Două aniversări, două spectacole de colecție: Tora Vasilescu și Elvira Deatcu, omagiate la TVR Cultural

Producțiile memorabile din arhiva Televiziunii Române – „O noapte furtunoasă” și „Jocul de-a vacanța” – aduc în prim-plan personalități emblematice ale teatrului românesc, sub genericul aniversar TVR 70.

În luna martie, Redacția Film-Teatru a Televiziunii Române continuă seria de programe dedicate marilor artiste ale teatrului și filmului românesc. Sub genericul TVR 70, publicul este invitat să redescopere două spectacole de referință din arhiva Televiziunii Române, care le au în prim-plan pe Tora Vasilescu și Elvira Deatcu, actrițe apreciate ale scenei românești.

Portret Sorana Coroamă-Stanca și spectacolul „O noapte furtunoasă”

Miercuri, 18 martie, de la ora 17:30, TVR Cultural propune un portret al extraordinarei regizoare Sorana Coroamă-Stanca, realizat de Carmen Movileanu în cadrul emisiunii „Piersic Show”.

În aceeași zi, de la ora 21:00, telespectatorii TVR Cultural vor putea urmări spectacolul de teatru „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale, realizat în 1984 pentru Televiziunea Română, în regia Soranei Coroamă-Stanca. Difuzarea marchează și aniversarea actriței Tora Vasilescu, născută pe 22 martie 1951.

Distribuția spectacolului reunește nume importante ale scenei românești: Octavian Cotescu, Mitică Popescu, Valeria Seciu, Dan Condurache, Tora Vasilescu, Horațiu Mălăele, Stelian Nistor, Doru Ana, Mimi Enăcescu, Romulus Dumitrescu, Mircea Dumitru și Eugenia Ardeleanu. Decorurile sunt semnate de Dumitru Georgescu, iar scenariul și regia artistică aparțin Soranei Coroamă-Stanca.

Actrița Tora Vasilescu își amintește cu emoție de atmosfera de la filmări: „Am lucrat extraordinar de frumos la realizarea spectacolului O noapte furtunoasă. Doamna Sorana Coroamă-Stanca era ca o cloșcă pentru puii ei, mereu atentă la noi. Cu Valeria Seciu aproape că jucam ca două surori. La întâlnirea de aniversare a 50 de ani de TVR ne-am amintit cu mare plăcere cum am lucrat atunci. În distribuție erau actori foarte talentați și extrem de disciplinați, cu care ne simțeam ca într-o familie.

Îmi amintesc și acum că Valeria Seciu și Cotescu, care erau căsătoriți, își propuseseră să se lase de fumat. În pauze însă, fiecare venea la mine, pe rând, să îmi ceară o țigară și îmi spunea conspirativ: «Dar să nu mă spui!». Pe platou exista un sentiment de respect, dar și de frăție. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a oferit această șansă!”, a declarat pentru TVR actrița Tora Vasilescu.

Elvira Deatcu, aniversată cu spectacolul „Jocul de-a vacanța”

Sâmbătă, 21 martie, de la ora 15:00, TVR Cultural o sărbătorește pe actrița Elvira Deatcu, născută pe 22 martie, prin difuzarea spectacolului de teatru TV „Jocul de-a vacanța”, realizat în 1995, în regia Olimpiei Arghir.

Adaptată după piesa lui Mihail Sebastian, producția urmărește povestea a șase personaje – Madame Vintilă, Bogoiu, Maiorul, Corina, Jeff și Ștefan Valeriu – care decid să se retragă pentru o vreme din agitația vieții cotidiene, într-o pensiune izolată, încercând să se elibereze de constrângerile societății și de grijile de zi cu zi.

Distribuția îi reunește pe Elvira Deatcu, George Alexandru, Valentin Uritescu, Tamara Buciuceanu-Botez, Ion Lucian, Matei Stoenescu, Paula Serescu Lucian, Vasile Mentzel și Mugur Frunzetti. Ilustrația muzicală este semnată de Lidia Danciu, decorul de Ion Olaru, costumele de Elena Timonu, imaginea de Traian Andronic, iar redactor este Ioana Prodan.

Actrița Elvira Deatcu își amintește începuturile în teatrul TV: „În anul patru de facultate am avut imensa șansă de a experimenta teatrul de televiziune. Primele două proiecte au fost Copacii mor în picioare și Don Carlos, ambele în regia lui Eugen Todoran. Și acum mă emoționez când îmi amintesc cu câtă bucurie, dar și cu câtă teamă am pășit pentru prima dată într-un platou de filmare.

Apoi am întâlnit-o pe minunata Olimpia Arghir, care mi-a propus să fac parte din distribuția teleplay-ului Jocul de-a vacanța, alături de George Alexandru, Tamara Buciuceanu, Valentin Uritescu și Ion Lucian. Au urmat câteva săptămâni intense de lucru într-o vilă din Azuga – minunate, dar deloc ușoare, pentru că am filmat în noiembrie, deși acțiunea piesei se petrece vara. Pentru tot ce am experimentat fiind parte din aceste producții, pentru partenerii extraordinari și pentru profesioniștii alături de care am lucrat, le sunt profund recunoscătoare acestor regizori care au avut încredere în mine”, a povestit pentru TVR actrița Elvira Deatcu.