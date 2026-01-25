Previziuni la Premiile Oscar 2026: Început de an, sfârșit de epocă și eterna întoarcere a Filmului la Teatru

REPORTAJ-ANALIZA

America își spune povestea, o scrie, rescrie și o repetă, cu scenariile și studiourile purtătoare de drapel, Europa rămâne fidelă emoțiilor și poveștilor de familie, iar întreaga omenire, cu sufletul la gură, se teme, visează și râde nervos la planul unei invazii extraterestre. Până aici, așadar, totul clasic, în limita așteptărilor: se face artă, dar artiștii nu uită pe ce lume trăiesc.

Acordatele Golden Globes și anunțatele nominalizări la Oscar poartă în ele, și anul acesta, tonul vremurilor pe care le traversează spectatorii de pe mapamond.

Multe filme sunt deja în cinematografe și pe platformele de streaming. Cei care le-au făcut ne imploră pe unde apucă - interviuri, postări, podcasturi - să nu le vedem pe telefon, ci să le acordăm cadrul și spațiul pentru care au fost făcute, sala de cinema.

***

Pariurile personale, previziunile și preferințele mele înclină spre One Battle After Another, Hamnet și Sentimental Value. Cum încă nu sunt membră Academiei Americane de Film, îndrăznesc doar să scriu și să-mi dau cu părerea, cu mica bucurie că, de fiecare dată, premianții din rolurile secundare, și la actrițe, și la actori, i-am nimerit. Înaintez și în acest an numele lui Sean Penn și al Teyanei Taylor, cu Oscaruri la categoriile lor, și mai anticipez trofee pentru Frankenstein și The Secret Agent.

Hamnet și Sentimental Value aduc omagiu Teatrului, cu întâietate și reverență pentru Scenă, Scris și Actorie, cu putere de oglindă acordată măștilor din teatru. Mai vechi și mai viu, unii ar spune și mai bun, teatrul față de film are acel aer rarefiat al expresivității cu vocea și pasul, are noblețea argintăriei în fața tacâmurilor de fast food. De asta se și întoarce arta cinematografică, smerită și însetată, la origini.

Bugonia lui Yorgos Lanthimos aduce o nouă întâlnire a regizorului cu Emma Stone în rolul principal. Prima lor colaborare a fost una reușită - The Favourite (2018), film cu zece nominalizări la Oscar și un trofeu câștigat de Olivia Colman pentru rol principal - iar artistul grec a apelat la Emma Stone și pentru rolurile din Bleat (scurtmetraj, 2022), Poor Things (2023), Kinds of Kindness (2024), și acum, în Bugonia (2025). După acest al cincilea proiect în care Lanthimos a lucrat cu Emma Stone, presa mondenă îndrăznește să se întrebe dacă cei doi nu ar trebui să se și căsătorească. Răutăți de Hollywood! Comediile negre și absurde ale lui Lanthimos par să fie o rețetă pe placul actriței care nici ea nu refuză ofertele artistului grec.

F1 (Formula 1: Filmul) are patru nominalizări la Oscar. Creația lui Joseph Kosinski îi reunește în distribuție pe Brad Pitt, Javier Bardem și Damson Idris.

Frankenstein, în regia lui Guillermo del Toro, a primit nouă nominalizări la Oscar. Romanul englezoaicei Mary Shelley este una dintre cele mai adaptate scrieri din lume - există peste 600 de filme. Frankenstein sau Prometeul Modern a apărut în 1818 și anul 2026, cu această nouă ecranizare și adaptare, pare să fie, a câta oară, un moment istoric propice întrebărilor despre Prometei, zei, demiurgi și sensul în care se învârtește de ne-nnebunește planeta!

Hamnet, de Chloé Zha, are opt nominalizări la Oscar și două premii Golden Globes câștigate. Filmul este ecranizarea romanului omonim al scriitoarei irlandeze Maggie O'Farrell (nominalizată la Golden Globes și Oscar, alături de regizoare, pentru scenariu), despre cum moartea fiului de 11 ani al lui William Shakespeare a marcat destinul familiei și a schimbat istoria teatrului. Hamnet a devenit nemuritorul Hamlet și a avut privilegiul de a se fi născut de două ori, a doua oară pentru nemurire, prin darul tatălui său. Paul Mescal a primit și el un dar unic - a avut șansa de a-i juca pe Shakespeare și pe Hamlet în același film. Intensitatea din ultima secvență este maximă, de o profunzime umană care merge de la epidermă în suflet și dincolo de gânduri, atât pentru spectatorii din Anglia secolului al XVII-lea, cât și pentru cei din sălile de cinema din secolul XXI.

One Battle After Another - cu patru Globuri de Aur și 13 nominalizări la Oscar - poate fi văzut pe o platformă de streaming pe care toți pasionații de film o dețin în portofoliul de abonamente. Note de autoironie contrafactuală în această comedie deghizată în thriller politic, cu interpretări impecabile din partea actorilor Sean Penn, Benicio Del Toro, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor și Regina Hall. Regizor și scenarist, Paul Thomas Anderson se joacă de-a demiurgul istoric, dar nu uită să salveze iubirea - în poveste, în filmul de aici, în speranța obligatorie că va mai fi și mâine o zi, va mai fi și mâine un film, va mai fi și mâine o lume de salvat.

