José Carreras: „Dacă emoția muzicii mele atinge o singură persoană din public, eu mi-am împlinit menirea”

TVRINFO

O voce eternă în opera lumii. José Carreras, de Crăciun, într-o ediţie specială „Brilliant”, la TVR INFO. Loredana Negrilă ne aşteaptă pe 25 decembrie, de la ora 13.30, la un dialog despre destin, inspiraţie şi biruinţă. Ediţia se difuzează şi în reluare, pe 28 decembrie, de la ora 10.30.

„La începutul toamnei acestui an, cu ocazia Festivalului Unforgettable, am trăit o seară care a semănat mai mult cu o lecţie de viaţă decât cu un simplu concert. Cel mai iubit Don José al muzicii clasice a urcat pe scenă în aplauzele a zeci de mii de spectatori, veniţi din toate colţurile lumii. Să-l vadă și să-l audă. Să-i trăiască muzica. La Bucureşti”, îşi aminteşte realizatoarea TVR INFO Loredana Negrilă, cea care a avut infinita bucurie de a sta de vorbă cu unul dintre cei mai prolifici tenori din lume. De Crăciun, la „Brilliant”, trăim şi noi această bucurie, urmărind o ediţie specială a emisiunii în care José Carreras îşi spune propria poveste. O poveste impresionantă, o voce unică, o legendă vie, de o modestie incredibilă. Aşa îl vom cunoaşte pe tenorul catalan pe 25 decembrie, de la ora 13.30, când Loredana Negrilă ne aşteaptă la „Brilliant”, pe TVR INFO. Ediţia poate fi urmărită şi în reluare, pe 28 decembrie, de la ora 10.30.

José Carreras s-a născut la Barcelona, înzestrat cu o voce care, odată cu trecerea anilor, a devenit o celebrare a vieţii pentru publicul de pe tot mapamondul. Destinul său nu conteneşte să inspire generaţii. „Iubitul tenor a cântat în cea de-a treia seară a festivalului, iar în vocea lui am simțit, cu totii, nu doar frumuseţea şi rafinamentul operei, ci mai ales forța unui ales care a știut să învingă suferința și să transforme durerea în speranță. A propriei vieţi. Iar mai apoi, a tuturor celor care suferă de o boală incurabilă, leucemia, prin intermediul Fundaţiei José Carreras. Povestea faimosului tenor spaniol, dincolo de graniţele gloriei, este, aşadar, una de luptă și de renaștere, căci dintr-o grea încercare s-a născut un nou José Carreras: mai plin de recunoștinţă... poate, mai profund. Şi, în mod cert, mai aplecat spre suferinţele semenilor”, explică realizatoarea TVR.

„Am învins leucemia. Însă boala călătorește cu mine prin lupta pe care am inițiat-o prin intermediul Fundației José Carreras”, spune Carreras, privind acum momentul de cotitură al vieţii sale cu înţelepciunea suferinţei trecute. „Boala mea a fost, probabil, întâlnirea cu ceva superior”, este credinţa sa.

Royal Opera House din Londra, Metropolitan Opera din New York, Scala din Milano, Opera de Stat din Viena sau Teatrul Bolșoi din Moscova sunt doar câteva dintre scenele unde iubitul tenor a avut reprezentații. Grandioase. Şi publicul celor mai mari săli de operă din lume a fost mereu la picioarele lui. A impresionat de fiecare dată prin vocea de aur, carismă, dublate de o modestie cuceritoare.

„Sunt norocos, e un privilegiu să pot împărtăși emoțiile mele publicului”, îi mărturiseşte, recunoscător, tenorul jurnalistei TVR. „Dacă emoția muzicii mele atinge o singură persoană din public, eu mi-am împlinit menirea”, mai spune el.

În dialogul cu Loredana Negrilă, José Carreras vorbeşte despre marii artişti care l-au influenţat, care i-au modelat cariera, care l-au ajutat să devină cel care este acum: tenorul şi actorul american de origine italiană Mario Lanza i-a fost inspiraţie, concertele „The Three Tenors”, susţinute alături de ceilalţi doi zei ai operei mondiale, Plácido Domingo şi Luciano Pavarotti, i-au adus şi mai multă notorietate, iar „rolul sopranei Montserrat Caballé a fost definitoriu” în cariera sa, afirmă el. Nu uită să îl menţioneze pe Gheorghe Zamfir, despre care spune că „lasă lumii o moștenire inegalabilă”.

În interviul acordat Televiziunii Române, artistul confirmă, încă o dată, naturaleţea ce îl caracterizează, decenţa, politeţea, smerenia. „Tăcerea sa spune mai mult decat cuvintele. Eu nu am făcut decât să pun întrebări, să răscolesc adâncul uman al unei legende şi, pe alocuri, să reînvii amintirile sale. Am fost privilegiată. José Carreras a povestit, cu o sinceritate dezarmantă, conştient că aşa este corect faţă de publicul său. Faţă de sine însuşi. Nu este simplu să fii o legendă. Mereu pe fugă, fără a avea măcar o zi sau o clipă de răgaz. Şi totuşi, să găseşti disponibilitate pentru a-ţi istorisi o parte din viaţă”, punctează Loredana Negrilă.

Aflăm, aşadar, la „Brilliant”, povestea marelui José Carreras. „Spusă cu infinită modestie a propriului său personaj. Atât de spaniol, atât de paradoxal!”, încheie realizatoarea. Ediţia specială „Brilliant” se vede la TVR INFO în prima zi de Crăciun, de la ora 13.30, şi pe 28 decembrie, de la ora 10.30.

***

Jurnalista Loredana Negrilă ne propune, la interviurile „Brilliant”, inițiative şi portrete ale unor români din domenii cât mai variate: IT, medicină, sport, turism, agricultură organică, ecologie, comerț online, învățământ la distanță, asistență socială, asistență pentru problemele diasporei românești, voluntariat, arte (teatru, muzică, dans, artă, film, literatură), al căror unic numitor comun este curajul de a fi ei înşişi, de a-şi prețui visurile și de a le pune în practică, spre binele propriu și al societății. Urmărim interviul Loredanei Negrilă cu José Carreras pe 25 decembrie, ora 13.30, şi pe 28 decembrie, de la ora 10.30, la TVR INFO.