loader
Foto

Scumpirea combustibililor, verificată de Consiliul Concurenței

publicat: Miercuri, 18 Martie 2026
 TVRINFO 

Consiliul Concurenței urmează să verifice temeinicia majorărilor la combustibili, pentru a stabili dacă scumpirile sunt justificate sau dacă reprezintă o speculă a contextului internațional.

 

Recrudescența conflictului din Orientul Mijlociu a generat o undă de șoc asupra pieței combustibililor din București, unde prețurile la pompă au înregistrat creșteri semnificative în primele săptămâni ale lunii martie. Benzina standard se comercializează în prezent la cotații cuprinse între 8,57 și 8,76 lei pe litru, în timp ce motorina a depășit pragul de 9 lei, atingând valori de până la 9,24 lei. Aceste cifre reflectă o scumpire accelerată, de aproximativ 65 de bani pentru benzină și aproape 90 de bani pentru motorină, raportat la începutul lunii curente.

Situația a intrat sub atenta supraveghere a autorităților, în special în contextul în care stocurile actuale deținute de producători și distribuitori au fost achiziționate la prețuri anterioare, mai scăzute. Din acest motiv, Consiliul Concurenței urmează să verifice temeinicia acestor majorări, pentru a stabili dacă scumpirile sunt justificate sau dacă reprezintă o speculă a contextului internațional. Ministerul Finanțelor și-a exprimat îngrijorarea față de acest decalaj dintre costul de achiziție al stocurilor vechi și prețul ridicat practicat în prezent la pompă.

La nivel guvernamental, au fost implementate strategii pentru a absorbi șocul prețurilor, prin diversificarea rutelor de aprovizionare, extinderea contractelor comerciale și schimbarea destinației unor depozite pentru a rula cantități mai mari de motorină. De asemenea, pentru a preveni transferul imediat al costurilor mărite către consumatori, a fost actualizată schema de ajutor de stat pentru transportatori, permițând o deducere a accizei de 0,85 bani.

Cu toate acestea, efectele acestor măsuri sunt mai puțin vizibile pentru populație, în condițiile în care structura prețului la carburanți rămâne puternic influențată de fiscalitate. Analizele de specialitate indică faptul că taxele au o pondere tot mai mare în costul final, astfel încât aproape 7 din fiecare 10 lei plătiți de șoferi la pompă reprezintă obligații fiscale care sunt direcționate direct către bugetul de stat.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: benzină, carburanţi, Consiliul Concurenței, Ministerul Finanţelor, motorină, scumpire carburanti, scumpiri, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

18 Martie, 08:53

România începe exporturile spre China. Au fost semnate protocoalele pentru carne de pasăre tratată termic, produse lactate și produse acvatice

18 Martie, 08:43

Taximetriştii din Grecia, grevă pe termen nedeterminat

18 Martie, 08:20

Zelenski, discurs în Parlamentul Marii Britanii. Starmer îi îndeamnă pe aliaţii Kievului să nu piardă din vedere războiul din Ucraina

18 Martie, 08:17

AIEA: Centrala nucleară Bushehr din sudul Iranului a fost lovită, dar nu au fost raportate daune sau răniţi

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

O mie de pivnițe de vin într-o singură localitate...?! Descoperiri inedite şi în noul sezon „Exclusiv în România”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

O mie de pivnițe de vin într-o singură localitate...?! Descoperiri inedite şi în noul sezon „Exclusiv în România”, la TVR 1

Din lumea ţăranilor-servitori în lumea nobililor de altă dată... Pivniţele din Salarcea, „părintele turismului bihorean” şi slovacii din Șinteu ...

Scumpirea combustibililor, verificată de Consiliul Concurenței

  TVRINFO     TVRINFO 

Scumpirea combustibililor, verificată de Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței urmează să verifice temeinicia majorărilor la combustibili, pentru a stabili dacă scumpirile sunt justificate sau dacă ...

Nadia Comăneci, pledoarie pentru sport în plenul Parlamentului European

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Nadia Comăneci, pledoarie pentru sport în plenul Parlamentului European

Nadia Comăneci a fost omagiată miercuri în Parlamentul European, în cadrul anului dedicat marii gimnaste. Performanța sa, primul 10, exemplul de ...

