Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026

publicat: Joi, 05 Martie 2026

Artista a câștigat finala Selecției Naționale cu piesa „Choke Me”. România va intra pe 14 mai în concursul internațional, în semifinala cu numărul doi

 

Juriul a decis: Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, la Viena.

(w882) 2 eurovisiÎn cadrul unui show difuzat în direct și în exclusivitate la TVR 1, TVR Internațional, TVR Moldova și pe portalul tvrplus.ro, Alexandra Căpitănescu a câștigat Selecția Națională din acest an cu piesa „Choke Me” și un loc pe scena concursului internațional care va avea loc în capitala Austriei.

Suntem foarte fericiți pentru tot ce se întâmplă acum și vrem să le mulțumim tuturor pentru implicare! Promitem să muncim din ce în ce mai mult și să reprezentăm cu mândrie România la Eurovision Song Contest!”, a declarat Alexandra Căpitănescu.

(w882) 5 eurovisiAm câștigat cu o melodie rock, cu o melodie pe sufletul meu! Vreau să încurajez fiecare om să facă ceea ce simte și cum simte, să aibă încredere și să muncească pentru visul lui. Fiecare artist să creadă în el, să se iubească pe sine și să își iubească arta.

Vreau să mulțumesc tuturor fanilor pentru toate mesajele, toate ideile, toate comentariile. Și pentru că ați fost de la bun început alături de noi. Am visat la momentul acesta și iată-ne aici!”, a adăugat tânăra artistă.

(w882) 4 eurovisiClasamentul finalei Eurovision România 2026

Alexandra Căpitănescu - Choke Me

HVNDS - HVNDS - DOR

Alejandro Zandes & Emil Rengle - Bailando Solo

Robert Lukian - Fire to the lies

Emy Alupei - Tili Bom

Wrs - All The Way

Monica Odagiu - Fereastră Pentru Un Orb

Olivia Addams - Croco

Yguana - Happy Birthday

Antonio Pican - Humans

Vanu - Therapy Enemy

Edward Maya x LavBbe x Costi - Everybody Needs Somebody

(w882) 6 eurovisiMult-râvnitul trofeu al Selecției Naționale din acest an este o creație special realizată de artistul Dan Divrician.

Andreea Bălan a susținut un recital electrizant în cadrul show-ului Eurovision România.

Artista a avut un rol dublu în seara finalei – jurat și invitat special. Alături de Andreea Bălan, din juriul Selecției Naționale 2026 au făcut parte Andrei Tudor, compozitorul piesei Pe-o margine de lume, pe care Nico & Vlad Miriţă au interpretat-o la ediţia din 2008 a Eurovision, Marius Dia, compozitor, producător şi A&R, cu peste zece ani de experiență şi o activitate constantă atât în industria muzicală din România, cât şi la nivel internațional, Cristian Tarcea, cunoscut și sub numele de Monoir, cu o experiență de peste 15 ani în producție și compoziție, Elena Popa, jurnalist, creator de continut digital Ringier și solistă a trupei Yolo Band, Doru Ionescu, jurnalist TVR cu peste 35 de ani de experiență în muzică, și Cristian Marica Rădoi, redactor - șef și music playlist manger al Radio România Cultural, membru al grupului World Music al UER.

Evenimentul a fost prezentat de actorii Giulia Nahmany și Daniel Nuță. Echipa a fost completată de Marius Popa și Laura Fronoiu, prezentatorii Jurnalului Matinal, din public, și de protagoniştii Tonomatului de pe 2, Alexandra Gavrilă şi Iulian Selea, împreună cu Răzvan Petre, realizator Radio România, din backstage.

România va intra pe 14 mai în concursul internațional, în semifinala cu numărul doi

Luni, 12 ianuarie, la Viena, oraşul care va găzdui concursul Eurovision Song Contest din acest an, a avut loc tragerea la sorţi pentru împărţirea ţărilor participante în cele două semifinale ale competiţiei. Sorții au decis ca România să intre în prima parte a semifinalei cu numărul 2 a concursului, pe 14 mai 2026.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediția cu numărul 64 a competiției muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de țări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

Despre Eurovision:

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Cu o tradiție de șapte decenii, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

Pentru alte informaţii, vă rugăm să ne scrieţi la: comunicare.corporate@tvr.ro

Echipa Eurovision Romania

