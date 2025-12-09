Platformă online, lansată de Agenţia Naţională a Medicamentului

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) împreună cu Hubul de Inovație în Sănătate au dezvoltat și lansat Platforma online pentru facilitarea accesului la studii clinice în România, disponibilă la adresa https://studiiclinice.anm.ro/.

Pacienții români, aparținătorii acestora, comunitatea medicală și publicul larg dispun, începând de acum, de o resursă esențială pentru a se informa în timp real despre cercetarea medicală. A fost lansată Platforma online pentru facilitarea accesului la studii clinice în România, disponibilă la adresa https://studiiclinice.anm.ro/.

Platforma dezvoltată de ANMDMR în parteneriat cu Hubul de Inovație în Sănătate este conectată direct la baza de date a Uniunii Europene.

Persoanele interesate pot căuta, în limba română, studiile clinice care sunt active la nivel european și care recrutează pacienți, filtrând după patologiile de interes și țările în care acestea se desfășoară. Sistemul afișează informații detaliate, incluzând centrele medicale implicate, adresele acestora, numele studiului și datele de contact ale investigatorului principal.

Conferențiar universitar doctor farmacist Răzvan Mihai Prisada, Președintele ANMDMR și coordonatorul proiectului, a subliniat că obiectivul este dublu: „Se dorește ca această platformă să consolideze încrederea publicului și să sprijine evoluția unui cadru de cercetare medicală predictibil, eficient și orientat către nevoile reale ale oamenilor”.

Platforma servește ca o resursă vitală pentru pacienți, asociațiile de pacienți, medici și unitățile sanitare, oferind informații clasificate pe domenii terapeutice și distribuție geografică, preluate direct din baza de date a Agenției Europene a Medicamentului (CTIS). Totodată, noua resursă îndeplinește și un obiectiv educațional, punând la dispoziția publicului informații clare și accesibile despre modul în care se desfășoară studiile clinice.

