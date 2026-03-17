9 luni de foc, 12 studenți, o singură miză: excelența. Documentarul „Un an la Școala Juilliard” se vede la TVR Cultural

publicat: Marţi, 17 Martie 2026

Documentarul în 6 episoade despre prestigioasa universitate de actorie, dans, muzică, din New York, unde au studiat, printre alţii, Miles Davis, Pina Bausch şi Robin Williams se vede la TVR Cultural din 19 martie, ora 18.00.

 

Tineri artiști care se numără printre cei mai talentați din generația lor, profesori cu renume internațional, o abordare unică a formării artistice și o atmosferă amintind de filmul „Faim”: documentarul „Un an la Școala Juilliard din New York” (Une saison a la Juilliard School, Franţa, 2014), având regia semnată de Priscilla Pizzato, urmărește viața de zi cu zi de-a lungul unui an universitar la legendara școală de muzică, dans și teatru din New York. Un an în atmosfera frenetică a Școlii Juilliard! Cum se trăieşte, cum se vede dinăuntru viaţa studenţilor la această şcoală excepţională vom descoperi în documentarul pe care TVR Cultural începe să-l difuzeze începând de joi, 19 martie, ora 18.00.

(w882) Trio Marie

„Simți că intri în filmul Fame”, spune unul dintre cei trei studenți din anul trei la teatru la începutul acestui documentar în șase părți care are centrul său prestigioasa academie de artele spectacolului din New York.

Timp de nouă luni intense, punctate de cursuri, repetiții, spectacole și jurii, regizoarea Priscilla Pizzato a filmat 12 studenți la această școală ultra-selectivă din New York (doar 7% dintre aplicanți sunt acceptați).

(w882) Raymond So

Fondată în urmă cu peste un secol, celebra instituție, printre ai cărei absolvenți se numără Robin Williams, Pina Bausch, Kevin Spacey și Philip Glass, pregătește studenți în teatru, dans și muzică. Fiecare student studiază o disciplină, explorând în același timp și alte forme de artă. În al treilea an de teatru, Lars și prietenii săi participă și la cursuri de teatru muzical, un atu valoros dacă vor, mai târziu, să susţină o audiție pe Broadway. Studioasa Mariella a început arta eliberatoare a dansului step, care, la rândul său, o inspiră să cânte la vioară „cu tot corpul”.

În primul episod vedem cum decurge începutul anului universitar - selectați şi aleși în urma audițiilor fiind un dansator, actori, un violonist, un pianist de jazz și urmăriți-le progresul! Cei câțiva aleși sunt proaspeţi, frumoşi, entuziaşti; Mathis, un pianist de jazz în vârstă de 17 ani din Franța și Mariella (dansatoare, dar şi violonistă) sunt adevărați artiști.

(w882) Mathis Gru

Tutorii lor, Frank Kimbrough și Itzhak Perlman vorbesc privitorilor despre simpla susținere și cultivare a artei într-un cadru care le permite studenților să compare și să iasă în evidenţă. Lucrurile sunt prezentate dintr-o perspectivă generalizată, însă avem în prim plan şi situaţii concrete, de exemplu atunci când Kimbrough îi spune lui Mathis să meargă într-o sală de repetiții, să se înregistreze interpretând o piesă în mai multe stiluri diferite timp de o oră, apoi să meargă în Central Park, să asculte și „când va fi prea mult, vei ști”.

(w882) Presedinte

(w882) documentar

Cum devii artistul excepțional de mâine? Seria documentară aruncă o privire în culise - de la repetiția „Hamlet” la concertul din faimosul club de jazz Blue Note, de la reprezentația într-un centru pentru dependenți de droguri minori, la audițiile pentru includerea într-un ansamblu de dans celebru, la lecțiile de step și filozofie.

Credit: © Rosebud Productions / ARTE France – 2013, via Selecţie Film TVR

Tag-uri: academie de artele spectacolului, documentar, Scoala Juilliard, studenti, TVR Cultural, universitate

9 luni de foc, 12 studenți, o singură miză: excelența. Documentarul „Un an la Școala Juilliard” se vede la TVR Cultural

9 luni de foc, 12 studenți, o singură miză: excelența. Documentarul „Un an la Școala Juilliard” se vede la TVR Cultural

Documentarul în 6 episoade despre prestigioasa universitate de actorie, dans, muzică, din New York, unde au studiat, printre alţii, Miles Davis, ...

