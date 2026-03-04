„Mi-am pus busuioc în păr”, concert cu muzică de „Poveste din Bucureştiul de odinioară”

Reînviem eleganța și aerul boem într-o „Poveste din Bucureștiul de odinioară!”! TVR 2 difuzează duminică, 8 Martie, de la ora 20.00, spectacolul „Poveste din Bucureștiul de odinioară”, o evocare a melodiilor României interbelice care și-au câștigat dreptul la neuitare prin frumusețea lor.

Avându-i drept protagoniști pe actrița Miruna Ionescu și violonistul Valentin Albeșteanu, alături de Orchestra de Cameră a Filarmonicii „Râmnicu Vâlcea”, dirijată de Tiberiu Dragoș Oprea și de Taraful de Oraș, studiourile TVR s-au transformat într-un spațiu destinat unui concert de sărbătoare. Conceput ca un film muzical, în care interpretarea live este pusă în valoare prin imagine și construcție narativă, concertul propune un balans permanent între atunci și acum, între memorie şi actualitate, între lumea de atunci și privirea noastră de azi.

Din veacuri de cântece fericite, din partituri vechi și din înregistrări de epocă se recompune o evocare muzicală a perioadei interbelice, când viața orașului se desfășura între teatre, săli de concert, grădini de vară, cinematografe și restaurante selecte.

Bucurie și melancolie, zile și nopți laolaltă, cântecele Bucureștiului de altădată surprind cu simplitate o lume în care muzica era parte din cotidian. Era epoca melodiilor pline de farmec, a rafinamentului și a expresivității.

De la tango-uri, valsuri, foxtrot-uri și swing-uri celebre, până la muzica clasică și de café-concert, spectacolul pe care TVR 2 îl difuzează duminică seară, de la ora 20.00, propune o incursiune coerentă într-un univers aproape uitat, reconstituit prin interpretare live și printr-o abordare vizuală cinematografică.

Și cine nu zâmbește invocând norocul prin cântecul „Coșarului”, cine nu s-ar lăsa cucerit ascultând declarația de dragoste „Habar n-ai tu... ”, cine nu ar tresări visând la „Amapola”... și cine nu și-ar dărui până și sufletul pentru aflarea ursitului în „Mi-am pus busuioc în păr”...

Ne vom bucura să ascultăm melodii compuse de Ion Vasilescu, Nicolae Kirculescu, Ionel Fernic, Henry Mălineanu, Elly Roman, Gherase Dendrino, alături de partituri semnate de Grigoraș Dinicu, Georges Boulanger și Fritz Kreisler, cântece care redau atmosfera sonoră a Bucureștiului interbelic.

Concertul spectacol „Poveste din Bucureștiul de odinioară” se vede la TVR 2 duminică, 8 martie, de la ora 20.00:

Solişti: Miruna Ionescu, actriță; Valentin Albeșteanu, violonist

Orchestra de Cameră a Filarmonicii Ion Dumitrescu Râmnicu Vâlcea, dirijor: Tiberiu Dragoș Oprea

Cu participarea Tarafului de Oraș: Valentin Cucu-pian, Nicolae Petrea-contrabas, Daniel Mustățea-acordeon

Regizor artistic: Aurel Badea

Producător: Roxana Pletea Popuşoi

foto: TVR