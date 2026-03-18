O mie de pivnițe de vin într-o singură localitate...?! Descoperiri inedite şi în noul sezon „Exclusiv în România”, la TVR 1

Din lumea ţăranilor-servitori în lumea nobililor de altă dată... Pivniţele din Salarcea, „părintele turismului bihorean” şi slovacii din Șinteu sau Nova Huta... Despre toate aceastea, în pima ediţie a noului sezon „Exclusiv în România”, la TVR 1. Cristi Tabără şi echipa lui ne dau întâlnire tot duminica, dar de la ora 18.00.

„O mie de pivnițe de vin într-o singură localitate...?! Ei, bine, da, așa ceva există, chiar la noi, în România. Le găsim la Sălacea, în județul Bihor. Cu siguranţă, arhitectura lor pitorească și istoriile locului pe care de-abia așteptăm să vi le povestim vă vor surprinde în mod plăcut”, ne asigură reporterul de serviciu Cristina Madgearu din echipa „Exclusiv în România”. Noul sezon „Exclusiv în România” începe duminică, 22 martie, iar Cristian Tabără ne aşteaptă să-i fim alături la TVR 1, de la ora 18.00.

Tot în Sălarcea, descoperim cum era traiul unei familii de țărani - servitori, vizitând căsuța bine conservată de către medicul stomatolog din comună, colecționar pasionat de trecutul locului. Iar puțin mai departe, la Conacul Komáromi, ajungem la polul opus: în lumea nobililor de altădată.

Iar cu pivnițele din Sălacea, călătoria subterană nu s-a sfârșit. Alături de echipa „Exclusiv în România” ne îndreptăm spre Vadu Crișului, una dintre cele mai frumoase peșteri din țară, pentru a afla povestea celui care a făcut posibilă vizitarea ei. Și povestea nu se opreşte aici...

V-ați întrebat, bunăoară, mergând pe traseele îndrăgite din Munții Apuseni, cui le datorăm? Czárán Gyula este supranumit „părintele turismului bihorean”, dar câți dintre noi știm ce a realizat el, la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX? Aflăm totul despre pionierul turismului din Bihor care, din averea sa, a realizat o sumedenie de trasee, unele bătute şi azi de montaniarzi, duminică, 22 martie, de la ora 18.00, la „Exclusiv în România”.

Echipa lui Cristian Tabără a mai explorat judeţul Bihor, dar, de data aceasta, îşi propune să ne arate un Bihor mai puțin cunoscut, aşadar, ne invită și în ţinutul slovacilor din Șinteu sau din Nova Huta. Parcurgem traseul ecoturistic, iar povestea comunității se deapănă sub ochii noștri: atelierul de sticlă, pălincăria, brutăria și moara de apă sau atelierele de țesut și de tâmplărie sunt spații cât se poate de vii.

Iar pentru o experiență completă, la capătul drumului, sus, deasupra lacului, ne delectăm cu bucate slovace autentice. Din care nu poate lipsi, în niciun caz „pâinea slovacului”: cartoful.

Călătorului îi stă bine cu drumul... O ştiu şi Cristi Tabără, şi echipa lui de jurnalişti, care nu obosesc în a ne descoperi noi unicate din ţara noastră.

În prima ediţie a sezonului 26: „Bihor : pivnițe, peșteri şi bucate”! Duminică, de la ora 18.00, la TVR 1.

foto: imagini „Exclusiv în România”, capturi emisie