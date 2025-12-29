loader
„De dragoste, pe românește”. Concertul „O seară cu Andrei Tudor” se vede la TVR

publicat: Luni, 29 Decembrie 2025

Mari vedete ale scenei autohtone se alătură muzicianului şi Orchestrei Simfonice București, într-un eveniment ce omagiază muzica românească. Urmărim concertul de Revelion, de la orele 20.30 (partea I), respectiv 4.45 (partea a II-a), la TVR 1 şi TVR Internaţional, precum şi pe 1 ianuarie, integral, de la ora 23.00, la TVR 1.

 

„M-am născut într-o familie în care muzica era și pasiune, și misiune, și profesie. Așa au apărut primele șlagăre… acasă. Mai întâi, tata (Ionel Tudor), la pian, în italiana lui inventată, apoi mama (Andreea Andrei) cu versurile. Așa s-au născut Fotoliul din odaie (te-astept să vii), Domnișoară, nu pleca, Noapte albastră și alte mega șlagare”, îşi aminteşte compozitorul, orchestratorul, pianistul și dirijorul Andrei Tudor, „dând din casă” pentru publicul Sălii Palatului din Bucureşti şi pentru telespectatorii TVR. „De dragoste, pe românește” – astfel se încheie anul 2025 la TVR – şi tot aşa începe 2026. Concertul „O seară cu Andrei Tudor” poate fi urmărit la TVR 1 şi TVR Internaţional în 2 părţi: partea I, miercuri, 31 decembrie, de la ora 20.30, partea a II-a, în noaptea de Revelion, de la 4.45, iar pe 1 ianuarie, de la ora 23.00, vedem integral concertul susţinut de Andrei Tudor şi invitaţii săi, la TVR 1.

Sala Palatului se transformă din nou în „sufrageria lui Andrei Tudor”. De data aceasta, iubirea este celebrată prin hituri românești într-o abordare nouă, pop-simfonic. Aproape două ore de muzică live, cu voci extraordinare, hituri românești și aranjamente simfonice luxuriante, marca familiei Tudor.

„Îmi doresc să fie o seară intimă și am ales să vă cânt o colecție din melodiile mele preferate de dragoste, împreună cu artiștii: Monica Anghel, Mihai Georgescu (Bere Gratis), Aurelian Temişan, Marcel Pavel, Luminiţa Anghel, Cabron, Alexandra Ușurelu, Nicoleta Nucă, George Miron, Alexandru Anghel, Marius Deneș şi Ovidiu Lazăr – voci îndrăgite, care vor urca pe scenă alături de mine şi de Orchestra Simfonică București. Împreună vom face o seară magică!”, mai dezvăluie Andrei Tudor.

O seară dedicată muzicii românești, aşadar, cu respect pentru compozitori, susținută de vedete mari ale muzicii pop. Este propunerea Televiziunii Române pentru începutul şi finalul petrecerii de Revelion, dar şi pentru prima seară a anului 2016.

foto: Mugur Cristescu

