Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cele mai răspândite geografic din istorie

publicat: Luni, 23 Februarie 2026

Ediția a XXV-a a Jocurilor Olimpice de Iarnă, desfășurată la Milano și Cortina d'Ampezzo, s-a încheiat sub semnul succesului și al spectacolului.

 

Evenimentul a intrat în istorie nu doar ca cea mai răspândită ediție din punct de vedere geografic, ci și ca o reușită comercială, cu peste 1,3 milioane de bilete vândute (88% din total), schiul alpinism debutând spectaculos cu „casele închise”.

Delegația tricoloră a depășit așteptările, bifând unele dintre cele mai bune rezultate din istoria recentă a sporturilor de iarnă.

Vârful de lance a fost echipajul de bob dublu masculin, format din Mihai Tentea și George Iordache, a obținut locul 5, cea mai înaltă poziție a României la această ediție. Sportivii români au mai reușit alte patru clasări notabile: locul 9 la sanie dublu feminin (Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu) și la ștafeta de sanie, locul 12 la sărituri cu schiurile pe echipe și locul 15 la sanie individual (Valentin Crețu).

Julia Sauter s-a clasat pe locul 17 la patinaj artistic, performanță dublată de onoarea de a fi portdrapelul României la ceremonia de final.

Ceremoniile au făcut trecerea de la armonia deschiderii la conceptul de „frumusețe în acțiune”. În arena istorică din Verona, sportul a lăsat locul artei, integrând dansul clasic reprezentat de Roberto Bolle și muzica pop a lui Achille Lauro într-o coregrafie corală ce a celebrat spiritul italian.

Finalul serii a fost marcat de un gest simbolic: stingerea vasului olimpic și predarea drapelului către Alpii Francezi, gazda ediției din 2030. Segmentul francez a mizat pe tema „Luminii”, oferind o avanpremieră artistică și tehnologică a viitoarelor Jocuri.

Această ediție lasă în urmă amintirea unor recorduri doborâte, dar și confirmarea progresului tehnic al sportivilor români, care au demonstrat că se pot lupta de la egal la egal cu elitele mondiale în probele de bob și sanie.

 

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO, aici și aici.

