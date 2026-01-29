loader
Foto

Sania românească, pe drumul olimpic spre Milano Cortina 2026

publicat: Joi, 29 Ianuarie 2026

TVRSPORT  JO MILANO CORTINA 2026   TVR1   TVRSPORT 

Folosită din cele mai vechi timpuri ca mijloc de transport sau formă de distracție, sania a evoluat treptat într-o disciplină sportivă spectaculoasă, dominată de viteză, curaj și precizie. Debutul competițional datează din secolul al XVIII-lea. La Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, transmise de Televiziunea Română, echipa de sanie românească aliniază la start o delegație formată din veterani și debutanți la o competiție olimpică.

 

(w882) Logo JO Mi

Sania, ca sport competițional, este despre viteză, îndrăzneală și control. La Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, difuzate de TVR începând din 6 februarie, România va fi reprezentată de șapte sportivi: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan și Darius Șerban, avându-i ca tehnicieni pe Alexandru Comșa – antrenor principal – și Radu Eugen – antrenor secund.

Dacă pentru Raluca Strămăturaru și Valentin Crețu, Milano Cortina 2026 va fi a cincea participare la Jocurile Olimpice, pentru Corina Buzățoiu, Carmen Manolescu și Eduard Crăciun, ediția din acest an reprezintă debutul în competiția olimpică de seniori.

Pentru Darius Șerban și Marian Gîtlan va fi a doua ediție consecutivă, după JO de la Beijing, unde cei doi au ocupat locul 14 la proba de dublu. Tot atunci, Darius și Marian au luat startul la ștafeta mixtă, alături de Raluca Strămăturaru și Valentin Crețu, echipajul României clasându-se pe locul 9 – cel mai bun rezultat al delegației noastre la ediția respectivă.

(w882) sanie Dari

Istoria saniei ca sport

Prima pistă de sanie din lume, cu viraje taluzate, a fost amenajată în 1879, în Elveția, între Schatzalp și Davos, loc unde, în 1883, s-a desfășurat și primul concurs oficial. În 1913 a fost înființat International Luge Club, iar la Dresda a luat naștere Uniunea Internațională a Sportului Sanie, organizatoare a primului Campionat European, la Reichenberg (astăzi Liberec).

După întreruperea activității competiționale în timpul Primului Război Mondial, în 1923 a fost creată Federația Internațională de Bob și Tobogganing, care includea și sania. Prima competiție mondială de sanie a avut loc în 1955, iar debutul olimpic s-a produs în 1964, cu probele masculine de simplu și dublu. Proba feminină de simplu a fost introdusă la Jocurile Olimpice din 1976.

În România, sania ca sport s-a dezvoltat la începutul secolului al XX-lea, fiind practicată inițial în cercuri restrânse, în special de turiști care frecventau Sinaia sau stațiunile elvețiene. În 1912 a fost înființată Federația Societăților de Sport din România, care includea Comisia pentru Sporturile de Iarnă, iar primele concursuri s-au desfășurat la Furnica.

În 1925 a fost amenajată prima pârtie modernă pentru bob, sanie și skeleton, iar în 1934 a fost creată Federația Română de Bob. După 1965, selecția sportivilor s-a extins, iar în 1970 Federația Română de Bob și Sanie s-a afiliat la federația internațională. Modernizarea pârtiilor de la Sinaia, Vatra Dornei și Bistrița a contribuit decisiv la dezvoltarea disciplinei.

Începând cu anii ’80, sănierii români au fost prezenți constant la Jocurile Olimpice, cele mai bune rezultate fiind obținute în anii ’90 fiind cele ale echipei de dublu masculin – la Albertville 1992, echipajul Apostol - Cepoi a terminat pe locul 4, iar la Lillehammer 1994, pe locul 6 - și cu clasări în Top 10, atât la individual, cât și la ștafetă, la ultimele ediții.

(w882) sanie Ralu

În perioada 6–22 februarie 2026, Televiziunea Română transmite, pe posturile sale TVR 1 și TVR Sport, cea mai importantă competiție a iernii pentru întreaga planetă: Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026.

 

Sursă foto: FB COSR

Tag-uri: Carmen Manolescu, competiție sportivă, Corina Buzatoiu, Darius Serban, Eduard Craciun, istoria saniei ca sport, JO Milano Cortina 2026, Jocurile Olimpice de iarnă Milano Cortina 2026, Marian Gitlan, Milano Cortina 2026, Raluca Stramaturaru, sanie, TVR, TVR SPORT, TVR1, Valentin Cretu

tvrsport Logo

 

#tvrsport

Logo

29 Ianuarie, 09:58

VIDEO. Vlad Dragomir a marcat un gol superb pentru Pafos în Liga Campionilor

29 Ianuarie, 09:30

VIDEO. Calificare spectaculoasă! Benfica prinde play-off-ul Ligii Campionilor cu un gol marcat de portar la ultima fază. Rezultatele serii

28 Ianuarie, 20:15

Treisprezece sportivi ruși vor concura ca sportivi individuali neutri la JO Milano-Cortina

28 Ianuarie, 17:56

SUA susțin că prezența agenților Serviciului de Imigrare și Control Vamal ICE la JO de iarnă 2026 de la Milano Cortina este doar de sprijin

 

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Parlamentul, pe ultima poziţie în topul instituţiilor în care românii au încredere

  TVRINFO     TVRINFO 

Parlamentul, pe ultima poziţie în topul instituţiilor în care românii au încredere

Potrivit celui mai recent studiu realizat de INSCOP la începutul anului 2026, românii continuă să își pună cea mai mare bază în instituțiile pe ...

