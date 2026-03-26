„Ultima ediție” revine la TVR Info: analiza săptămânii, cu experți și dezbateri esențiale pentru public

publicat: Joi, 26 Martie 2026
Din 29 martie, Claudiu Lucaci ne propune în fiecare duminică, ora 17:00, o sinteză analitică a celor mai importante teme ale săptămânii. „Ultima ediție” - un format dinamic, cu invitați din elita profesională și dialog critic aplicat.

 

„Mă bucur să revin în spațiul public cu un brand de succes al TVR. „Ultima ediție” nu este doar o sinteză, în cheie analitică, a subiectelor relevante pentru publicul larg, ci și un loc de întâlnire al experților și al oamenilor din umbră care mișcă lucrurile, cu un rol transformator în societate. Emisiunea acoperă golurile din discursul public zilnic și aduce coerență, claritate și competență în înțelegerea fenomenelor”, subliniază moderatorul  emisiunii, Claudiu Lucaci.

Emisiunea „Ultima ediție” revine la TVR Info cu un format de sinteză care aduce în prim-plan subiectele relevante ale săptămânii, analizate în profunzime alături de invitați specializați în domeniile lor de referință.

Construită ca un spațiu de reflecție și dezbatere, emisiunea reunește știri și analize comentate, oferind publicului repere clare pentru înțelegerea unor fenomene care influențează viața cotidiană și bunăstarea societății. Panelul de invitați este format din membri ai elitelor profesionale – experți, specialiști discreți sau promotori din culise ai deciziilor guvernamentale – care aduc perspective argumentate și bine fundamentate.

Din 29 martie, în fiecare duminică, de la ora 17:00, „Ultima ediție” oferă telespectatorilor opinii calificate într-un peisaj public adesea dominat de controverse și poziții superficiale sau contradictorii. În acest context, realizatorul Claudiu Lucaci devine un participant activ la dialog, implicat direct în analiza temelor, depășind rolul clasic de moderator. Claudiu Lucaci capătă astfel un caracter incisiv, critic, cu accente subiective asumate, dar susținute de o abordare profesionistă și validată științific.

Temele primei ediții

Prima ediție aduce în discuție teme de actualitate majoră: securitatea energetică a României și perspectivele independenței energetice, mecanismele de formare a prețurilor la carburanți în context de criză, dar și impactul inteligenței artificiale asupra societății și procesului decizional. Printre invitați se numără Sorin Chiriță, director al Societății de Administrare a Participațiilor în Energie, Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, și Radu Puchiu, fost secretar de stat și coordonator național Open Government Partnership.

 

Povestea lui Vișinel Bălan deschide noul sezon „Istorii de bun gust" la TVR 2

