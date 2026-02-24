O nouă dinamică a ştirilor la TVR

Primăvara aduce schimbări în programele informative ale Televiziunii Române: din 2 martie, principalul „Telejurnal” TVR 1 începe la ora 19.00. „Jurnalul cultural” se vede la TVR Cultural de la 20.00, iar iubitorii sportului urmăresc sinteza ştirilor zilei, la „Sport Express”, pe TVR Sport, de la ora 21.00

Din 2 martie, principalul Telejurnal al Televiziunii Române începe de la ora 19.00, în direct la TVR 1 și tvrplus.ro. Mihai Rădulescu va prezenta cele mai importante informaţii ale zilei, de luni până vineri..

Ceea ce promite noul „Telejurnal” al serii de la TVR 1 şi tvrplus.ro este aceeaşi seriozitate şi relevanţă a conţinutului, dar cu un accent mai dinamic şi mai modern, graţie unor noi elemente de grafică. În weekend, la aceeaşi oră, „Telejurnalul” va fi prezentat de Alina Stancu.

Tot de luni, 2 martie, telespectatorii TVR 1 au şi un „Telejurnal” de noapte, de luni până vineri. Eugen Rusu va fi la pupitrul acestei ediţii, cu începere de la ora 23.00.

Astfel, telespectatorii Televiziunii Române au, din luna martie, o ofertă informativă completă în fiecare zi: „Ora de ştiri” prezintă, la TVR 2, informaţiile zilei începând cu ora 18.00; actualitatea culturală se reflectă în „Jurnal cultural”, cu o oră mai devreme, adică de la ora 20.00; de la ora 21.00, ştirile sportive se văd la „Sport Express”, pe TVR Sport; iar o sinteză a informaţiilor zilei vine din nou la TVR 1, de la ora 23.00.

În structura noului „Jurnal cultural”, difuzat de la 20.00, de luni până duminică, prima parte va fi rezervată informaţiilor din actualitatea culturală. Interviurile ample, cu invitați în platou, desfăşurate sub genericul „În spatele imaginii” (o formulă relaxată „behind the scenes” - în spatele… muzicii, teatrului, operei, artelor vizuale etc.) - unde vom afla mai multe lucruri din culisele realizării marilor proiecte artistice – se vor regăsi în partea a doua a „Jurnalului cultural”. La pupitrul „Jurnalului cultural” se vor afla, ca şi până acum, prezentatorii Camelia Văcaru, Bogdan Stănescu şi Nadine Vlădescu.

La ora 21.00, iubitorii sportului urmăresc sinteza ştirilor zilei, la „Sport Express”, pe TVR Sport. Competiţii în desfăşurare, reuşite şi ratări la limită, noi vedete în lumina reflectoarelor, calificări sau retrogradări – toate se vor regăsi în grupajul informativ al serii de la TVR Sport.

Programele informative ale TVR vor putea fi urmărite și pe TVR+ (aplicația este disponibilă pe App Store sau Google Play) și pe portalul tvrplus.ro.

Despre Mihai Rădulescu

Jurnalist senior la Redacția de Ştiri a TVR, Mihai Rădulescu are o experienţă de presă de peste 30 de ani.

A fost mulţi ani reporter de teren, având la activ sute de reportaje şi transmisii directe de la marile evenimente politice interne şi internaţionale. Ulterior, a devenit prezentator de jurnal şi moderator de editii speciale si talk-show-uri. Din 2021 este coordonatorul editorial al TVR MOLDOVA.

„Sunt născut în Balanţă şi îmi face plăcere să cred că nevoia de echilibru, specifică zodiei, mi-a caracterizat şi activitatea profesională. Fie şi numai din acest punct de vedere, am avut norocul să lucrez în locul potrivit. Asta pentru că, în televiziunea publică, poate mai mult decât în orice organizaţie media, se pune accent pe echilibru, rigoare şi responsabilitate în tratarea subiectelor. "

Dincolo de activitatea din televiziune, Mihai este gazda a numeroase evenimente publice, în calitate de prezentator şi, în special, moderator de conferinţe şi dezbateri pe teme politice, economice şi sociale.

