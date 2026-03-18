„Rock Maniac”: noul hub al culturii rock debutează la TVR 1 pe 21 martie

publicat: Miercuri, 18 Martie 2026

În fiecare sâmbătă, de la ora 22.00, realizatorul Cristi I. Popescu ne propune interviuri, cronici, ştiri şi recomadări de evenimente din aria rockului naţional şi internaţional.

 

Rockul nu este doar un gen muzical, este artă și o parte semnificativă din istoria culturii contemporane. Transformat în mișcare identitară și în stil de viață, rockul a oferit lumii compozitori şi instrumentiști renumiți, a luptat, prin creații inegalabile, cu dictaturile, a înlăturat ziduri de tiranie politică și a născut imnuri transgeneraționale despre libertate și fraternitate, opere cântate în orice colț al planetei, într-un limbaj universal. Armoniile acestui gen muzical reformator sunt, astăzi, un veritabil generator de creație. „Rock Maniac” este un program care îşi propune să răspundă actualității din fenomen. Este un demers oportun și educativ, într-o lume capturată din ce în ce mai mult de creațiile sintetice, care pun la îndoială autenticitatea și valoarea gândirii umane. Începând din 21 martie, îl putem urmări în fiecare sâmbătă seară, de la ora 22.00, la TVR 1.

Realizatorul şi producătorul Cristi I. Popescu ne propune o serie de interviuri, cronici, ştiri şi recomadări de evenimente din aria rockului naţional şi internaţional. Pentru că „Rock Maniac” este, dincolo de emisiunea clasică de televiziune, un hub cultural şi educativ, un incubator de idei care explică istoria prezentului în limbaj muzical.

Formatul are ca scop stimularea pasiunii telespectatorilor pentru artă, muzică şi cultură. Magazinul se axează pe informaţii exclusiv de actualitate. Fiecare ediţie va avea ca pilon central un interviu cu o trupă rock metal tânără sau consacrată, urmat de lansarea muzicală a săptămânii (carte, single, EP, LP, album) şi de recomandări de concerte şi de festivaluri din întreaga ţară.

(w882) Rock Mania

Pe 21 martie, în prima ediţie ce poate fi urmărită la TVR 1*, de la ora 22.00, intrăm în culisele Festivalului We Are The Underground, care a deschis sezonul evenimentelor rock-metal indoor. Timp de două zile, au urcat pe scenă cele mai iubite trupe ale scenei locale din anii 1990. Pe lângă interviul central al emisiunii, avem noutăţi discografice şi un clip în premieră, al unei trupe româneşti în vogă. Într-o nouă formulă Rockstalgia, generaţia tânără le va spune telespectatorilor cum a descoperit muzica rock şi metal.

(w882) Rock Mania

Realizator şi producător: Cristi I. Popescu

Jurnalişti: Ana Maria Pleşcan, Laurenţiu Mandu

 

 

* Timp de cinci sezoane, emisiunea a fost difuzată la TVR CULTURAL.

„Rock Maniac”: noul hub al culturii rock debutează la TVR 1 pe 21 martie

„Rock Maniac”: noul hub al culturii rock debutează la TVR 1 pe 21 martie

În fiecare sâmbătă, de la ora 22.00, realizatorul Cristi I. Popescu ne propune interviuri, cronici, ştiri şi recomadări de evenimente din aria ...

