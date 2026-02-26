Campionii din 2025, la Gala Sportului Paralimpic

Gala Sportului Paralimpic și-a desemnat campionii anului 2025, într-un eveniment care celebrează excelența dincolo de orice barieră și recunoaște adevărata forță de caracter.

Invitatul de onoare al serii a fost președintele Comitetului Paralimpic Internațional, Andrew Parsons. Acesta a urcat pe scenă pentru a-i înmâna trofeul „Sportivul Anului” celui care a rescris istoria pe tatami în 2025: Alex Bologa. Judoka nevăzător a reușit „dubla” de aur anul trecut, cucerind atât titlul mondial, cât și pe cel european. Succesul său nu ar fi fost posibil fără omul de la marginea saltelei, Tamas Gergely, cel care a fost distins cu titlul de „Antrenorul Anului”.

La categoria feminină, aplauzele au mers către Gabriela Constantin. Jucătoarea de para tenis de masă a fost votată cea mai bună sportivă a anului 2025, după parcursul constant de la Campionatul European, unde a bifat locul 5 atât la simplu, cât și la dublu.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale galei a fost întâlnirea generațiilor la bazin. Darius Dumitru, noua stea a natației paralimpice, a fost desemnat „Speranța Anului”, primind trofeul chiar din mâinile campionului olimpic, David Popovici – un gest simbolic de susținere între marii campioni ai țării.

Distincțiile colective au mers către Naționala de fotbal pentru nevăzători, declarată „Echipa Anului”, în timp ce CSM Cluj-Napoca a fost oficializat drept „Clubul Anului 2025”.

Gala a onorat și performanțele din ramurile non-paralimpice, unde lotul de paraclimbing a făcut legea: Adriana Tofan și Cosmin Candoi au urcat pe prima treaptă a podiumului.

Seara a fost completată de premiul de excelență oferit Paulei Cristea și de victoria lui Casian Munteanu la categoria Special Olympics.

