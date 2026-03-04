loader
Monumentele soldatului sovietic: „Eliberator” sau „Ocupant”? Vineri, la „Breaking Fake News”

publicat: Miercuri, 04 Martie 2026

În aceeaşi ediţie, despre justificările lui Donald Trump pentru atacarea Iranului, dar şi despre desfiinţarea barajelor din ţara noastră. Pe 6 martie, Marian Voicu ne aşteaptă cu o nouă ediţie a emisiunii pe care o realizează la TVR 1. Din această primăvară, vedem „Breaking Fake News” mai devreme – în fiecare vineri, de la ora 16.45.

 

Marian Voicu
Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.
Breaking Fake News
Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

În România există 180 de monumente dedicate Armatei Roșii, în 145 de localități. Odinioară instrumente ale propagandei comuniste, acestea au devenit astăzi simboluri ale falsificării istoriei și mărturii ale unui trecut traumatizant. Cât de legitime mai sunt aceste monumente și cum servesc actualei propagandei ruse? Ne spune istoricul Șerban-Liviu Pavelescu, invitatul rubricii Povestea săptămânii, cu Marian Voicu. Interviul cu tema Monumentele soldatului sovietic: „Eliberator” sau „Ocupant”? deschide ediţia din 6 martie „Breaking Fake News”. Din această primăvară, urmărim mai devreme emisiunea realizată de Marian Voicu, în fiecare vineri, de la ora 16.45, tot la TVR 1.

Invadarea pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022 de către Rusia a dat peste cap lumea care abia reușise să se așeze după terminarea Războiului Rece. Relațiile comerciale, tratatele și dreptul internațional au fost puse sub semnul întrebării. Pe tema Ucraina, al cincilea an de război ne vorbeşte Gabriela Avram, la Istoria și istoriile sale.

Iar la Revista presei fake, Horia Grușcă ne propune Verificarea justificărilor lui Trump pentru atacarea Iranului. După ce anul trecut anunţa că bombardierele americane au distrus complet instalaţiile nucleare iraniene, Donald Trump susţine acum că Teheranul s-ar fi aflat la „câteva zile distanţă” de producerea unei arme atomice pe care s-o lanseze asupra Statelor Unite, aflate la peste 10.000 de kilometri distanţă. Cât de adevărate sunt justificările preşedintelui american pentru atacul asupra Iranului? Vedem vineri, la „Breaking Fake News”.

Anul trecut a început golirea controlată a mai multor baraje din România, cum ar fi Vidraru și Paltinu. Vidraru pentru lucrări de retehnologizare și modernizare a echipamentelor, iar Paltinu, din cauza defecțiunilor tehnice constatate de specialiști la vanele de golire de pe fundul lacului. Acesta este contextul în care a apărut o nouă terorie a conspirației, conform căreia Uniunea Europeană ar fi ordonat României să dezafecteze barajele golite în loc să le repare. Este şi Deepfake-ul săptămânii, pe care Tatiana Țarfulea îl analizează sub titlul Teoria conspirației: UE impune desfiinţarea barajelor.

Şi tot atunci, Zaiafet și Geminschi cred că asistăm la un asalt global asupra adevărului, în care manipularea digitală transformă ficțiunea în „fapt” pentru a obține putere politică sau profit ilicit. Vorba lungă, bucuria lui Trump, spun ei, în celebra rubrică Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu.

***

„Breaking Fake News” este unica emisiune din piața media din România despre fake news, dezinformare și propagandă, câștigându-și un public fidel în cei 5 ani de existență, permanent conectată la actualitate, de la pandemia de Covid-19 și războiul din Ucraina sau cel din Israel, până la schimbările climatice, criza energetică, epidemia de rujeolă, ascensiunea mișcărilor extremiste etc. Emisiunea realizată şi prezentată de Marian Voicu se vede în fiecare vineri, la ora 16.45, la TVR 1.

Monumentele soldatului sovietic: „Eliberator" sau „Ocupant"? Vineri, la „Breaking Fake News"

