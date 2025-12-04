loader
Foto

Opoziția reclamă măsuri dezastruoase la nivel național

publicat: Joi, 04 Decembrie 2025
 TVRINFO 

Opoziția se mobilizează în Parlament, pregătind depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului. Inițiativa aparține Grupului parlamentar „PACE – Întâi România”, care a anunțat că a reușit să adune numărul necesar de semnături.

 

Moțiunea, intitulată „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare”, a strâns 119 semnături și urmează să fie depusă oficial în Parlament vineri. Inițiatorii, un grup format din aleși cu orientare suveranistă, proveniți din foste partide precum S.O.S. România și POT, reclamă „măsuri dezastruoase la nivel național”. Aceștia susțin, de asemenea, că au primit asigurări de susținere și din partea unor membri ai partidelor aflate la guvernare, respectiv PSD și PNL. Printre semnatarii moțiunii se numără și deputatul Victor Ponta, care, deși nu mai este membru de partid, rămâne afiliat grupului PSD.

Pentru ca Guvernul să fie demis, sunt necesare 233 de voturi în Parlament. Liderul social-democraților a dat asigurări că membrii PSD nu vor vota pentru căderea Executivului, invocând angajamentul asumat în cadrul coaliției de guvernare. Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan și-a exprimat încrederea că puterea va reuși să mențină Guvernul în funcție.

„Oamenii au așteptări faţă de liderii politici şi încearcă să le răspundă. Din ce am văzut, până acum această coaliţie a funcţionat,” a declarat președintele Nicușor Dan, sugerând că unitatea coaliției va rezista acestei încercări.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: grupul parlamentar ”PACE - Întâi România”, guvernul bolojan, ilie bolojan, măsuri guvern, motiune de cenzura, TVR INFO

tvrinfo Logo

 

#tvrinfo

Logo

04 Decembrie, 07:43

Trump: Ucraina nu are cărți, era momentul să ajungă la o înțelegere. Au multe lucruri împotriva lor

03 Decembrie, 22:49

Nicușor Dan, la întâlnirea cu ambasadorii statelor membre ale UE la București: Am reafirmat angajamentul ferm al României pentru parcursul său pro-european

03 Decembrie, 22:21

EXCLUSIV Vicepremierul Tanczos Barna, la TVR Info: ”Dacă nu se reduc cheltuielile și nu se realizează economii, vom avea mai puțini bani pentru investiții”

03 Decembrie, 21:09

Cancelarul Christian Stocker, la recepția oferită cu ocazia Zilei Naționale a României de la Viena: Comunitatea românească din Austria este un simbol pentru prietenia dintre statele noastre

PREZENTATORI Logo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Opoziția reclamă măsuri dezastruoase la nivel național

  TVRINFO     TVRINFO 

Opoziția reclamă măsuri dezastruoase la nivel național

Opoziția se mobilizează în Parlament, pregătind depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului. Inițiativa aparține Grupului parlamentar ...

Originile controversatului plan de pace ruso-ucrainean, la „Breaking Fake News”

  PROMO     TVR.RO 

Originile controversatului plan de pace ruso-ucrainean, la „Breaking Fake News”

Vineri, 5 decembrie, de la ora 18:45, moderatorul Marian Voicu ne invită la o nouă ediție a emisiunii „Breaking Fake Newa”, la TVR 1. Tema ...

Premieră la „Istorii ascunse”, TVR 1: Povestea fascinantă a lui „Ion de la Anina”, cel mai bătrân european

  PROMO     TVR1 

Premieră la „Istorii ascunse”, TVR 1: Povestea fascinantă a lui „Ion de la Anina”, cel mai bătrân european

Nu a mai văzut nimeni vreodată imagini și nici nu s-a mai povestit la televiziune despre Ion de la Anina, unul dintre cei mai vechi oameni ...

Capcana volumului: Acumularea de informații nu înseamnă înțelegere reală

  TVRINFO     TVRINFO 

Capcana volumului: Acumularea de informații nu înseamnă înțelegere reală

În multe situații de viață funcționăm după legi pe care nu le cunoaștem și în spatele multor comportamente ale noastre stau efecte psihologice pe ...

