Legends Charity Game, prima ediție

TVRSPORT

Legendele fotbalului mondial s-au reunit luni seara pe Estádio „José Alvalade” din Lisabona, într-un eveniment caritabil de excepție – Legends Charity Game – dedicat strângerii de fonduri pentru victimele războaielor. Pe teren au pășit unii dintre cei mai mari jucători ai ultimelor decenii, într-un duel de vis: Legendele Portugaliei versus Legendele Lumii.

România a fost reprezentată de nimeni altul decât Gheorghe Hagi, care a jucat în tricoul selecționatei mondiale alături de staruri ca Kaka, Roberto Carlos, Del Piero, Hristo Stoichkov sau Michael Owen. Portugalia a răspuns cu o distribuție la fel de impresionantă: Luis Figo, Deco, Pauleta, Pepe și fostul portar Beto.

„Regele” Hagi a intrat în joc în minutul 64, înlocuindu-l pe Kaka, și a demonstrat că talentul nu se pierde odată cu trecerea anilor. A oferit un călcâi spectaculos și a fost aproape de gol dintr-o lovitură liberă, respinsă cu dificultate de fostul portar al CFR-ului, Beto.

Pe teren și-a făcut apariția și Oleksandr Usyk, campionul mondial la box, într-o combinație rară de sporturi și valori care inspiră.

Partida s-a jucat în două reprize de câte 40 de minute, iar lusitanii – mai bine pregătiți fizic și cu câțiva jucători mai tineri în lot – s-au impus cu 4-1. MVP-ul serii a fost desemnat Luis Figo, autorul unui meci excelent, aplaudat în picioare de fani.

Evenimentul a fost un adevărat regal fotbalistic, presărat cu momente de magie, zâmbete și emoție. Gazeta Sporturilor a fost partener media al acestei ediții inaugurale a Legends Charity Game și a transmis meciul în exclusivitate.

O seară în care fotbalul a arătat, încă o dată, că poate uni oameni, generații și continente – pentru o cauză care contează.

Mai multe detalii regăsiți pe TVR INFO.

sursa foto: shutterstock/Igor Link