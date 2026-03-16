Din martie, vedem la TVR CULTURAL concerte în premieră de la Festivalului Enescu

publicat: Luni, 16 Martie 2026

Festivalul Internațional „George Enescu” este din nou pe micul ecran. Din 16 martie, de luni până miercuri, de la ora 16.30, ne bucurăm de artiști remarcabili și partituri care au scris istoria muzicii, la TVR CULTURAL.

 

Tradiția TVR CULTURAL de a difuza Festivalul Internațional „George Enescu” este deja parte din misiunea postului de a facilita accesul la cultură, transformând fiecare ediție într-un veritabil maraton de excelență muzicală. De-a lungul deceniilor, Televiziunea Română nu s-a limitat doar la rolul de simplu spectator, ci a devenit „fereastra” prin care magia de pe scenele Ateneului Român și Sălii Palatului ajunge în casele românilor. Astfel, prin producții complexe, transmisiuni în direct la standarde internaționale și interviuri exclusive în culise publicul larg are șansa de a asista, din fața micului ecran, la întâlnirea dintre marile orchestre ale lumii și spiritul creator românesc.

Din 16 martie, TVR CULTURAL reîncepe difuzarea premierelor concertelor de la Festivalul Internațional George Enescu, „de această dată cu seria specială dedicată concertelor de la Ateneul Român – unul dintre cele mai iubite spații ale muzicii clasice. În fiecare zi, de luni până miercuri, redeschidem pentru dumneavoastră arhiva unui festival care adună pe aceeași scenă artiști remarcabili și partituri care au scris istoria muzicii”, explică Valentina Băinţan, producătorul transmisiunilor TVR de la Festivalul Internaţional „George Enescu”.

Iată ce vom putea vedea în această săptămână:

Luni, 16 martie ora 16.30, cu reluare la miezul nopții

ORCHESTRA DE CAMERĂ RADIO

David Grimal – conducere muzicală, vioară

Valentin Silvestrov – Silent Music

George Enescu – Pastorală, Menuet trist și Nocturnă (aranjament pentru orchestră de cameră de Dan Dediu)

Maurice Ravel – Mormântul lui Couperin

Marți, 17 martie ora 16.30, cu reluare la miezul nopții

ORCHESTRA DE CAMERĂ RADIO

David Grimal – conducere muzicală, vioară

Felix Mendelssohn – Concertul în re minor pentru pian, vioară și orchestră de coarde

Roman Lopatynskyi, pian – câștigător al Concursului Internațional George Enescu 2024

Valentin Silvestrov – Omagiu lui J.S. Bach

Miercuri, 18 martie ora 16.30, cu reluare la miezul nopții

ORCHESTRA NAȚIONALĂ DE CAMERĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Cristian Florea – dirijor

George Enescu – Preludiu la unison din Suita nr. 1 op. 9

Benjamin Britten – Variațiuni pe o temă de Frank Bridge

Descoperim, aşadar, momente speciale din Festivalul Enescu, de pe scena Ateneului Român. Din 16 martie, de luni până miercuri, de la ora 16.30, la TVR CULTURAL.

 

foto: Petrică Tănase

„Mic Dejun cu un Campion” aniversează 11 ani și revine la TVR 2 cu un sezon de primăvară

  PROMO     TVR2 

„Mic Dejun cu un Campion” aniversează 11 ani și revine la TVR 2 cu un sezon de primăvară

Din 21 martie, Daniela Zeca Buzura invită telespectatorii sâmbăta, de la ora 10:00, la discuții despre performanță și inspirație, alături de ...

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar de văzut la TVR 1

  PROMO     TVRCULTURAL   TVR1 

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar de văzut la TVR 1

A înotat contra curentului convenţiilor hollywoodiene. „Șoimul maltez”, „Regina africană”, „Noaptea iguanei”, „Moby Dick”, „Inadaptații”, „Sub ...

Încrederea în sine și autoeficacitatea fac diferența în situațiile limită din sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Încrederea în sine și autoeficacitatea fac diferența în situațiile limită din sport

Teoria autoeficacității, dezvoltată de psihologul Albert Bandura, vorbește nu despre abilitățile reale ale unui sportiv, ci despre convingerea ...

