O mie de pivnițe de vin într-o singură localitate...?! Descoperiri inedite şi în noul sezon „Exclusiv în România”, la TVR 1

publicat: Miercuri, 18 Martie 2026

PROMO  TVR1 

Din lumea ţăranilor-servitori în lumea nobililor de altă dată... Pivniţele din Salarcea, „părintele turismului bihorean” şi slovacii din Șinteu sau Nova Huta... Despre toate aceastea, în pima ediţie a noului sezon „Exclusiv în România”, la TVR 1. Cristi Tabără şi echipa lui ne dau întâlnire tot duminica, dar de la ora 18.00.

 

„O mie de pivnițe de vin într-o singură localitate...?! Ei, bine, da, așa ceva există, chiar la noi, în România. Le găsim la Sălacea, în județul Bihor. Cu siguranţă, arhitectura lor pitorească și istoriile locului pe care de-abia așteptăm să vi le povestim vă vor surprinde în mod plăcut”, ne asigură reporterul de serviciu Cristina Madgearu din echipa „Exclusiv în România”. Noul sezon „Exclusiv în România” începe duminică, 22 martie, iar Cristian Tabără ne aşteaptă să-i fim alături la TVR 1, de la ora 18.00.

Tot în Sălarcea, descoperim cum era traiul unei familii de țărani - servitori, vizitând căsuța bine conservată de către medicul stomatolog din comună, colecționar pasionat de trecutul locului. Iar puțin mai departe, la Conacul Komáromi, ajungem la polul opus: în lumea nobililor de altădată.

Iar cu pivnițele din Sălacea, călătoria subterană nu s-a sfârșit. Alături de echipa „Exclusiv în România” ne îndreptăm spre Vadu Crișului, una dintre cele mai frumoase peșteri din țară, pentru a afla povestea celui care a făcut posibilă vizitarea ei. Și povestea nu se opreşte aici...

V-ați întrebat, bunăoară, mergând pe traseele îndrăgite din Munții Apuseni, cui le datorăm? Czárán Gyula este supranumit „părintele turismului bihorean”, dar câți dintre noi știm ce a realizat el, la sfârșitul secolului XIX și începutul secolului XX? Aflăm totul despre pionierul turismului din Bihor care, din averea sa, a realizat o sumedenie de trasee, unele bătute şi azi de montaniarzi, duminică, 22 martie, de la ora 18.00, la „Exclusiv în România”.

Echipa lui Cristian Tabără a mai explorat judeţul Bihor, dar, de data aceasta, îşi propune să ne arate un Bihor mai puțin cunoscut, aşadar, ne invită și în ţinutul slovacilor din Șinteu sau din Nova Huta. Parcurgem traseul ecoturistic, iar povestea comunității se deapănă sub ochii noștri: atelierul de sticlă, pălincăria, brutăria și moara de apă sau atelierele de țesut și de tâmplărie sunt spații cât se poate de vii.

Iar pentru o experiență completă, la capătul drumului, sus, deasupra lacului, ne delectăm cu bucate slovace autentice. Din care nu poate lipsi, în niciun caz „pâinea slovacului”: cartoful.

Călătorului îi stă bine cu drumul... O ştiu şi Cristi Tabără, şi echipa lui de jurnalişti, care nu obosesc în a ne descoperi noi unicate din ţara noastră.

În prima ediţie a sezonului 26: „Bihor : pivnițe, peșteri şi bucate”! Duminică, de la ora 18.00, la TVR 1.

foto: imagini „Exclusiv în România”, capturi emisie

Tag-uri: Bihor, Cristian Tabără, nobili, parintele turismului bihorean, pesteri, pivnite, slovacii din Sinteu sau Nova Huta, tarani, TVR 1, unicate din Romania, Vadu Crisului, “Exclusiv în România”

Scumpirea combustibililor, verificată de Consiliul Concurenței

  TVRINFO     TVRINFO 

Scumpirea combustibililor, verificată de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței urmează să verifice temeinicia majorărilor la combustibili, pentru a stabili dacă scumpirile sunt justificate sau dacă ...

Nadia Comăneci, pledoarie pentru sport în plenul Parlamentului European

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Nadia Comăneci, pledoarie pentru sport în plenul Parlamentului European

Nadia Comăneci a fost omagiată miercuri în Parlamentul European, în cadrul anului dedicat marii gimnaste. Performanța sa, primul 10, exemplul de ...