Premiul pe care fiecare dintre noi îl poate acorda este să vadă cât mai multe filme. Premii pentru filme, dar și pentru sine însuși. Nu doar în acest an, nu doar pentru ce găsește pe liste. Să caute răspunsuri, ecouri și eroi în imaginile care ne întrerup monotonul șir de zile de joi. (Life has to be a little nuts sometimes. Otherwise, it's just a bunch of Thursdays strung together/ Viața trebuie să fie puțin nebună câteodată, altfel, e doar o grămadă de zile de joi. Rumor Has It, 2005).

După premiile Golden Globes deja acordate luna aceasta, urmează în februarie decernarea premiilor BAFTA, iar pe 15 martie Oscarurile se vor anunța în a 98-a ceremonie a Academiei Americane de Film.

***

Golden Globes 2026:

Cel mai bun film - categoria dramă:

Hamnet

Cel mai bun film - categoria comedie sau musical:

One Battle After Another

Cel mai bun film într-o altă limbă decât engleza:

The Secret Agent

Cea mai bună actriță într-o dramă:

Jessie Buckley - Hamnet

Cel mai bun actor într-o dramă:

Wagner Moura - The Secret Agent

Cea mai bună actriță - într-o comedie sau un musical:

Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You

Cel mai bun actor - într-o comedie sau un musical:

Timothée Chalamet - Marty Supreme

Cea mai bună actriță în rol secundar:

Teyana Taylor - One Battle After Another

Cel mai bun actor în rol secundar:

Stellan Skarsgård - Sentimental Value

Cel mai bun regizor:

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Cel mai bun scenariu:

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Nominalizări la Oscar 2026:

Cel mai bun film:

“Bugonia”

“F1”

“Frankenstein”

“Hamnet”

“Marty Supreme”

“One Battle After Another”

“The Secret Agent”

“Sentimental Value”

“Sinners”

“Train Dreams”

Cea mai bună actriță în rol principal:



Jessie Buckley, “Hamnet”

Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, “Song Sung Blue”

Renate Reinsve, “Sentimental Value”

Emma Stone, “Bugonia”

Cel mai bun actor în rol principal:



Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”

Ethan Hawke, “Blue Moon”

Michael B. Jordan, “Sinners”

Wagner Moura, “The Secret Agent”

Cea mai bună actriță în rol secundar:



Elle Fanning, “Sentimental Value”

Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”

Amy Madigan, “Weapons”

Wunmi Mosaku, “Sinners”

Teyana Taylor, “One Battle After Another”

Cel mai bun actor în rol secundar:



Benicio del Toro, “One Battle After Another”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Delroy Lindo, “Sinners”

Sean Penn, “One Battle After Another”

Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”

Cel mai bun regizor:



Chloé Zhao, “Hamnet”

Josh Safdie, “Marty Supreme”

Paul Thomas Anderson, “One Battle After Another”

Joachim Trier, “Sentimental Value”

Ryan Coogler, “Sinners”

Cel mai bun scenariu adaptat:



“Bugonia,” Will Tracy

“Frankenstein,” Guillermo del Toro

“Hamnet,” Chloé Zhao and Maggie O’Farrell

“One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson

“Train Dreams,” Clint Bentley and Greg Kwedar

Cel mai bun scenariu original:



“Blue Moon,” Robert Kaplow

“It Was Just an Accident,” Jafar Panahi

“Marty Supreme,” Josh Safdie and Ronald Bronstein

“Sentimental Value,” Joachim Trier and Eskil Vogt

“Sinners,” Ryan Coogler

Cea mai bună imagine:

“Frankenstein,” Dan Laustsen

“Marty Supreme,” Darius Khondji

“One Battle after Another,” Michael Bauman

“Sinners,” Autumn Durald Arkapaw

“Train Dreams,” Adolpho Veloso

Cele mai bune costume:



“Avatar: Fire and Ash,” Deborah L. Scott

“Frankenstein,” Kate Hawley

“Hamnet,” Malgosia Turzanska

“Marty Supreme,” Miyako Bellizzi

“Sinners,” Ruth E. Carter

Cel mai bun montaj:



“F1,” Stephen Mirrione

“Marty Supreme,” Ronald Bronstein and Josh Safdie

“One Battle after Another,” Andy Jurgensen

“Sentimental Value,” Olivier Bugge Coutté

“Sinners,” Michael P. Shawver

Cel mai bun film străin:



“It Was Just an Accident” (France)

“The Secret Agent” (Brazil)

“Sentimental Value” (Norway)

“Sirât” (Spain)

“The Voice of Hind Rajab” (Tunisia)

Credit foto principală: © Hamnet - producător: Focus Features, imagine: Łukasz Żal (foto via imdb.com)