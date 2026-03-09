loader
Elias Charalambous a demisionat din funcția de antrenor al echipei FCSB

publicat: Luni, 09 Martie 2026

FCSB rămâne fără antrenor. Elias Charalambous și-a anunțat demisia imediat după înfrângerea suferită pe teren propriu, scor 1-3, în fața Universității Cluj, rezultat care pune capăt oficial unei perioade de glorie pentru tehnicianul cipriot.

 

Decizia vine într-un context dezastruos pentru campioana en-titre, care, pentru prima dată de la introducerea actualului sistem competițional, a ratat calificarea în play-off și se vede obligată să lupte pentru evitarea retrogradării. Deși a condus echipa spre două titluri consecutive și două Supercupe, ajungând până în optimile Europa League, Charalambous a considerat că mandatul său a ajuns la final.

„Această echipă are ca obiectiv să joace în Europa și are nevoie de un șoc. A fost ultima mea zi aici, ultimul meci. Cineva trebuie să-și asume responsabilitatea pentru tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă”, a declarat tehnicianul în vârstă de 45 de ani.

Cipriotul, care a sosit pe banca roș-albaștrilor în 2023, a dezvăluit că hotărârea de a pleca nu a fost una impulsivă, fiind luată încă înaintea partidei de sâmbătă. Fostul fundaș al Vasluiului părăsește clubul după doi ani marcați de performanțe interne remarcabile, însă lasă în urmă o echipă aflată în derivă, care are nevoie urgentă de o reconstrucție pentru a supraviețui în Superligă.

 