Ministrul Apărării: România va fi mai apărată

  TVRINFO     TVRINFO 

Ministrul Apărării: România va fi mai apărată

Consolidarea capacității de apărare a României a intrat într-o nouă etapă prin sosirea primelor trei avioane cisternă americane, eveniment ...

Premiile Oscar 2026: Sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Premiile Oscar 2026: Sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

America își spune povestea, o scrie, rescrie și o repetă, cu scenariile și studiourile purtătoare de drapel, Europa rămâne fidelă emoțiilor și ...

Steven Spielberg - bărbatul şi copilul. Portretul unui cineast celebru, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Steven Spielberg - bărbatul şi copilul. Portretul unui cineast celebru, la TVR 1

Este Spielberg prea faimos pentru a fi cunoscut cu adevărat? Documentarul „Steven Spielberg - bărbatul şi copilul”, producţie Franţa 2024, ...

Războiul din Orientul Mijlociu: securitate, economie și Noua Ordine Geopolitică

  RECOMANDARI     TVR1 

Războiul din Orientul Mijlociu: securitate, economie și Noua Ordine Geopolitică

Sâmbătă , 14 martie, de la ora 12:30, NARCIS POPESCU îl are ca invitat pe E.S. LIOR BEN DOR, ambasadorul Israelului la București.

„Lolita Lobosco”, serialul polițist italian inspirat din romanele Gabriellei Genisi, în premieră la TVR 2

  PROMO     TVR2 

„Lolita Lobosco”, serialul polițist italian inspirat din romanele Gabriellei Genisi, în premieră la TVR 2

TVR 2 aduce telespectatorilor un nou serial polițist european. Din 20 martie, miniseria italiană „Lolita Lobosco” (Le indagini di Lolita ...

Soţii Hitchcock - portretul cuplului unit de iubire și cinema, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Soţii Hitchcock - portretul cuplului unit de iubire și cinema, la TVR 1

Documentarul  „Domnul şi doamna Hitchcock”, difuzat la TVR 1 luni, 16 martie, de la ora 22.00, explorează viaţa personală a celebrului regizor şi ...

De ce nu reacţionăm la criza climatică? Explicaţiile unui documentar multipremiat, la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

De ce nu reacţionăm la criza climatică? Explicaţiile unui documentar multipremiat, la TVR INFO

Documentarul „Schimbările climatice: reacţii paradoxale”, difuzat de TVR INFO duminică, 15 martie, de la ora 11.00, analizează mecanismele ...

Tineri artişti ai folclorului românesc dau glas repertoriului Mariei Tănase – duminică, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Tineri artişti ai folclorului românesc dau glas repertoriului Mariei Tănase – duminică, la TVR 1

Duminică, 15 martie, de la ora 20.00, urmărim la TVR 1 cea de-a doua parte a Festivalului Național de Folclor „Maria Tănase”. Amfitrion – Iuliana ...

  PROMO     TVR1 

"Starea Nației" revine la TVR

Dragoș Pătraru va prezenta "Starea Nației" în fiecare joi, după Telejurnalul orei 19:00. Noutăți de primăvară în programele TVR.

Echipa națională de bob a României deschide noul sezon „Rețeaua de Idoli”

  PROMO     TVR2   TVRI 

Echipa națională de bob a României deschide noul sezon „Rețeaua de Idoli”

Din 16 martie, ora 20:00, Irina Păcurariu revine la TVR 2 cu povești reale și oameni autentici, ale căror performanțe s-au construit departe de ...

Paradoxul justiției românești: Doi criminali de război condamnați pentru Holocaust rămân reabilitați, în ciuda unei hotărâri CEDO (EXCLUSIV)

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Paradoxul justiției românești: Doi criminali de război condamnați pentru Holocaust rămân reabilitați, în ciuda unei hotărâri CEDO (EXCLUSIV)

Din 2024, România nu mai poate reabilita memoria criminalilor de război, potrivit unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO). Cu ...

