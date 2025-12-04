Opoziția reclamă măsuri dezastruoase la nivel național

TVRINFO

Opoziția se mobilizează în Parlament, pregătind depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului. Inițiativa aparține Grupului parlamentar „PACE – Întâi România”, care a anunțat că a reușit să adune numărul necesar de semnături.

Moțiunea, intitulată „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare”, a strâns 119 semnături și urmează să fie depusă oficial în Parlament vineri. Inițiatorii, un grup format din aleși cu orientare suveranistă, proveniți din foste partide precum S.O.S. România și POT, reclamă „măsuri dezastruoase la nivel național”. Aceștia susțin, de asemenea, că au primit asigurări de susținere și din partea unor membri ai partidelor aflate la guvernare, respectiv PSD și PNL. Printre semnatarii moțiunii se numără și deputatul Victor Ponta, care, deși nu mai este membru de partid, rămâne afiliat grupului PSD.

Pentru ca Guvernul să fie demis, sunt necesare 233 de voturi în Parlament. Liderul social-democraților a dat asigurări că membrii PSD nu vor vota pentru căderea Executivului, invocând angajamentul asumat în cadrul coaliției de guvernare. Pe de altă parte, președintele Nicușor Dan și-a exprimat încrederea că puterea va reuși să mențină Guvernul în funcție.

„Oamenii au așteptări faţă de liderii politici şi încearcă să le răspundă. Din ce am văzut, până acum această coaliţie a funcţionat,” a declarat președintele Nicușor Dan, sugerând că unitatea coaliției va rezista acestei încercări.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.