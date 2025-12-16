România, țara cu cea mai mare inflație din UE, de peste 8%

TVRINFO

România continuă să rămână „codașa” Uniunii Europene atunci când vine vorba de nivelul de trai, o realitate confirmată de ultimele cifre care compară veniturile noastre cu cele din statele vestice.

În timp ce un angajat din Luxemburg sau Olanda primește un salariu minim ce depășește pragul de 2.000 de euro net, în România, aproximativ 1,5 milioane de oameni trebuie să se descurce cu doar 500 de euro „în mână”.

În prezent, salariul minim brut în România este de 4.050 de lei, ceea ce înseamnă că angajatul rămâne cu aproximativ 2.574 de lei net. Această sumă este însă departe de a asigura un trai decent. Conform studiilor realizate de Friedrich Ebert România, coșul minim de consum pentru o singură persoană a depășit deja pragul de 4.300 de lei lunar.

Matematica este simplă și dureroasă: salariul minim nu acoperă nici măcar cheltuielile de bază. Din acest motiv, mulți români sunt forțați să își ia un al doilea job sau să apeleze la ajutorul rudelor pentru a supraviețui de la o lună la alta. În acest context, sindicatele au început deja să pună presiune pe autorități, cerând o majorare la 4.350 de lei brut începând cu anul 2026, invocând inflația galopantă. Situația este agravată de faptul că România deține un record negativ în Uniunea Europeană: avem cea mai mare rată a inflației, depășind pragul de 8%, conform Comisiei Europene. Acest lucru înseamnă că, deși pe hârtie salariile ar putea crește ușor, în realitate, puterea de cumpărare scade accelerat, deoarece prețurile la raft cresc mult mai repede decât veniturile.

Datele Eurostat plasează România într-un grup nefavorabil, alături de Bulgaria și Ungaria, mult în spatele unor țări precum Irlanda sau Olanda. Diferența nu stă doar în suma de pe fluturașul de salariu, ci și în sistemul de protecție socială. De exemplu, în Olanda, un muncitor necalificat poate câștiga între 2.000 și 2.500 de euro net, beneficiind în plus de subvenții consistente pentru sănătate, educație și creșterea copiilor.

Analiștii avertizează că aceste discrepanțe uriașe reprezintă principalul motor al migrației. Atât timp cât munca în țară nu oferă siguranța zilei de mâine, România va continua să fie statul membru cu cel mai mare număr de cetățeni plecați la muncă peste hotare. Fără o strategie economică solidă care să coreleze salariul cu realitatea prețurilor, prăpastia dintre „salariul pe hârtie” și nevoile reale ale populației riscă să devină de netrecut, golind țara de forța de muncă esențială.

