JO 2026 Milano Cortina: Patinatoarea Julia Sauter, locul 17 în competiție, un record personal

Patinatoarea Julia Sauter a scris joi seară o pagină de istorie pentru sportul românesc la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Debutantă la competiția olimpică, reprezentanta României a ocupat locul 17 în clasamentul final.

După un program scurt care o plasase pe poziția a 16-a, Sauter a confirmat forma excelentă și în programul liber. Sportiva a oferit o prestație caracterizată de siguranță și eleganță, executând șase sărituri triple, dintre care patru diferite, toate primind calificative pozitive pentru acuratețe.

Programul său tehnic a inclus combinații complexe, precum triplu Lutz, triplu Loop cu dublu Toeloop și triplu Salchow cu dublu Axel. Reușita de pe gheața olimpică i-a adus un punctaj de 127,80 în finală, stabilind astfel un nou record personal. Cu un total de 190,93 puncte, Julia Sauter și-a asigurat locul 17, cea mai înaltă poziție ocupată vreodată de o româncă în proba individuală feminină. Până în această seară, cea mai bună performanță olimpică a patinajului feminin românesc îi aparținea Roxanei Luca, care se clasase pe locul 23 la ediția din 2002. Simbolic, Roxana Luca este astăzi antrenoarea care a ghidat-o pe Julia Sauter spre acest rezultat istoric.

Evoluția Juliei Sauter, desfășurată pe acordurile pieselor That Home, Rain In Your Black Eyes și To Build a Home, vine să confirme parcursul ascendent al sportivei, care anul trecut reușea un remarcabil loc 7 la Campionatele Europene.

Titlul olimpic a fost cucerit de americanca Alysa Liu, urmată pe podium de reprezentantele Japoniei, Kaori Sakamoto (argint) și Ami Nakai (bronz).

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.