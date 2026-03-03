Secretele unei cariere de Oscar: documentarul „Julie Andrews – o viaţă în cântec”, în premieră la TVR 1

PROMO TVR1

Moştenirea actriţei Julie Andrews este aceea de a fi adus bucurie pe scenă și pe marele ecran. O vom avea mereu în minte drept Mary Poppins, practic, perfectă din toate punctele de vedere. Despre longevitatea unei cariere dedicate filmului, în documentarul „Julie Andrews – o viaţă în cântec” , pe 7 martie, ora 22.20, la TVR 1.

Julie Andrews a jucat în producţii hollywoodiene devenite filme de referinţă, câştigând un Oscar pentru rolul Mary Poppins, un simbol al farmecului filmelor muzicale din anii ‘60. Cu toate acestea, dincolo de drumul aparent croit din copilărie, se ascunde un parcurs mult mai întortocheat, ceea ce explică longevitatea unei cariere care se scrie încă.

Sâmbătă, 7 martie, de la ora 22.20, TVR 1 ne propune „Julie Andrews – o viaţă în cântec” (Julie Andrews - La mélodie d'une vie, 2019), un documentar francez cu durata de 52 de minute, regizat de Yves Riou, care portretizează cariera prolifică a legendarei actrițe, de la Broadway la iconicele „Mary Poppins” și „The Sound of Music”. De la fragmente din filme și spectacole până la imagini de arhivă condimentate cu umorul ei englezesc savuros, acest portret emoționant trece prin cariera prolifică a unei artiste cu multiple talente, care a depășit eșecurile reinventându-se cu aceeași sete de perfecțiune.

La mai bine de o jumătate de secol de la apariția pe firmamentul londonez, Julie Andrews rămâne cea mai adorată bonă din lume. Artistă, actriță, cântăreață, dansatoare, scriitoare, filantroapă, a fost adesea etichetată în urma rolurilor care au făcut-o celebră. Interpreta de neuitat a filmului „Mary Poppins” (1964) și-a lăsat amprenta asupra vieții artistice din a doua jumătate a secolului al XX-lea, ducându-şi cu succes cariera în modernitate. De pe Broadway („The Boy Friend”, apoi „My Fair Lady”) la studiourile Walt Disney, a ajuns până pe scena premiilor Oscar. „Sunetul muzicii” a fost încununarea celebrității sale planetare, dar Julie Andrews a continuat să realizeze filme (s-au strecurat și eșecuri) într-un ritm frenetic. Inclus pe lista neagră de către studiouri, cuplul format cu cel de-al doilea soț al ei a revenit triumfător în 1982 cu nonconformistul „Victor Victoria”.

Au urmat prestigioasele premii BAFTA, Emmy și Grammy, iar Julie Andrews a continuat să încânte publicul chiar la vârsta de 80 de ani...Acriţa, acum în vârstă de 90 de ani se concentrează în principal pe scrierea de cărți pentru copii împreună cu fiica sa, Emma Walton Hamilton, inclusiv recenta reeditare a volumului “The Great American Mousical”. Şi continuă să fie vocea Lady Whistledown în „Bridgerton”.

Dame Julie Andrews este, fără îndoială, una dintre cele mai mari vedete ale Marii Britanii. Şi o vedetă uriașă a întragii lumi, un chip şi o personalitate cunoscute pentru milioane și milioane de oameni!

Moştenirea actriţei Julie Andrews este aceea de a fi adus bucurie pe scenă și pe marele ecran. O vom avea mereu în minte drept Mary Poppins, practic, perfectă din toate punctele de vedere.

Julia Elizabeth Wells, viitoarea Julie Andrews, s-a născut în 1935, în Walton-on-Thames. Mama ei, Barbara, era profesoară de pian. Deci, evident, a existat deja o influență muzicală de la bun început în viaţa Juliei. Tatăl ei, Ted Wells, a fost profesor de prelucrare a metalelor și lemnului. Și era destul de îndrăgostită de el. În diferitele ei cărţi biografice, Julie a vorbit despre ce bărbat minunat a fost, ce influență puternică a avut asupra ei. Pe măsură ce războiul se apropia însă, au apărut tensiuni în căsătoria părinţilor ei. Probabil mama avea altfel de aspirații, ţintea către scenă, iar căsătoria o ţinea prizonieră... astfel, ea l-a părăsit pe Ted Wells și s-a căsătorit cu un alt Ted, Ted Andrews, care provenea din domeniul entertainment-ului (mai exact, de vodevil).

O adevărată complicație descrie descendența actriţei Julie Andrews. Nu a apărut decât târziu în autobiografia actriţei, mama ei i-a mărturisit în 1950, faptul că cine presupunea că este tatăl ei, adică Ted Wells, nu era de fapt tatăl ei. Astfel, se pare că Julie era rezultatul unei aventuri pe care mama ei o avusese, pe când părinţii ei erau căsătoriţi încă. De fapt, Julie Andrews nu are idee cine este tatăl ei.

În copilărie, Julie a locuit, pentru scurt timp, cu tatăl și mama ei vitregă, dar, în cele din urmă, tatăl a trimis-o înapoi la Barbara, pentru a locui cu mama adevărată și tatăl ei vitreg. Actriţa şi-a amintit-o ca fiind o perioadă cu adevărat întunecată din viața ei, pentru că locuiau într-o zonă săracă, urâtă a Londrei. Julie a mărturisit că a fost cea mai neagră perioadă din viața lor: nu mai aveau bani, în plus, tatăl ei vitreg era alcoolic.

Datorită tatălui ei vitreg, al cărui nume era Andrews, actriţa și-a schimbat numele, numele de familie în Andrews și, de asemenea, a schimbat-o şi pe Julia în Julie, pentru a deveni Julie Andrews.

Dar mai multe despre Julie Andrews, cântăreață, autoare și actriță britanică de film, câștigătoare a premiului Oscar pentru rolul din filmul muzical Mary Poppins, precum și a prestigioaselor premii BAFTA, Emmy și Grammy, în filmul documentar „Julie Andrews – o viaţă în cântec”, sâmbătă, 7 martie, ora 22.20, la TVR 1.

foto: © Zadig productions - ARTE France – 2019, via Selecţie Film TVR