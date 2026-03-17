Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, avertisment adresat României

Decizia Parlamentului de la București de a permite staționarea unor trupe și aeronave cisternă americane a generat o reacție vehementă din partea Teheranului, care avertizează România asupra consecințelor politice și legale ale acestei măsuri.

Esmail Baghaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe iranian, a calificat această acțiune drept o participare directă la un război de agresiune, susținând că orice contribuție la operațiunile militare ale Statelor Unite atrage răspunderea internațională a guvernului român. Oficialul iranian a invocat Carta Națiunilor Unite pentru a sublinia lipsa unei justificări legale pentru recursul la forță, avertizând că sprijinirea facilităților americane reprezintă o pată asupra relațiilor istorice de prietenie dintre cele două popoare și va atrage un răspuns adecvat din partea Iranului.

În replică, Ministerul Afacerilor Externe de la București a respins ferm aceste acuzații, precizând că România nu este parte a conflictului din Orientul Mijlociu. Poziția oficială a autorităților române se fundamentează pe Acordul bilateral de acces din 2006, care oferă Statelor Unite cadrul legal pentru utilizarea bazelor militare, precum și pe caracterul strict defensiv al capabilităților antirachetă găzduite pe teritoriul național. Bucureștiul subliniază că aceste măsuri sunt conforme cu dreptul internațional și sunt destinate exclusiv autoapărării în fața amenințărilor din afara spațiului euroatlantic, prioritatea fiind efortul diplomatic pentru dezescaladare.

Disputa diplomatică survine în contextul în care primele aeronave americane de realimentare au ajuns deja în România, după ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării și Parlamentul au validat solicitarea administrației americane pentru o dislocare temporară de trupe și tehnică defensivă. În timp ce Teheranul interpretează prezența acestor echipamente drept un sprijin pentru o agresiune militară, președintele Nicușor Dan a asigurat că resursele dislocate au un caracter preventiv și nu sunt înzestrate cu armament ofensiv. Totodată, diplomația română a condamnat atacurile iraniene împotriva statelor din regiunea Golfului, solicitând încetarea acțiunilor care periclitează securitatea și economia globală, mulțumind totodată partenerilor regionali pentru protecția oferită cetățenilor români din zonă.

