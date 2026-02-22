TVR transmite în direct ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

Arena di Verona: între emoția sportului și farmecul operei italiene. Magia Jocurilor Olimpice de iarnă ajunge într-un cadru istoric spectaculos. Duminică, 22 februarie, ora 21:00, telespectatorii pot urmări la TVR 1 și TVR Sport, în transmisiune directă, spectacolul grandios al ceremoniei de închidere a celei de-a XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice de iarnă.

Evenimentul va fi comentat de Monica Bucur și Cristian Mîndru, care vor aduce publicului emoția ultimului act olimpic de la Milano Cortina 2026.

Spectacolul care închide olimpismul de iarnă: „Frumusețea în acțiune”

Amfiteatrul roman din Verona, vechi de aproape două milenii, va fi centrul ultimei mari povești olimpice. Spectacolul poartă titlul „Frumusețea în acțiune” și promite o seară a artei, dansului și muzicii, în spiritul fraternității și al excelenței sportive.

Construită în anul 30 d.Hr. și inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, Arena di Verona este cel de-al treilea mare amfiteatru din Italia. De-a lungul secolelor, a fost gazda luptelor de gladiatori, a festivalurilor medievale, a spectacolelor de operă și chiar a execuțiilor din vremea Inchiziției.

Același loc încărcat de istorie va deveni duminică scena care închide cele mai importante competiții de iarnă. În doar câteva zile, pe 6 martie, acolo se va deschide și a XIV-a ediție a Jocurilor Paralimpice de iarnă.

Printre momentele speciale ale ceremoniei se numără:

Prestația balerinului Roberto Bolle, simbol al eleganței italiene;

Show-ul vibrant al DJ-ului Gabry Ponte;

Spectacolul artistului Achille Lauro;

Participarea orchestrei și corului Fundației Arena di Verona, într-o producție inspirată de opera italiană.

Performanțe românești remarcabile la Milano Cortina 2026

România a încheiat această ediție olimpică cu două rezultate notabile, care marchează cele mai bune performanțe din ultimele decenii pentru sporturile de iarnă.

„A fost o ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă în care sportivii români și-au depășit limitele. România a reușit două perfomanțe notabie, la bob 2 persoane - Mihai Tentea și George Iordache au terminat pe locul 5 (cea mai bună performanță la bob din ultimii 50 de ani), iar Julia Sauter s-a clasat pe locul 17 la patinaj artistic. Ne bucurăm că TVR a fost alături de telespectatori, oferind fiecare emoție, de la deschidere până la ceremonia finală”, a precizat comentatorul Cristian Mîndru.

Sustenabilitate și spectacol la ceremonia de închidere

Potrivit directoarei ceremoniei, Stefania Opipari, producția de la Verona a fost concepută sub semnul sustenabilității: „80% din scenă este realizată din lemn, 90% dintre lumini sunt LED, iar costumele sunt făcute din materiale reciclate”. Și designerul Stefano Ciammitti a adăugat o notă artistică inspirată din natură, creând costume vibrante, pline de simboluri și culori.

Ceremonia va celebra nu doar finalul competițiilor, ci și spiritul uman care stă la baza olimpismului. În final, flacăra olimpică se va stinge simbolic în inima Arenei di Verona, deschizând astfel drumul către Jocurile Paralimpice Milano-Cortina 2026.

TVR 1 și TVR Sport le oferă telespectatorilor ocazia de a urmări un moment unic în direct, duminică, 22 februarie, de la ora 21:00 — o seară în care emoția, muzica și performanța se împletesc într-un spectacol memorabil.