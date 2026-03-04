Poveşti de dragoste tumultuoase, în documentarul „Artiştii şi dragostea”, la TVR Cultural

În spatele fiecărei capodopere se ascunde o respirație tăiată, un orgoliu rănit sau devoţiune dincolo de limite? Documentarul „Artiștii și dragostea” ne dezvăluie poveștile pasionante, intime și adesea scandaloase ale unor cupluri iconice. Facem o călătorie în universul privat al unor genii precum Gustav Klimt sau Amedeo Modigliani. Sâmbătă, 7 martie, ora 21.00.

Documentarul „Artiştii şi dragostea” (L'amour a l'oeuvre, Franţa, 2019), regia Stephanie Colaux, Delphine Deloget, reconstituie povești de dragoste intime și tumultoase în contextul istoriei artei. Cu Amedeoo Modigliani și Jeanne Hébuterne, Lee Miller și Man Ray, Emilie Floge şi Gustav Klimt.

Povestea de dragoste este un pretext pentru a nara viețile artiștilor, nevrozele sau narcisismul lor, dar și pentru a-i confrunta cu alter ego-ul lor – celălalt, cu care sunt în relaţie.

Pentru fiecare dintre cupluri se caută aceleaşi răspunsuri: este dragostea compatibilă cu actul creator? Ajută ea la depăşirea limitărilor anterioare? Pot artiștii să se dezvăluie prin pasiune romantică? Aduce dragostea o energie reînnoită, un suflu nou în artă? Aflăm rspunsuri în documentarul „Artiştii şi dragostea”, difuzat de TVR Cultural sâmbătă, 7 martie, de la ora 21.00.

Episodul 1: Jeanne Hebuterne şi Amedeo Modigliani

Ea este silueta tăcută, enigmatică, pe care pictorul a creat-o, ghidat de imaginația sa. El a fost un portretist de renume. Ea a fost chipul faimos imortalizat pe pânzele sale. Dar, de asemenea, a fost și o artistă care a căutat să iasă din umbra maestrului ei...

Amedeo Modigliani şi Jeanne Hebuterne au trăit trei ani de dragoste răscolitoare şi de creativitate intensă.

Episodul 2: Lee Miller şi Man Ray

El a fost pictor, cineast, dar mai ales unul dintre cei mai mari fotografi suprarealişti ai secolului al XX-lea. Ea era femeia fatală, de o frumuseţe rece, un manechin care a ţinut prima pagină a marilor reviste de modă.

Man Ray și Lee Miller este povestea unei iubiri pasionale care a dezvăluit talentele unui artist care a fost trecut cu vederea de public prea mult timp.

Episodul 3: Georgia O'Keefe şi Alfred Stieglitz

Ea era una dintre cei mai mari pictoriţe din Statele Unite, o persoană emblematică a culturii americane. El era unul dintre părinţii fondatori ai fotografiei moderne. În anii 1920, ei au fost unul dintre cele mai cunoscute, dar și scandaloase cupluri de pe scena avangardistă a New York-ului.

Cuplul Georgia şi Alfred - 30 de ani de dragoste pasională, creativitate din plin, dar şi dependenţă artistică sufocantă.

Episodul 4: Emilie Floge şi Gustav Klimt

El era un pictor simbolist, un alchimist care a transformat culorile paletei în aur şi care a reinterpretat modelele şi şi-a erotizat modelele. Ea era una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă de la debutul secolului al XX-lea. Sub accentele trasate de pensulele pictorului, artistul de modă a devenit o figură iconică în culori strălucitoare.

La Viena, cei doi artiști aveau să zguduie convențiile și să-și imagineze o alianță mai puternică decât legăturile căsătoriei – cele două suflete pereche fiind primul cuplu care și-a trăit dragostea astfel.

Cele 4 episoade ale documentarului „Artiştii şi dragostea”, (L'amour a l'oeuvre, Franţa, 2019), având regia semnată de Stephanie Colaux, Delphine Deloget, se văd la TVR Cultural sâmbătă, 7 martie, de la ora 21.00.

foto: ARTE, via Selecţie Film TVR