9 luni de foc, 12 studenți, o singură miză: excelența. Documentarul „Un an la Școala Juilliard” se vede la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

9 luni de foc, 12 studenți, o singură miză: excelența. Documentarul „Un an la Școala Juilliard” se vede la TVR Cultural

Documentarul în 6 episoade despre prestigioasa universitate de actorie, dans, muzică, din New York, unde au studiat, printre alţii, Miles Davis, ...

România fără zâmbet: „Radiografia unei epidemii tăcute”, documentar în premieră la TVR 1

  FILM     TVR.RO 

România fără zâmbet: „Radiografia unei epidemii tăcute”, documentar în premieră la TVR 1

„Putem arăta bine, putem zâmbi celorlalți, dar, în același timp, putem avea o suferință care ne macină”, recunoaşte Andreea Marin în filmul ...

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, avertisment adresat României

  TVRINFO     TVRINFO 

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, avertisment adresat României

Decizia Parlamentului de la București de a permite staționarea unor trupe și aeronave cisternă americane a generat o reacție vehementă din partea ...

Două aniversări, două spectacole de colecție: Tora Vasilescu și Elvira Deatcu, omagiate la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Două aniversări, două spectacole de colecție: Tora Vasilescu și Elvira Deatcu, omagiate la TVR Cultural

Producțiile memorabile din arhiva Televiziunii Române – „O noapte furtunoasă” și „Jocul de-a vacanța” – aduc în prim-plan personalități ...

Un nou sezon „Drag de România mea!” aduce generații de artiști pe scena TVR 2

  PROMO     TVR2 

Un nou sezon „Drag de România mea!” aduce generații de artiști pe scena TVR 2

Din 21 martie, Paul Surugiu – Fuego aduce în fața telespectatorilor unul dintre cele mai îndrăgite show-uri de divertisment ale Televiziunii ...

Din martie, vedem la TVR CULTURAL concerte în premieră de la Festivalului Enescu

  PROMO     TVRCULTURAL 

Din martie, vedem la TVR CULTURAL concerte în premieră de la Festivalului Enescu

Festivalul Internațional „George Enescu” este din nou pe micul ecran. Din 16 martie, de luni până miercuri, de la ora 16.30, ne bucurăm de ...

„Mic Dejun cu un Campion” aniversează 11 ani și revine la TVR 2 cu un sezon de primăvară

  PROMO     TVR2 

„Mic Dejun cu un Campion” aniversează 11 ani și revine la TVR 2 cu un sezon de primăvară

Din 21 martie, Daniela Zeca Buzura invită telespectatorii sâmbăta, de la ora 10:00, la discuții despre performanță și inspirație, alături de ...

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar de văzut la TVR 1

  PROMO     TVRCULTURAL   TVR1 

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar de văzut la TVR 1

A înotat contra curentului convenţiilor hollywoodiene. „Șoimul maltez”, „Regina africană”, „Noaptea iguanei”, „Moby Dick”, „Inadaptații”, „Sub ...

Încrederea în sine și autoeficacitatea fac diferența în situațiile limită din sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Încrederea în sine și autoeficacitatea fac diferența în situațiile limită din sport

Teoria autoeficacității, dezvoltată de psihologul Albert Bandura, vorbește nu despre abilitățile reale ale unui sportiv, ci despre convingerea ...

Ministrul Apărării: România va fi mai apărată

  TVRINFO     TVRINFO 

Ministrul Apărării: România va fi mai apărată

Consolidarea capacității de apărare a României a intrat într-o nouă etapă prin sosirea primelor trei avioane cisternă americane, eveniment ...

Premiile Oscar 2026: Sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Premiile Oscar 2026: Sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

America își spune povestea, o scrie, rescrie și o repetă, cu scenariile și studiourile purtătoare de drapel, Europa rămâne fidelă emoțiilor și ...

Steven Spielberg - bărbatul şi copilul. Portretul unui cineast celebru, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Steven Spielberg - bărbatul şi copilul. Portretul unui cineast celebru, la TVR 1

Este Spielberg prea faimos pentru a fi cunoscut cu adevărat? Documentarul „Steven Spielberg - bărbatul şi copilul”, producţie Franţa 2024, ...

