Povestea Juliei Sauter – patinatoarea care a învățat să zboare pe gheață

Patinatoarea Julia Sauter va duce tricolorul țării noastre la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026.

Povestea patinatoarei Julia Sauter nu este doar despre medalii sau sărituri perfecte. Este povestea unei tinere de 28 de ani care și-a învins teama de eșec, care a ales să creadă în ea și care dovedește că pasiunea și perseverența pot duce oricât de departe. Pe gheață, Julia Franziska Sauter nu patinează doar pentru punctaj, ci și pentru visul de a arăta că performanța nu vine doar din perfecțiune, ci din perseverență și curajul de a nu renunța.

Așa începe povestea sportivei care a ales România, a învățat să creadă în forțele ei și va duce tricolorul țării noastre la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano–Cortina 2026. Programul Juliei îl vom urmări pe 17 februarie în competiție, când toți fanii patinajului din România îi vor ura succes reprezentantei noastre.

Când intră pe gheață și muzica începe, Julia Sauter redevine fetița care, odinioară, nu voia să mai plece de la patinoar... Sportiva s-a născut în Germania, într-un complex de apartamente modest, unde o prietenă făcea balet, iar alta patinaj artistic. Mama sa i-a spus: „Nu le poți face pe amândouă, alege una”. Julia a ales patinajul - decizia unui copil de patru ani care avea să-i definească viața.

De cum a pășit pe gheață, s-a simțit acasă. „M-a pus mama pe patine și n-am mai vrut să cobor niciodată”, povestește ea, zâmbind.





„Pentru mine, a reprezenta România este o mare onoare!”

Deși s-a născut în Germania, Julia a ales să reprezinte România în competițiile internaționale. O decizie curajoasă care a fost luată în urmă cu 13 ani, venită din inimă și la îndemnul antrenorului său de atunci, fostul patinator Marius Negrea, care lucra în orașul ei natal, Ravensburg.

La început a fost privită cu scepticism — „nemțoaica ce patinează pentru România” — dar a continuat să lupte, să crească și să aducă vizibilitate sportului românesc de iarnă. „Pentru mine, a reprezenta România este o mare onoare. Simt că ajut acest sport să fie mai cunoscut, să inspire alți copii, mai ales în București, unde e atât de greu să găsești condiții pentru patinaj”.

Drumul ei nu a fost niciodată simplu și multă vreme a fost nevoită să se descurce singură. „Am avut momente când am deschis o pagină GoFundMe și românii m-au ajutat să ajung acolo. Mereu au fost oameni care au crezut în mine. Pentru asta voi fi mereu recunoscătoare”.

Au fost și clipe în care a vrut să se retragă. La 21–22 de ani, după o accidentare și în plină pandemie, aproape că renunțase. „Mi-am spus că poate nu mai e timpul meu”, povestește ea. „Nu aveam mereu rezultate bune, nu mă calificam în finale, iar din patinaj nu se câștigă bani. Mi-am dorit o familie și m-am gândit că poate acela e drumul meu”, a adăugat.

Dar focul din suflet nu s-a stins. A continuat să se antreneze, să lupte și să creadă în șansele ei. „Dacă vrei să progresezi, trebuie să-ți stabilești obiective mici și realiste, să nu renunți niciodată. Sportul înseamnă competiție și uneori ești pregătit, dar tot nu iese cum vrei. Important e să ai încredere în tine și să mergi mai departe”.

„Atunci mi-am spus: Da, pot reuși. Am ce-mi trebuie!”

2019 a fost anul care i-a schimbat viața. Participarea la Campionatul Mondial din Japonia i-a arătat că poate concura la cel mai înalt nivel. Apoi a urmat un alt moment definitoriu – Campionatul Mondial de la Montpellier, unde s-a calificat în finală. „Atunci mi-am spus: Da, pot reuși. Am ce-mi trebuie”.

Dar succesul nu vine fără obstacole. „Când încep să mă îndoiesc de mine, devin foarte negativă. A fost nevoie de ani întregi ca să învăț să-mi schimb mentalitatea. Să devin o sportivă pozitivă – asta a fost cea mai mare victorie a mea”.

Julia are azi în jurul ei o echipă solidă. Roxana Luca Hartman, antrenoarea principală, e omul care o susține necondiționat. „Când încep să am dubii, ea e cea care mă ridică. Nu e ușor să lucrezi cu mine, dar ea are o răbdare extraordinară”.

Alături îi este și soțul ei, Robbie Czarnik, jucător profesionist american de hochei pe gheață, cunoscut mai ales pentru performanțele sale din Germania, unde joacă în liga DEL2.

Când Roxanne nu poate călători, o susțin alți doi antrenori din Marea Britanie – foști mentori din adolescență. În afara gheții, are un antrenor fizic din Slovenia care o ajută să-și mențină forța și rezistența.

„Am învățat să-mi antrenez nu doar corpul, ci și mintea. Să-mi accept greșelile, să continui. Acum am un echilibru pe care nu l-am avut niciodată înainte”, mărturisește sportiva.

Patinajul artistic este un sport pretențios: frumusețea și grația ascund disciplină și sacrificiu. Iulia muncește ore întregi zilnic — exersează săriturile triple, perfecționează fiecare detaliu, își monitorizează nutriția și recuperarea. „Am făcut un curs de nutriție sportivă pentru că voiam să înțeleg ce e mai bine pentru corpul meu. Când eram mai mică, nu mâncam carbohidrați și nu aveam energie. Acum știu – corpul are nevoie de echilibru, la fel ca mintea.”





„Vreau să arăt lumii cea mai bună versiune a mea!”

La Campionatul European de la Sheffield, Iulia a demonstrat din nou cât de puternică este. După un program scurt cu greșeli costisitoare, a revenit spectaculos în programul liber și a terminat pe locul 11. „Pentru mine, acel moment a fost o confirmare că toată munca mea nu a fost în zadar. Mi-am găsit echilibrul, mi-am regăsit încrederea.”

Pe 6 februarie 2026, Julia Sauter va păși pe gheața olimpică purtând drapelul României la ceremonia de deschidere. Un vis care, pentru fetița din Germania care a ales patinajul în locul baletului, pare de necrezut. „Este o onoare uriașă. Nu m-am născut aici, dar România m-a primit cu inima deschisă. Vreau să arăt lumii că și de la noi pot veni povești frumoase de succes”. Anul trecut, patinatoarea a devenit cetățean al României după ce Guvernul României a adoptat hotărârea acordării cetățeniei.

Obiectivul ei pentru Milano–Cortina e clar: să ajungă în finală și, mai presus de orice, să se bucure de fiecare clipă. „A fost un drum lung, cu suișuri și coborâșuri, dar am învățat să am răbdare cu mine. Acum vreau să trăiesc momentul și să arăt lumii cea mai bună versiune a mea”.

