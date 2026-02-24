loader
Foto

O nouă dinamică a ştirilor la TVR

publicat: Marţi, 24 Februarie 2026

TVRSPORT  TVR1   TVRCULTURAL   TVR2   TVRSPORT   TVR+ 

Primăvara aduce schimbări în programele informative ale Televiziunii Române: din 2 martie, principalul „Telejurnal” TVR 1 începe la ora 19.00. „Jurnalul cultural” se vede la TVR Cultural de la 20.00, iar iubitorii sportului urmăresc sinteza ştirilor zilei, la „Sport Express”, pe TVR Sport, de la ora 21.00

 

Din 2 martie, principalul Telejurnal al Televiziunii Române începe de la ora 19.00, în direct la TVR 1 și tvrplus.roMihai Rădulescu va prezenta cele mai importante informaţii ale zilei, de luni până vineri..

Ceea ce promite noul „Telejurnal” al serii de la TVR 1 şi tvrplus.ro este aceeaşi seriozitate şi relevanţă a conţinutului, dar cu un accent mai dinamic şi mai modern, graţie unor noi elemente de grafică. În weekend, la aceeaşi oră, „Telejurnalul” va fi prezentat de Alina Stancu.

Tot de luni, 2 martie, telespectatorii TVR 1 au şi un „Telejurnal” de noapte, de luni până vineri. Eugen Rusu va fi la pupitrul acestei ediţii, cu începere de la ora 23.00.

Astfel, telespectatorii Televiziunii Române au, din luna martie, o ofertă informativă completă în fiecare zi: „Ora de ştiri” prezintă, la TVR 2, informaţiile zilei începând cu ora 18.00; actualitatea culturală se reflectă în „Jurnal cultural”, cu o oră mai devreme, adică de la ora 20.00; de la ora 21.00, ştirile sportive se văd la „Sport Express”, pe TVR Sport; iar o sinteză a informaţiilor zilei vine din nou la TVR 1, de la ora 23.00.

În structura noului „Jurnal cultural”, difuzat de la 20.00, de luni până duminică, prima parte va fi rezervată informaţiilor din actualitatea culturală. Interviurile ample, cu invitați în platou, desfăşurate sub genericul „În spatele imaginii” (o formulă relaxată „behind the scenes” - în spatele… muzicii, teatrului, operei, artelor vizuale etc.) - unde vom afla mai multe lucruri din culisele realizării marilor proiecte artistice – se vor regăsi în partea a doua a „Jurnalului cultural”. La pupitrul „Jurnalului cultural” se vor afla, ca şi până acum, prezentatorii Camelia Văcaru, Bogdan Stănescu şi Nadine Vlădescu.

La ora 21.00, iubitorii sportului urmăresc sinteza ştirilor zilei, la „Sport Express”, pe TVR Sport. Competiţii în desfăşurare, reuşite şi ratări la limită, noi vedete în lumina reflectoarelor, calificări sau retrogradări – toate se vor regăsi în grupajul informativ al serii de la TVR Sport.

Programele informative ale TVR vor putea fi urmărite și pe TVR+  (aplicația este disponibilă pe App Store sau Google Play) și pe portalul tvrplus.ro.

 

Despre Mihai Rădulescu

Jurnalist senior la Redacția de Ştiri a TVR, Mihai Rădulescu are o experienţă de presă de peste 30 de ani.

A fost mulţi ani reporter de teren, având la activ sute de reportaje şi transmisii directe de la marile evenimente politice interne şi internaţionale. Ulterior, a devenit prezentator de jurnal şi moderator de editii speciale si talk-show-uri. Din 2021 este coordonatorul editorial al TVR MOLDOVA.

Sunt născut în Balanţă şi îmi face plăcere să cred că nevoia de echilibru, specifică zodiei, mi-a caracterizat şi activitatea profesională. Fie şi numai din acest punct de vedere, am avut norocul să lucrez în locul potrivit. Asta pentru că, în televiziunea publică, poate mai mult decât în orice organizaţie media, se pune accent pe echilibru, rigoare şi responsabilitate în tratarea subiectelor. "

Dincolo de activitatea din televiziune, Mihai este gazda a numeroase evenimente publice, în calitate de prezentator şi, în special, moderator de conferinţe şi dezbateri pe teme politice, economice şi sociale.
.

Tag-uri: Jurnal cultural, Sport Express, Stirile TVR, telejurnal, TVR 1, TVR Cultural, TVR INFO, TVR SPORT, tvrplus

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

24 Februarie, 13:22

VIDEO. Imagini emoționante la un meci de fotbal. Un pescăruș lovit de minge a fost salvat de jucători prin masaj cardiac

23 Februarie, 21:54

Superliga, etapa a 28-a: FCSB face scor cu Metaloglobus, dar tremură pentru play-off

23 Februarie, 12:05

Istvan Kovacs  va arbitra partida PSG – Monaco din Liga Campionilor

22 Februarie, 21:53

Superliga, etapa a 28-a: Craiova câștigă fără emoții la Slobozia și își consolidează primul loc

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

O nouă dinamică a ştirilor la TVR

  TVRSPORT     TVR1   TVRCULTURAL   TVR2   TVRSPORT   TVR+ 

O nouă dinamică a ştirilor la TVR

Primăvara aduce schimbări în programele informative ale Televiziunii Române: din 2 martie, principalul „Telejurnal” TVR 1 începe la ora 19.00. ...

