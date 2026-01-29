Sania românească, pe drumul olimpic spre Milano Cortina 2026

Folosită din cele mai vechi timpuri ca mijloc de transport sau formă de distracție, sania a evoluat treptat într-o disciplină sportivă spectaculoasă, dominată de viteză, curaj și precizie. Debutul competițional datează din secolul al XVIII-lea. La Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, transmise de Televiziunea Română, echipa de sanie românească aliniază la start o delegație formată din veterani și debutanți la o competiție olimpică.

Sania, ca sport competițional, este despre viteză, îndrăzneală și control. La Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026, difuzate de TVR începând din 6 februarie, România va fi reprezentată de șapte sportivi: Corina Buzățoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Crețu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan și Darius Șerban, avându-i ca tehnicieni pe Alexandru Comșa – antrenor principal – și Radu Eugen – antrenor secund.

Dacă pentru Raluca Strămăturaru și Valentin Crețu, Milano Cortina 2026 va fi a cincea participare la Jocurile Olimpice, pentru Corina Buzățoiu, Carmen Manolescu și Eduard Crăciun, ediția din acest an reprezintă debutul în competiția olimpică de seniori.

Pentru Darius Șerban și Marian Gîtlan va fi a doua ediție consecutivă, după JO de la Beijing, unde cei doi au ocupat locul 14 la proba de dublu. Tot atunci, Darius și Marian au luat startul la ștafeta mixtă, alături de Raluca Strămăturaru și Valentin Crețu, echipajul României clasându-se pe locul 9 – cel mai bun rezultat al delegației noastre la ediția respectivă.

Istoria saniei ca sport

Prima pistă de sanie din lume, cu viraje taluzate, a fost amenajată în 1879, în Elveția, între Schatzalp și Davos, loc unde, în 1883, s-a desfășurat și primul concurs oficial. În 1913 a fost înființat International Luge Club, iar la Dresda a luat naștere Uniunea Internațională a Sportului Sanie, organizatoare a primului Campionat European, la Reichenberg (astăzi Liberec).

După întreruperea activității competiționale în timpul Primului Război Mondial, în 1923 a fost creată Federația Internațională de Bob și Tobogganing, care includea și sania. Prima competiție mondială de sanie a avut loc în 1955, iar debutul olimpic s-a produs în 1964, cu probele masculine de simplu și dublu. Proba feminină de simplu a fost introdusă la Jocurile Olimpice din 1976.

În România, sania ca sport s-a dezvoltat la începutul secolului al XX-lea, fiind practicată inițial în cercuri restrânse, în special de turiști care frecventau Sinaia sau stațiunile elvețiene. În 1912 a fost înființată Federația Societăților de Sport din România, care includea Comisia pentru Sporturile de Iarnă, iar primele concursuri s-au desfășurat la Furnica.

În 1925 a fost amenajată prima pârtie modernă pentru bob, sanie și skeleton, iar în 1934 a fost creată Federația Română de Bob. După 1965, selecția sportivilor s-a extins, iar în 1970 Federația Română de Bob și Sanie s-a afiliat la federația internațională. Modernizarea pârtiilor de la Sinaia, Vatra Dornei și Bistrița a contribuit decisiv la dezvoltarea disciplinei.

Începând cu anii ’80, sănierii români au fost prezenți constant la Jocurile Olimpice, cele mai bune rezultate fiind obținute în anii ’90 fiind cele ale echipei de dublu masculin – la Albertville 1992, echipajul Apostol - Cepoi a terminat pe locul 4, iar la Lillehammer 1994, pe locul 6 - și cu clasări în Top 10, atât la individual, cât și la ștafetă, la ultimele ediții.

În perioada 6–22 februarie 2026, Televiziunea Română transmite, pe posturile sale TVR 1 și TVR Sport, cea mai importantă competiție a iernii pentru întreaga planetă: Jocurile Olimpice de Iarnă Milano Cortina 2026.

