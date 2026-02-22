Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar în premieră la TVR Cultural

A înotat contra curentului convenţiilor hollywoodiene. „Șoimul maltez”, „Regina africană”, „Noaptea iguanei”, „Moby Dick”, „Inadaptații”, „Sub vulcan” sunt doar câteva dintre filmele lui. Descoperim portretul unui actor, scenarist şi realizator rebel, cultivat şi cosmopolit dumnică, 22 februarie, de la ora 18.00.

John Huston este unic. Originalitatea sa este însăși esența caracterului său. Încă de la începutul carierei sale, a avut o singură idee: să-și păstreze libertatea.

Şi chiar a reușit să se elibereze de Hollywood, dar adevărata sa performanță a fost cooptarea vedetelor pe care le dorea și obţinerea unor bugete enorme de care avea nevoie de la marile studiouri. Huston a strălucit în orice gen cinematografic, lăsându-și amprenta asupra fiecărui film. „Șoimul maltez”, „Regina africană”, „Noaptea iguanei”, „Moby Dick”, „Inadaptații”, „Sub vulcan”… ceea ce unește și definește aceste filme este provocarea de a adapta opere literare considerate inadaptabile și filmările la fața locului, de preferință în decoruri sălbatice.

Regizorul de film, scenaristul și actorul american John Marcellus Huston (5 august 1906 – 28 august 1987) a scris scenariile pentru o mare parte din cele 37 de filme artistice pe care le-a regizat, multe dintre ele fiind considerate astăzi clasice. A primit numeroase premii, inclusiv două premii Oscar și trei premii Globul de Aur. De asemenea, a primit o stea pe Hollywood Walk of Fame, în 1960 și bursa BAFTA, în 1980.

Fiul actorului Walter Huston, John a studiat și a lucrat ca pictor de artă plastică la Paris. Apoi s-a mutat în Mexic și a început să scrie, mai întâi piese de teatru și povestiri scurte, iar mai târziu a lucrat la Los Angeles ca scenarist la Hollywood. A fost nominalizat la mai multe premii Oscar scriind pentru filme regizate de William Dieterle și Howard Hawks, printre alții. Debutul său regizoral a venit cu „Șoimul maltez” (1941), care, în ciuda bugetului său mic, a devenit un succes financiar, precum și de public şi apreciat de critica de specialitate. A continuat să fie un regizor de succes, deși iconoclast, la Hollywood, în următorii 45 de ani.

Flegmaticul Huston nu se îndoia deloc în ceea ce privește farmecul sau talentul său. A avut multiple vieți, a făcut filme până la ultima suflare. În industria cinematografică hollywoodiană, Huston a fost numit „titan”, „rebel” și „renascentist”. A călătorit mult, stabilindu-se în diferite perioade în Franța, Mexic și Irlanda. Era cetățean american prin naștere, dar a renunțat la acest statut pentru a deveni cetățean irlandez și rezident, în 1964. În cele din urmă, s-a întors în Statele Unite, unde a trăit pentru restul vieții sale. John Houston a fost tatăl actriței Angelica Huston, pe care, ca regizor, a condus-o către un premiu Oscar, în filmul „Onoarea familiei Prizzi”.

Dar sufletul lui John Huston a fost adânc înrădăcinat în Irlanda. Este pământul strămoșilor săi și un paradis al naturii sălbatice unde acest mare iubitor de cai putea trăi viața pe care o iubea.

„Am călătorit mult prin lume. E adevărat, munca mea o cerea. Dar nu doar munca m-a motivat. Fără să știu, căutam un loc, un loc cu care să mă pot identifica. Să prind rădăcini. Un loc pe care să-l numesc acasă. Aici, în Irlanda, l-am găsit. Acasă, înconjurat de frumusețe și de pace”, mărturisea regizorul John Huston.

După patruzeci de ani de viață și carieră trăite cu o viteză amețitoare, numeroase călătorii lungi și filmări în întreaga lume, și-a dedicat ultimul film Irlandei. Pentru a adapta „Morții”, John Huston s-a înconjurat de copiii săi. Împreună cu fiul său, Tony, a scris scenariul. Fiicei sale, Angelica, i-a oferit un rol de o mare subtilitate și eleganță. La Dublin, în 1904, în atmosfera unei case burgheze ușor decolorate, două surori necăsătorite își organizează cina anuală. Pe măsură ce seara curge, amintirile din viața lor revin, personajele dau glas emoțiilor lor profunde, iar fantomele reapar.

„A fost foarte important pentru tatăl meu să facă acest film”, a declarat actriţa Angelica Huston, fiica regizorului. Ea susține că Huston nu credea că acesta va fi ultimul său film şi că a fost scrisoarea sa de dragoste pentru Irlanda și irlandezi.

Era anul 1987, emfizemul îl împiedica să respire, dar a rămas un maestru al meșteșugului său până la capăt, arzând cu o flacără interioară eternă. La 81 de ani, Huston nu rata nicio zi de filmări, în ciuda faptului că moartea pândea în apropiere.

„Când vine moartea, sper să mă tragă ușor de mânecă, să-mi pună degetele peste ochi și să-i închidă. Dar mă aștept să mă bucur la maximum de zi cu zi, de fiecare zi, de restul vieții mele”, mărturisea regizorul plin de viaţă.

Până la sfârșitul vieții sale, John Huston nu a făcut nicio concesie şi a rămas fidel sieși, cu contradicțiile și tăria sa de caracter, acceptându-și atât eșecurile, cât și succesele. Personalitatea sa unică o vom descoperi în documentarul „John Huston: aventurile unui spirit liber”, difuzat în premieră de TVR Cultural, duminică, 22 februarie, ora 18.00.

