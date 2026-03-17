9 luni de foc, 12 studenți, o singură miză: excelența. Documentarul „Un an la Școala Juilliard” se vede la TVR Cultural

Documentarul în 6 episoade despre prestigioasa universitate de actorie, dans, muzică, din New York, unde au studiat, printre alţii, Miles Davis, Pina Bausch şi Robin Williams se vede la TVR Cultural din 19 martie, ora 18.00.

Tineri artiști care se numără printre cei mai talentați din generația lor, profesori cu renume internațional, o abordare unică a formării artistice și o atmosferă amintind de filmul „Faim”: documentarul „Un an la Școala Juilliard din New York” (Une saison a la Juilliard School, Franţa, 2014), având regia semnată de Priscilla Pizzato, urmărește viața de zi cu zi de-a lungul unui an universitar la legendara școală de muzică, dans și teatru din New York. Un an în atmosfera frenetică a Școlii Juilliard! Cum se trăieşte, cum se vede dinăuntru viaţa studenţilor la această şcoală excepţională vom descoperi în documentarul pe care TVR Cultural începe să-l difuzeze începând de joi, 19 martie, ora 18.00.

„Simți că intri în filmul Fame”, spune unul dintre cei trei studenți din anul trei la teatru la începutul acestui documentar în șase părți care are centrul său prestigioasa academie de artele spectacolului din New York.

Timp de nouă luni intense, punctate de cursuri, repetiții, spectacole și jurii, regizoarea Priscilla Pizzato a filmat 12 studenți la această școală ultra-selectivă din New York (doar 7% dintre aplicanți sunt acceptați).

Fondată în urmă cu peste un secol, celebra instituție, printre ai cărei absolvenți se numără Robin Williams, Pina Bausch, Kevin Spacey și Philip Glass, pregătește studenți în teatru, dans și muzică. Fiecare student studiază o disciplină, explorând în același timp și alte forme de artă. În al treilea an de teatru, Lars și prietenii săi participă și la cursuri de teatru muzical, un atu valoros dacă vor, mai târziu, să susţină o audiție pe Broadway. Studioasa Mariella a început arta eliberatoare a dansului step, care, la rândul său, o inspiră să cânte la vioară „cu tot corpul”.

În primul episod vedem cum decurge începutul anului universitar - selectați şi aleși în urma audițiilor fiind un dansator, actori, un violonist, un pianist de jazz și urmăriți-le progresul! Cei câțiva aleși sunt proaspeţi, frumoşi, entuziaşti; Mathis, un pianist de jazz în vârstă de 17 ani din Franța și Mariella (dansatoare, dar şi violonistă) sunt adevărați artiști.

Tutorii lor, Frank Kimbrough și Itzhak Perlman vorbesc privitorilor despre simpla susținere și cultivare a artei într-un cadru care le permite studenților să compare și să iasă în evidenţă. Lucrurile sunt prezentate dintr-o perspectivă generalizată, însă avem în prim plan şi situaţii concrete, de exemplu atunci când Kimbrough îi spune lui Mathis să meargă într-o sală de repetiții, să se înregistreze interpretând o piesă în mai multe stiluri diferite timp de o oră, apoi să meargă în Central Park, să asculte și „când va fi prea mult, vei ști”.

Cum devii artistul excepțional de mâine? Seria documentară aruncă o privire în culise - de la repetiția „Hamlet” la concertul din faimosul club de jazz Blue Note, de la reprezentația într-un centru pentru dependenți de droguri minori, la audițiile pentru includerea într-un ansamblu de dans celebru, la lecțiile de step și filozofie.

Credit: © Rosebud Productions / ARTE France – 2013, via Selecţie Film TVR