9 luni de foc, 12 studenți, o singură miză: excelența. Documentarul „Un an la Școala Juilliard” se vede la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

9 luni de foc, 12 studenți, o singură miză: excelența. Documentarul „Un an la Școala Juilliard” se vede la TVR Cultural

Documentarul în 6 episoade despre prestigioasa universitate de actorie, dans, muzică, din New York, unde au studiat, printre alţii, Miles Davis, ...

România fără zâmbet: „Radiografia unei epidemii tăcute”, documentar în premieră la TVR 1

  FILM     TVR.RO 

România fără zâmbet: „Radiografia unei epidemii tăcute”, documentar în premieră la TVR 1

„Putem arăta bine, putem zâmbi celorlalți, dar, în același timp, putem avea o suferință care ne macină”, recunoaşte Andreea Marin în filmul ...

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, avertisment adresat României

  TVRINFO     TVRINFO 

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, avertisment adresat României

Decizia Parlamentului de la București de a permite staționarea unor trupe și aeronave cisternă americane a generat o reacție vehementă din partea ...

Două aniversări, două spectacole de colecție: Tora Vasilescu și Elvira Deatcu, omagiate la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Două aniversări, două spectacole de colecție: Tora Vasilescu și Elvira Deatcu, omagiate la TVR Cultural

Producțiile memorabile din arhiva Televiziunii Române – „O noapte furtunoasă” și „Jocul de-a vacanța” – aduc în prim-plan personalități ...

Un nou sezon „Drag de România mea!” aduce generații de artiști pe scena TVR 2

  PROMO     TVR2 

Un nou sezon „Drag de România mea!” aduce generații de artiști pe scena TVR 2

Din 21 martie, Paul Surugiu – Fuego aduce în fața telespectatorilor unul dintre cele mai îndrăgite show-uri de divertisment ale Televiziunii ...

Din martie, vedem la TVR CULTURAL concerte în premieră de la Festivalului Enescu

  PROMO     TVRCULTURAL 

Din martie, vedem la TVR CULTURAL concerte în premieră de la Festivalului Enescu

Festivalul Internațional „George Enescu” este din nou pe micul ecran. Din 16 martie, de luni până miercuri, de la ora 16.30, ne bucurăm de ...

„Mic Dejun cu un Campion” aniversează 11 ani și revine la TVR 2 cu un sezon de primăvară

  PROMO     TVR2 

„Mic Dejun cu un Campion” aniversează 11 ani și revine la TVR 2 cu un sezon de primăvară

Din 21 martie, Daniela Zeca Buzura invită telespectatorii sâmbăta, de la ora 10:00, la discuții despre performanță și inspirație, alături de ...

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar de văzut la TVR 1

  PROMO     TVRCULTURAL   TVR1 

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar de văzut la TVR 1

A înotat contra curentului convenţiilor hollywoodiene. „Șoimul maltez”, „Regina africană”, „Noaptea iguanei”, „Moby Dick”, „Inadaptații”, „Sub ...

Încrederea în sine și autoeficacitatea fac diferența în situațiile limită din sport

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Încrederea în sine și autoeficacitatea fac diferența în situațiile limită din sport

Teoria autoeficacității, dezvoltată de psihologul Albert Bandura, vorbește nu despre abilitățile reale ale unui sportiv, ci despre convingerea ...

Ministrul Apărării: România va fi mai apărată

  TVRINFO     TVRINFO 

Ministrul Apărării: România va fi mai apărată

Consolidarea capacității de apărare a României a intrat într-o nouă etapă prin sosirea primelor trei avioane cisternă americane, eveniment ...

Premiile Oscar 2026: Sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

  REPORTAJ-ANALIZA     TVR.RO 

Premiile Oscar 2026: Sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

America își spune povestea, o scrie, rescrie și o repetă, cu scenariile și studiourile purtătoare de drapel, Europa rămâne fidelă emoțiilor și ...

Steven Spielberg - bărbatul şi copilul. Portretul unui cineast celebru, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Steven Spielberg - bărbatul şi copilul. Portretul unui cineast celebru, la TVR 1

Este Spielberg prea faimos pentru a fi cunoscut cu adevărat? Documentarul „Steven Spielberg - bărbatul şi copilul”, producţie Franţa 2024, ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate