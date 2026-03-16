Un nou sezon „Drag de România mea!” aduce generații de artiști pe scena TVR 2

publicat: Luni, 16 Martie 2026

PROMO  TVR2 

Din 21 martie, Paul Surugiu – Fuego aduce în fața telespectatorilor unul dintre cele mai îndrăgite show-uri de divertisment ale Televiziunii Române, într-o ediție specială dedicată scenei românești, dar și celor 70 de ani ai TVR.

 

La TVR 2 începe un nou sezon al îndrăgitului show de divertisment „Drag de România mea!”. Pe 21 martie, emisiunea prezentată de Paul Surugiu – Fuego debutează cu sezonul 16, confirmându-și statutul de cel mai longeviv show de divertisment neîntrerupt în grila Televiziunii Române, ajuns în cel de-al optulea an de existență.

Sub cupola TVR 70, noul sezon propune în fiecare sâmbătă, de la ora 20:00, o întrepătrundere de generații și stiluri, reunind artiști care au marcat istoria Televiziunii Române, dar și tineri talentați care duc mai departe spiritul muzicii românești. Spectacolul va aduce pe scenă artiști din zone diverse, inclusiv invitați din Republica Moldova, dar și reprezentanți de seamă ai folclorului.

„Ce frumusețe de sezon v-am pregătit, dragii mei, unul plin de culoare, de întrepătrundere a generațiilor, cu oameni faini și amintiri, cu nebunie, cu celebrarea celor 70 de ani ai Televiziunii Române, cu aceeași eleganță care ne-a consacrat și care ne descrie ca fiind unici în peisajul mediatic. Asta pentru că am ajuns în anul 8 de existență, pentru că suntem relevanți pentru cei care mai au un dram de bun-simț, știind să aprecieze frumosul fără să-l batjocorească sau fără să creeze falși idoli pentru cei care nu au capacitatea de a vedea dincolo de subliminal”,spune Paul Surugiu-Fuego.

Muzica rămâne elementul central al emisiunii – atent aleasă și interpretată exclusiv în limba română, într-un repertoriu care îmbină lirismul cu ritmul și energia spectacolului. În noul sezon revine și carismaticul Gabriel Nebunu, care, de această dată, nu îl mai „înnebunește” doar pe Paul Surugiu, ci îi provoacă și pe colegii din TVR.

„Nu suntem perfecți și nici nu schimbăm lumea, nu venim cu bombe de presă, dar oferim emoție, realitate, simplitate, povești și multă, multă muzică bună, cântată exclusiv în limba română. Urmăriți-ne!”, subliniază artistul.

Prima ediție, difuzată sâmbătă, 21 martie, de la ora 20:00, și în reluare duminică, 22 martie, de la ora 15:00, aduce pe scena emisiunii nume îndrăgite ale muzicii și teatrului românesc: Rodica Mandache, Corina Chiriac, Nicole Cherry și artistul basarabean Alexandru Lozanciuc.

Prin atmosfera caldă, invitații speciali și muzica interpretată live, alături de trupa Supermarket și de baletul condus de Florin Mariș, „Drag de România mea!” continuă să aducă în prim-plan valori autentice și momente artistice care celebrează cultura și identitatea românească.

Tag-uri: Corina Chiriac, Drag de România mea!, Florin Mariş, Gabriel Nebunu, Nicole Cherry, Paul Surugiu Fuego, Rodica Mandache, Trupa Supermarket, TVR 2