Costin Deşliu: „Îmi place energia live-ului, adrenalina unei transmisiuni și întâlnirea cu oamenii din sport”

  VEDETE     TVRSPORT   TVRINFO 

Costin Deşliu: „Îmi place energia live-ului, adrenalina unei transmisiuni și întâlnirea cu oamenii din sport”

Într-o lume în care sportul înseamnă nu doar competiție, ci și emoție, dăruire și poveste, Costin Deşliu reușește să fie mai mult decât un simplu ...

Cupluri aparte, provocări, emoții și amintiri la “Drag de România mea!”

  PROMO     TVR2 

Cupluri aparte, provocări, emoții și amintiri la “Drag de România mea!”

Multe surprize şi momente speciale la TVR2, sâmbătă, ora 20:00 şi duminică, ora 15:00, într-o nouă gală a emisiunii “Drag de România mea!”.

TVR CULTURAL la Gaudeamus 2025: Ediții speciale și transmisiuni live de la cel mai important Târg de Carte al sfârșitului de an

  PROMO     TVRCULTURAL 

TVR CULTURAL la Gaudeamus 2025: Ediții speciale și transmisiuni live de la cel mai important Târg de Carte al sfârșitului de an

Televiziunea Română, prin intermediul TVR Cultural, continuă tradiția participării active la Târgul de Carte Gaudeamus Radio România 2025, ...

În direct la TVR SPORT: Campionatele Europene de Inot în bazin scurt din Polonia

  TVRSPORT     TVRSPORT 

În direct la TVR SPORT: Campionatele Europene de Inot în bazin scurt din Polonia

Peste 500 de sportivi din 46 de țări participă la ediţia cu numărul 23 a competiţiei care se desfăşoară la Lublin, Polonia. Denis Popescu, ...

După 6 victorii consecutive, Cristinel Anton vânează Marele Premiu „Câștigă România!”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

După 6 victorii consecutive, Cristinel Anton vânează Marele Premiu „Câștigă România!”, la TVR 1

Competiția ajunge la un nou nivel! Cristinel Anton, concurentul care a făcut istorie în cel de-al 15-lea sezon al emisiunii „Câștigă România!”, ...

„Acasă” - povestea familiei care a trăit 20 de ani în Delta Văcărești, în premieră la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

„Acasă” - povestea familiei care a trăit 20 de ani în Delta Văcărești, în premieră la TVR Cultural

Despre trecerea de la traiul în mijlocul naturii la cel urban, despre definirea propriei identități și găsirea unui „acasă”, situaţia emoţionantă ...

Ecosisteme în reconstrucţie: „Arhitecții naturii” - un film despre revenirea speciilor-cheie în habitatul natual, în premieră la TVR 1

  FILM     TVR1 

Ecosisteme în reconstrucţie: „Arhitecții naturii” - un film despre revenirea speciilor-cheie în habitatul natual, în premieră la TVR 1

Povestea spectaculoasă a reîntoarcerii zimbrilor și castorilor în Munții Făgăraș – un habitat din care aceste specii dispăruseră acum două secole ...

„Orașul celor 1000 de izvoare”, cu remedii pentru trup şi suflet. Nou episod „Exclusiv în România”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Orașul celor 1000 de izvoare”, cu remedii pentru trup şi suflet. Nou episod „Exclusiv în România”, la TVR 1

Informații și povești tămăduitoare pentru trup și pentru suflet vom descoperi alături de Cristian Tabără în judeţul Covasna. Duminică, 7 ...

  RECOMANDARI     TVR2 

"Cap Compas": Trasee între timp și gust

Descoperă Bulgaria dincolo de ghiduri și trasee grăbite — acolo unde istoria, credința și gustul se întâlnesc. De la Cetatea lui Asan, măreață ...

OMUL ANULUI 2025 - Retrospectiva

  RECOMANDARI     TVR1 

OMUL ANULUI 2025 - Retrospectiva

Pe 1 decembrie de la ora 22.00, pe TVR1, îi veți afla pe cei 10 finaliști!

Un vin franţuzesc şi un parfum fin, perfecte pentru o seară de miercuri. Marsilia – istorie şi avangardism, la „Hai-Hui... cu Marina”

  PROMO     TVR2 

Un vin franţuzesc şi un parfum fin, perfecte pentru o seară de miercuri. Marsilia – istorie şi avangardism, la „Hai-Hui... cu Marina”

Cu siguranţă, este unul dintre cele mai cosmopolite oraşe din Franţa. Mulţi îl consideră cel mai frumos. Îi descoperim atracţiile alături de ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate