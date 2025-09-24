loader
Trotineta electrică – între libertate și risc: adolescenții și pericolele pe două roți

publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025

Trotinetele electrice au cucerit orașele României cu o viteză impresionantă. Ușor de folosit, rapide și accesibile, ele nu mai sunt doar un mijloc de transport alternativ. Pentru mulți adolescenți, au devenit un simbol al libertății. Ies rapid din casă, se strecoară printre mașini, câștigă timp – și, mai ales, simt că pot merge oriunde, oricând, fără să depindă de nimeni.

 

Libertatea vine cu un preț și, de cele mai multe ori, prețul este plătit în lipsă de responsabilitate.

Adolescența este vârsta în care simțul pericolului este redus, iar senzația de invincibilitate este crescută. Tinerii tind să creadă că „lor nu li se poate întâmpla nimic”. Iar această convingere îi face vulnerabili. Adesea, adolescenții urcă pe trotinete fără cască, fără să respecte regulile de circulație și fără să conștientizeze riscurile. Ies pe carosabil, circulă printre mașini, ignoră semnele de circulație sau traversează intersecții în viteză.

Lipsa de experiență în trafic, dar și lipsa de reflexe și control al vehiculului, cresc exponențial riscul de accidente. Cifre care ar trebui să ne îngrijoreze În ultimele luni, spitalele de urgență au raportat o creștere alarmantă a numărului de accidente rutiere implicând trotinete electrice, în special în rândul minorilor. Cele mai frecvente traumatisme sunt cele craniene, urmate de fracturi ale membrelor și leziuni la nivelul coloanei. În multe cazuri, adolescenții nu poartă niciun echipament de protecție, iar accidentele se petrec în zone aglomerate, la ore de vârf.

Pentru mulți adolescenți, trotineta electrică înseamnă autonomie. Însă autonomia nu poate exista fără responsabilitate. Educația rutieră, atât acasă cât și în școli, devine esențială. Este nevoie ca părinții să discute deschis cu copiii lor despre riscuri și reguli. Este nevoie ca adolescenții să înțeleagă că a fi „cool” nu înseamnă a fi inconștient. Responsabilitatea înseamnă să porți cască, să respecți semnele de circulație, să nu folosești trotineta pe trotuar printre pietoni și, mai ales, să înveți că siguranța proprie nu este un detaliu.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

 

Tag-uri: accidente, tineri, trotinete, TVR INFO

