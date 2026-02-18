loader
Bob: Mihai Tentea și George Iordache, cea mai bună performanță a României la JO de iarnă de la Milano-Cortina

publicat: Miercuri, 18 Februarie 2026

Echipajul de bob două persoane al României, format din Mihai Tentea și George Iordache, a reușit o evoluție remarcabilă la Jocurile Olimpice de Iarnă Milano-Cortina 2026.

 

Sportivii noștri au încheiat competiția pe un onorant loc 5, cel mai bun rezultat din ultimii 50 de ani. Într-un concurs dominat autoritar de Germania, care a ocupat integral podiumul prin echipajele conduse de Johannes Lochner (aur), Francesco Friedrich (argint) și Adam Ammour (bronz), România s-a impus drept a treia forță a competiției. Rezultatul este cu atât mai valoros cu cât Tentea și Iordache au devansat puteri mondiale cu tradiție și infrastructură de top, precum Elveția, Italia, Austria și Marea Britanie.

Cronometrați cu un timp total de 3:42,37 după cele patru manșe, românii au demonstrat o constanță impresionantă și viteze de top ce au atins 133,93 km/h. Dacă în prima manșă echipajul tricolor se situa pe locul 10, progresul a fost vizibil în manșele următoare, românii reușind în ultima coborâre al cincilea timp al concursului (55,53).

Clasarea de la Cortina d'Ampezzo reconfirmă potențialul României la bob și, prin rezultatul lor, Tentea și Iordache demonstrează că aparțin elitei mondiale, reușind să mențină România în prim-planul sportului alb în ciuda dificultăților logistice interne.