Fotbal la TVR Cultural! „Fără prelungiri”

  FILM     TVRCULTURAL 

Fotbal la TVR Cultural! „Fără prelungiri”

Ce provocări întâmpină echipa de fotbal a seniorilor de la un cămin de bătrâni şi cum se descurcă niște oameni normali puși în situații ...

Mici, politică și „diplomație de Salonta”: nu ratați „Berliner”, la TVR 2!

  FILM     TVR2 

Mici, politică și „diplomație de Salonta”: nu ratați „Berliner”, la TVR 2!

Vineri, 27 februarie, de la ora 22.10, TVR 2 ne propune comedia „Berliner", regizată de Marian Crișan în 2020. Este cel de-al patrulea lungmetraj ...

Ucraina, la patru ani de război: transmisiuni speciale şi dezbateri în ediţia specială „Frontul”

  TVRINFO     TVR1   TVRINFO 

Ucraina, la patru ani de război: transmisiuni speciale şi dezbateri în ediţia specială „Frontul”

Patru ani de la declanşarea războiului împotriva Ucrainei aduc un moment de bilanţ şi analiză asupra unui conflict care a schimbat Europa în ...

„Amelia Earhart – deschizătoare de… ceruri”, documentar despre pioniera aviaţiei americane, la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„Amelia Earhart – deschizătoare de… ceruri”, documentar despre pioniera aviaţiei americane, la TVR Cultural

A întruchipat eforturile femeilor în aviație, a fost militantă angajată pentru susţinerea drepturilor femeii şi autoare americană. Regizorul ...

Cum să fie atent sportivul la... atenție?

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Cum să fie atent sportivul la... atenție?

Atunci când sportivul trece printr-o fază de concentrare intensă sau are un focus total pe ceea ce urmărește, el reușește practic să izoleze un ...

Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă prezintă finala Selecţiei Naţionale

  EUROVISION-2026     TVR+   TVR1 

Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă prezintă finala Selecţiei Naţionale

Actorii Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă vor fi gazdele ultimului act al Selecţiei Naţionale 2026. Pe 4 martie, cele două vedete vor prezenta marea ...

PREMIERĂ. Eros Ramazzotti și Alicia Keys, împreună la Festivalul Sanremo 2026

  PROMO     TVR1 

PREMIERĂ. Eros Ramazzotti și Alicia Keys, împreună la Festivalul Sanremo 2026

Pentru prima dată în carieră, Eros Ramazzotti și Alicia Keys vor urca împreună pe scenă într-un duet live, în premieră mondială, în cadrul ...

„Herson: rezistenţă şi tortură”, un documentar răscolitor la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Herson: rezistenţă şi tortură”, un documentar răscolitor la TVR INFO

Se împlinesc 4 ani de la începerea agresiunii ruse asupra Ucrainei. TVR INFO difuzează marţi, 24 februarie, ora 00.00, un documentar producţie ...

„Bucea: ultima destinaţie” – o poveste cutremurătoare despre război, prietenie și sacrificiu

  FILM     TVR1 

„Bucea: ultima destinaţie” – o poveste cutremurătoare despre război, prietenie și sacrificiu

Un documentar cutremurător despre uciderea civililor ucraineni în orașul Bucea, unde trei tineri voluntari au fost omorâţi de trupele rusești ...

Plățile digitale și în numerar - echilibrul dintre combaterea fraudei și libertatea financiară a cetățenilor

  TVRINFO     TVRINFO 

Plățile digitale și în numerar - echilibrul dintre combaterea fraudei și libertatea financiară a cetățenilor

Tranziția către o economie digitală implică o transformare ce aduce în prim-plan și o tensiune etică și practică între două valori fundamentale: ...

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cele mai răspândite geografic din istorie

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cele mai răspândite geografic din istorie

Ediția a XXV-a a Jocurilor Olimpice de Iarnă, desfășurată la Milano și Cortina d'Ampezzo, s-a încheiat sub semnul succesului și al spectacolului.

TVR transmite în direct ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

TVR transmite în direct ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

Arena di Verona: între emoția sportului și farmecul operei italiene. Magia Jocurilor Olimpice de iarnă ajunge într-un cadru istoric spectaculos. ...

Alain Delon, profesorul nonconformist prins într-o iubire interzisă care arde până la capăt

  FILM     TVRCULTURAL 

Alain Delon, profesorul nonconformist prins într-o iubire interzisă care arde până la capăt

Profesor carismatic, poet ratat, jucător înrăit şi o iubire care sfidează orice limită. O poveste intensă, cu parfum de iarnă italiană, în care ...

Patru ani de război: echipa Ştirilor TVR, la Kiev şi pe frontul din Donbas

  PROMO     TVR1 

Patru ani de război: echipa Ştirilor TVR, la Kiev şi pe frontul din Donbas

La patru ani de la declanșarea războiului la scară largă din Ucraina de către Federația Rusă, Știrile TVR vor acoperi pe larg evenimentele din ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate