„Mic Dejun cu un Campion” aniversează 11 ani și revine la TVR 2 cu un sezon de primăvară

Din 21 martie, Daniela Zeca Buzura invită telespectatorii sâmbăta, de la ora 10:00, la discuții despre performanță și inspirație, alături de personalități remarcabile. Prima ediție are invitată o vocea de aur a jazz-ului european, Teodora Brody.

TVR 2 sărbătorește un moment special: emisiunea „Mic Dejun cu un Campion” împlinește 11 ani și deschide sezonul de primăvară cu ediții ce promit discuții relaxate, pline de umor și inspirație. Din 21 martie, în fiecare sâmbătă, de la ora 10:00, Daniela Zeca Buzura îi invită pe telespectatori să descopere poveștile unor campioni din diverse domenii, care au atins deja certitudinea succesului.

Decorul special, cafeaua de la Băcănia Veche și atmosfera caldă a emisiunii transformă fiecare întâlnire într-o adevărată confesiune matinală. Telespectatorii au numit emisiunea care a fost premiată în 2022 de revista TVMania „ora în care vrem să fim deștepți” sau „ora în care suntem mândri că trăim în România”, iar mesajele continuă să se adune pe rețelele sociale, confirmând aprecierea publicului pentru poveștile unor matematicieni, medici, muzicieni, regizori sau soldați întorși din Afganistan.

Prima ediție a noului sezon aduce în fața telespectatorilor TVR 2 o invitată deosebită: Teodora Brody, voce de aur a jazz-ului european. „Anul acesta e plin de evenimente fericite, pe care mă bucur să le enumăr aici: chiar sâmbătă, 21 martie, de la ora 10, dăm startul noului sezon de premiere la 'Mic Dejun cu un Campion'. Emisiunea împlinește 11 ani și revenim la ora noastră consacrată, de pe TVR 2, cu o voce de aur a jazz-ului european: Teodora Brody, artista care, de curând, a ridicat în picioare sala Ateneului Român, alături de violoncelul maestrului Marin Cazacu – asta după ce a câștigat entuziasmul prestigioasei London Symphony Orchestra, cu care a pus în scenă versiunea vocală a Rapsodiilor lui Enescu. Alături de cafeaua excelentă de la Băcănia Veche, ne-am aventurat într-o poveste lungă și plină de culoare, care pornește de la doina românească și ajunge la Brâncuși și la poemele lui Khalil Gibran. Veți simți imediat energia unică a micii noastre echipe, conduse de producătorul Cristina Rădulescu, precum și atmosfera de sărbătoare pe care o resimțim la fiecare ediție, fiindcă TVR aniversează șapte decenii, iar fiecare dintre noi e parte din această sărbătoare!”, explică Daniela Zeca Buzura.





Premiere mondiale vocale pentru lucrări de Enescu, Bartók, Beethoven și Pachelbel

Teodora Brody este recunoscută internațional pentru vocea sa puternică și expresivă, pentru interpretările originale și pentru modul unic de a reconstrui muzica printr-o viziune profund personală. Cunoscută inițial sub numele Teodora Enache, artista a colaborat cu muzicieni legendari precum Stanley Jordan, Benny Rietveld, Theodossi Spassov sau Lars Danielsson și a debutat în legendara formație „Johnny Raducanu and friends”, care i-a fost și mentor.