici, politică și „diplomație de Salonta”: nu ratați „Berliner”, la TVR 2!

  FILM     TVR2 

Mici, politică și „diplomație de Salonta”: nu ratați „Berliner”, la TVR 2!

Vineri, 27 februarie, de la ora 22.10, TVR 2 ne propune comedia „Berliner", regizată de Marian Crișan în 2020. Este cel de-al patrulea lungmetraj ...

Ucraina, la patru ani de război: transmisiuni speciale şi dezbateri în ediţia specială „Frontul”

  TVRINFO     TVR1   TVRINFO 

Ucraina, la patru ani de război: transmisiuni speciale şi dezbateri în ediţia specială „Frontul”

Patru ani de la declanşarea războiului împotriva Ucrainei aduc un moment de bilanţ şi analiză asupra unui conflict care a schimbat Europa în ...

„Amelia Earhart – deschizătoare de… ceruri”, documentar despre pioniera aviaţiei americane, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„Amelia Earhart – deschizătoare de… ceruri”, documentar despre pioniera aviaţiei americane, la TVR Cultural

A întruchipat eforturile femeilor în aviație, a fost militantă angajată pentru susţinerea drepturilor femeii şi autoare americană. Regizorul ...

Cum să fie atent sportivul la... atenție?

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Cum să fie atent sportivul la... atenție?

Atunci când sportivul trece printr-o fază de concentrare intensă sau are un focus total pe ceea ce urmărește, el reușește practic să izoleze un ...

Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă prezintă finala Selecţiei Naţionale

  EUROVISION-2026     TVR+   TVR1 

Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă prezintă finala Selecţiei Naţionale

Actorii Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă vor fi gazdele ultimului act al Selecţiei Naţionale 2026. Pe 4 martie, cele două vedete vor prezenta marea ...

PREMIERĂ. Eros Ramazzotti și Alicia Keys, împreună la Festivalul Sanremo 2026

  PROMO     TVR1 

PREMIERĂ. Eros Ramazzotti și Alicia Keys, împreună la Festivalul Sanremo 2026

Pentru prima dată în carieră, Eros Ramazzotti și Alicia Keys vor urca împreună pe scenă într-un duet live, în premieră mondială, în cadrul ...

„Herson: rezistenţă şi tortură”, un documentar răscolitor la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Herson: rezistenţă şi tortură”, un documentar răscolitor la TVR INFO

Se împlinesc 4 ani de la începerea agresiunii ruse asupra Ucrainei. TVR INFO difuzează marţi, 24 februarie, ora 00.00, un documentar producţie ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate