Bobul masculin, speranță românească pe pista legendară Eugenio Monti

publicat: Vineri, 13 Februarie 2026

Echipajul condus de Constantin Dinescu, care va reprezenta România la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026, intră în competiție începând de sâmbătă, 14 februarie. Cum vor evolua sportivii români puteți urmări la TVR Sport, de la ora 11:00.

 

România intră în competiția olimpică de iarnă cu speranțe, dar și cu luciditate. Probele de sanie s-au încheiat deja, dar pentru sportivii români înscriși la bob, competiția e abia la început. La proba de bob masculin, țara noastră va fi reprezentată de echipajul format din Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu și Mihai Tentea — titulari, alături de Andrei Nica, rezervă. Staff-ul tehnic îi are ca antrenori pe Iulian Păcioianu (antrenor principal) și Dorin Grigore (antrenor secund). Ei vor intra în competiție sâmbătă, 21 februarie, iar evoluția lor pe pârtie o puteți urmări la TVR Sport. Sportivii sunt cazați în Satul Olimpic Cortina, una dintre locațiile principale ale evenimentului sportiv.

Comentatorul TVR Octavian Pescaru: „Simpla participare reprezintă un succes!”

Octavian Pescaru, comentator sportiv al Televiziunii Române, atrage atenția asupra dificultăților cu care se confruntă sportivii români: „Pe sportivii români care participă la Jocurile Olimpice de iarnă îi face speciali lipsa infrastructurii pentru astfel de sporturi. Nimic altceva. România este o țară care nu are o infrastructură serioasă pentru sporturi de iarnă, astfel încât să putem emite pretenții la podiumul olimpic”.

Acesta explică și că sportivii români sunt nevoiți să se antreneze departe de casă: „Pentru sportivii de la sanie, de exemplu, «acasă» înseamnă Innsbruck. Ei au mers la Milano direct de la Innsbruck, unde și-au finalizat pregătirea pentru Jocuri. De aceea, pentru români, simpla participare la această competiție de interes planetar reprezintă un succes”.

Comentatorul subliniază și faptul că România nu are tradiție recentă în câștigarea medaliilor olimpice de iarnă: „O clasare pe podium, pentru oricare dintre ei, ar fi un miracol. Așadar, inclusiv după Cortina Milano 2026, rămânem cu o singură medalie olimpică la Jocurile Olimpice de Iarnă: bronzul la bob două persoane, cucerit în 1968 la Grenoble de echipajul Ion Panțuru – Nicolae Neagoe”.

Echipele mari domină

În analiza sa, Octavian Pescaru amintește că probele de sanie și bob sunt de ani buni dominate de germani, italieni și austrieci: „Nemții domină proba din 1964, de când a fost introdusă în programul olimpic. Fie că vorbim despre RDG, RFG sau, din 1992, despre Germania reunificată, nemții și-au luat partea leului la sanie. Ca sa ne limitam doar la Cortina 2026, germanii au luat aurul olimpic la simplu masculin si feminin, bronzul si argintul la dublu masculin, respectiv la dublu feminin si au incheiat cu un nou aur la stafeta. Pe langa ei, si italienii au avut o comportare foarte buna: aur la dublu masculin si feminin, plus alte 2 medalii de bronz. Si austriecii au mers bine, cu 4 medalii adjudecate – 3 de argint si una de bronz”.

Tot el a remarcat istoria și simbolismul pistei Eugenio Monti, locul unde se vor desfășura probele de bob și sanie în 2026: „Această pistă, redeschisă în 2025 după o investiție de 118 milioane de euro, poartă numele lui Eugenio Monti – campion olimpic la dublu bob după o luptă foarte strânsă cu echipajul german și cu cel românesc, Panțuru–Neagoe. În semn de respect, italienii au dat numele lui Monti acestei pârtii. La noi nu exista nici măcar un derdeluș care să amintească de Ion Panțuru și de Nicolae Neagoe, singurii români medaliați la JO de iarnă”, a concluzionat Octavian Pescaru.

 

Credit foto: COSR/Team România/Cristian Nistor

Bobul masculin, speranță românească pe pista legendară Eugenio Monti

