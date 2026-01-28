loader
Performanța sportivă, mai ales produsul unei capacități superioare de autoreglare

publicat: Miercuri, 28 Ianuarie 2026

În perspectiva profesorului universitar emerit Mihai Epuran, doctor în domeniul psihologiei sportului, performanța sportivă de înalt nivel nu este doar rezultatul unui antrenament fizic riguros, ci mai ales produsul unei capacități superioare de autoreglare autonomă.

 

Acest proces complex transformă sportivul dintr-un simplu executant într-un sistem de comandă și control capabil să își analizeze critic propriile conduite și stări, proiectându-și evoluția prin raportare la modele de excelență. Cunoașterea de sine și autoaprecierea devin astfel baza unor strategii de autoformare care, deși poate fi sugerată inițial de antrenor, capătă valoare reală doar atunci când este asumată pe deplin de atlet ca instrument de autodeterminare.

Autocontrolul se manifestă multidimensional, acționând ca un mecanism activ și constructiv ce permite gestionarea emoțiilor și a anxietății, mobilizarea efortului voluntar către scopuri ferme și menținerea unei lucidități depline în momentele de presiune extremă prin antrenament mental. Spre deosebire de mecanismele psihologice de apărare, care pot fi regresive, autoreglarea psihocomportamentală asigură un echilibru între posibilitățile proprii și condițiile externe, corectând în timp real reacțiile impulsive. Eficiența acestui sistem este validată prin feedback social, transformând fiecare reușită sau eșec într-o lecție de perfecționare a deprinderilor și atitudinilor necesare succesului.

În ciuda importanței sale vitale, realitatea statistică evidențiază o discrepanță majoră în rândul sportivilor, studii de specialitate indicând faptul că doar o mică parte dintre aceștia stăpânesc conștient regulile și rutinele care garantează fiabilitatea performanței. Majoritatea tind să se bazeze pe o autoreglare empirică, învățată prin imitație sau încercări repetate, ajungând adesea la o maturitate psihologică deplină abia spre finalul carierei. Pentru ca excelența să devină o constantă, este esențial ca pregătirea teoretică și practică să vizeze creșterea nivelului de aspirație și transformarea „minții de pe urmă” într-o resursă strategică utilizată încă de la debutul drumului către podium.

sursa: Psihologia sportului de performanță, autori Irina Holdevici, Mihai Epuran, Florentina Tonița.

sursa foto: shutterstock/vectorfusionart