Sania românească, pe drumul olimpic spre Milano Cortina 2026

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

Sania românească, pe drumul olimpic spre Milano Cortina 2026

Folosită din cele mai vechi timpuri ca mijloc de transport sau formă de distracție, sania a evoluat treptat într-o disciplină sportivă ...

Vineri, la TVR, dezbatem „Eurovision – viziune și misiune”

  EUROVISION-2026     TVR.RO 

Vineri, la TVR, dezbatem „Eurovision – viziune și misiune”

Televiziunea Română găzduiește vineri, de la ora 21:00, un talk-show despre rolul celui mai longeviv concurs muzical internațional, controversa ...

Davos și „Noua ordine mondială”, în dezbatere la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR1 

Davos și „Noua ordine mondială”, în dezbatere la „Breaking Fake News”

În aceeaşi ediţie, despre „Consiliul păcii” al lui Donald Trump, dar şi despre acuzaţiile de „românism” aduse Maiei Sandu. Pe 30 ianuarie, de la ...

Cum transformăm educația și cercetarea în competitivitate economică

  RECOMANDARI     TVR1 

Cum transformăm educația și cercetarea în competitivitate economică

Vineri, 30 ianuarie, de la ora 18:15, la TVR 1, Narcis POPESCU îl are ca invitat pe acad. IOAN-AUREL POP, preşedintele Academiei Române.

De la fan, în juriul Eurovision. Elena Popa: „Cred că publicul așteaptă freshness, aşteaptă emoție”

  EUROVISION-2026     TVR1 

De la fan, în juriul Eurovision. Elena Popa: „Cred că publicul așteaptă freshness, aşteaptă emoție”

TVR a dat startul înscrierilor la Eurovision România 2026 pe 14 ianuarie, iar după încheierea perioadei de înscrieri, cei șapte jurați ai ...

Marius Dia: „Să evităm acel clișeu de piesă românească – Dracula, Transilvania, muzică populară, acordeon, vioară și așa mai departe – și să încercăm să venim cu ceva mai puternic”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Marius Dia: „Să evităm acel clișeu de piesă românească – Dracula, Transilvania, muzică populară, acordeon, vioară și așa mai departe – și să încercăm să venim cu ceva mai puternic”

Compozitorul, producătorul și reprezentantul A&R Marius Dia face parte, anul acesta, din juriul Selecţiei Naţionale Eurovision. Într-un ...

Cristian Marica Rădoi: „În 3 secunde trebuie să spui ceva, ca să existe un soi de cârlig să te atragă și să rămâi legat de acea piesă muzicală”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Cristian Marica Rădoi: „În 3 secunde trebuie să spui ceva, ca să existe un soi de cârlig să te atragă și să rămâi legat de acea piesă muzicală”

Răbdarea publicului a scăzut la 3 secunde. Dacă nu ai un “hook” imediat, piesa e pierdută. Redactor-şef și music playlist manger al Radio România ...

Andreea Balan: „La Eurovision caut tot, pentru că Eurovision este despre piesă, despre voce, dar și despre show!”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Andreea Balan: „La Eurovision caut tot, pentru că Eurovision este despre piesă, despre voce, dar și despre show!”

Este una dintre cele mai respectate și longevive artiste din industria muzicală românească, iar anul acesta face parte din juriul Eurovision ...

Doru Ionescu: „Piesa care ne va reprezenta la Eurovision trebuie să personalizeze măcar 1% România”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Doru Ionescu: „Piesa care ne va reprezenta la Eurovision trebuie să personalizeze măcar 1% România”

Cunoscut jurnalist și producător TV, Doru Ionescu se alătură, în premieră, juriului Selecției Naționale Eurovision România. Cu o experiență de ...

Andrei Tudor: „Cred foarte mult şi mizez pe pregnanţa refrenului”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Andrei Tudor: „Cred foarte mult şi mizez pe pregnanţa refrenului”

Fost participant la Eurovision Song Contest şi colaborator al unor voci de legendă din industria muzicală internaţională, Andrei Tudor face ...

Monoir: „Trăim o perioadă în care contează foarte mult cât de catchy e o piesă, chiar dacă e cheesy”

  EUROVISION-2026     TVR1 

Monoir: „Trăim o perioadă în care contează foarte mult cât de catchy e o piesă, chiar dacă e cheesy”

Cu peste 15 ani de experiență în producție și compoziție, Cristian Tarcea, cunoscut ca Monoir, este unul dintre juraţii Selecției Naționale ...

„A fost odată...Tudor Vornicu” – povestea omului care a făcut istorie pe micul ecran

  PROMO     TVR1 

„A fost odată...Tudor Vornicu” – povestea omului care a făcut istorie pe micul ecran

Un perfecționist, vizionar și unul dintre oamenii care au schimbat definitiv fața televiziunii românești! Tudor Vornicu, cel de la nașterea ...

Monica Bucur, vocea patinajului artistic la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026

  VEDETE     TVR1   TVRSPORT 

Monica Bucur, vocea patinajului artistic la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026

Cu un timbru cald şi uşor de recunoscut încă de la primele cuvinte, Monica Bucur ne va purta pe gheaţa olimpică de la Milano Cortina 2026, cel ...

Performanța sportivă, mai ales produsul unei capacități superioare de autoreglare

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Performanța sportivă, mai ales produsul unei capacități superioare de autoreglare

În perspectiva profesorului universitar emerit Mihai Epuran, doctor în domeniul psihologiei sportului, performanța sportivă de înalt nivel nu ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate