Scumpirea combustibililor, verificată de Consiliul Concurenței

TVRINFO

Consiliul Concurenței urmează să verifice temeinicia majorărilor la combustibili, pentru a stabili dacă scumpirile sunt justificate sau dacă reprezintă o speculă a contextului internațional.

Recrudescența conflictului din Orientul Mijlociu a generat o undă de șoc asupra pieței combustibililor din București, unde prețurile la pompă au înregistrat creșteri semnificative în primele săptămâni ale lunii martie. Benzina standard se comercializează în prezent la cotații cuprinse între 8,57 și 8,76 lei pe litru, în timp ce motorina a depășit pragul de 9 lei, atingând valori de până la 9,24 lei. Aceste cifre reflectă o scumpire accelerată, de aproximativ 65 de bani pentru benzină și aproape 90 de bani pentru motorină, raportat la începutul lunii curente.

Situația a intrat sub atenta supraveghere a autorităților, în special în contextul în care stocurile actuale deținute de producători și distribuitori au fost achiziționate la prețuri anterioare, mai scăzute. Din acest motiv, Consiliul Concurenței urmează să verifice temeinicia acestor majorări, pentru a stabili dacă scumpirile sunt justificate sau dacă reprezintă o speculă a contextului internațional. Ministerul Finanțelor și-a exprimat îngrijorarea față de acest decalaj dintre costul de achiziție al stocurilor vechi și prețul ridicat practicat în prezent la pompă.

La nivel guvernamental, au fost implementate strategii pentru a absorbi șocul prețurilor, prin diversificarea rutelor de aprovizionare, extinderea contractelor comerciale și schimbarea destinației unor depozite pentru a rula cantități mai mari de motorină. De asemenea, pentru a preveni transferul imediat al costurilor mărite către consumatori, a fost actualizată schema de ajutor de stat pentru transportatori, permițând o deducere a accizei de 0,85 bani.

Cu toate acestea, efectele acestor măsuri sunt mai puțin vizibile pentru populație, în condițiile în care structura prețului la carburanți rămâne puternic influențată de fiscalitate. Analizele de specialitate indică faptul că taxele au o pondere tot mai mare în costul final, astfel încât aproape 7 din fiecare 10 lei plătiți de șoferi la pompă reprezintă obligații fiscale care sunt direcționate direct către bugetul de stat.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.