România fără zâmbet: „Radiografia unei epidemii tăcute”, documentar în premieră la TVR 1

România fără zâmbet: „Radiografia unei epidemii tăcute”, documentar în premieră la TVR 1

„Putem arăta bine, putem zâmbi celorlalți, dar, în același timp, putem avea o suferință care ne macină”, recunoaşte Andreea Marin în filmul ...

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, avertisment adresat României

Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, avertisment adresat României

Decizia Parlamentului de la București de a permite staționarea unor trupe și aeronave cisternă americane a generat o reacție vehementă din partea ...

Două aniversări, două spectacole de colecție: Tora Vasilescu și Elvira Deatcu, omagiate la TVR Cultural

Două aniversări, două spectacole de colecție: Tora Vasilescu și Elvira Deatcu, omagiate la TVR Cultural

Producțiile memorabile din arhiva Televiziunii Române – „O noapte furtunoasă” și „Jocul de-a vacanța” – aduc în prim-plan personalități ...

Un nou sezon „Drag de România mea!” aduce generații de artiști pe scena TVR 2

Un nou sezon „Drag de România mea!” aduce generații de artiști pe scena TVR 2

Din 21 martie, Paul Surugiu – Fuego aduce în fața telespectatorilor unul dintre cele mai îndrăgite show-uri de divertisment ale Televiziunii ...

Din martie, vedem la TVR CULTURAL concerte în premieră de la Festivalului Enescu

Din martie, vedem la TVR CULTURAL concerte în premieră de la Festivalului Enescu

Festivalul Internațional „George Enescu” este din nou pe micul ecran. Din 16 martie, de luni până miercuri, de la ora 16.30, ne bucurăm de ...

„Mic Dejun cu un Campion” aniversează 11 ani și revine la TVR 2 cu un sezon de primăvară

„Mic Dejun cu un Campion” aniversează 11 ani și revine la TVR 2 cu un sezon de primăvară

Din 21 martie, Daniela Zeca Buzura invită telespectatorii sâmbăta, de la ora 10:00, la discuții despre performanță și inspirație, alături de ...

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar de văzut la TVR 1

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar de văzut la TVR 1

A înotat contra curentului convenţiilor hollywoodiene. „Șoimul maltez”, „Regina africană”, „Noaptea iguanei”, „Moby Dick”, „Inadaptații”, „Sub ...

Încrederea în sine și autoeficacitatea fac diferența în situațiile limită din sport

Încrederea în sine și autoeficacitatea fac diferența în situațiile limită din sport

Teoria autoeficacității, dezvoltată de psihologul Albert Bandura, vorbește nu despre abilitățile reale ale unui sportiv, ci despre convingerea ...

Ministrul Apărării: România va fi mai apărată

Ministrul Apărării: România va fi mai apărată

Consolidarea capacității de apărare a României a intrat într-o nouă etapă prin sosirea primelor trei avioane cisternă americane, eveniment ...

Premiile Oscar 2026: Sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

Premiile Oscar 2026: Sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

America își spune povestea, o scrie, rescrie și o repetă, cu scenariile și studiourile purtătoare de drapel, Europa rămâne fidelă emoțiilor și ...

Steven Spielberg - bărbatul şi copilul. Portretul unui cineast celebru, la TVR 1

Steven Spielberg - bărbatul şi copilul. Portretul unui cineast celebru, la TVR 1

Este Spielberg prea faimos pentru a fi cunoscut cu adevărat? Documentarul „Steven Spielberg - bărbatul şi copilul”, producţie Franţa 2024, ...

Războiul din Orientul Mijlociu: securitate, economie și Noua Ordine Geopolitică

Războiul din Orientul Mijlociu: securitate, economie și Noua Ordine Geopolitică

Sâmbătă , 14 martie, de la ora 12:30, NARCIS POPESCU îl are ca invitat pe E.S. LIOR BEN DOR, ambasadorul Israelului la București.

„Lolita Lobosco”, serialul polițist italian inspirat din romanele Gabriellei Genisi, în premieră la TVR 2

„Lolita Lobosco”, serialul polițist italian inspirat din romanele Gabriellei Genisi, în premieră la TVR 2

TVR 2 aduce telespectatorilor un nou serial polițist european. Din 20 martie, miniseria italiană „Lolita Lobosco” (Le indagini di Lolita ...

Soţii Hitchcock - portretul cuplului unit de iubire și cinema, la TVR 1

Soţii Hitchcock - portretul cuplului unit de iubire și cinema, la TVR 1

Documentarul  „Domnul şi doamna Hitchcock”, difuzat la TVR 1 luni, 16 martie, de la ora 22.00, explorează viaţa personală a celebrului regizor şi ...

