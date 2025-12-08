Ciprian Ciucu va fi noul primar al Capitalei

TVRINFO

„Vreau să fac din București proiectul vieții mele” – a fost prima reacție a candidatului PNL la Primăria Generală, Ciprian Ciucu, după anunțarea exit-pollului care-l dă câștigător al alegerilor la Primăria Generală a Capitalei.

Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal, a obținut 36,16% din voturi, la alegerile locale parțiale organizate duminică pentru funcția de primar general al municipiului București, arată datele publicate în timp real pe site-ul Autorității Electorale Permanente.

Pe locul doi s-a clasat Anca Alexandrescu, cu 21,94%, urmată de Daniel Băluță 20,51%, Cătălin Drulă, cu 13,90% și Ana Ciceală (5,85%).

Ciucu a primit în total, 208.962 de voturi, Anca Alexandrescu 122.405, Băluță 120.001, Drulă 81.310, iar Ana Ciceală 33.826 de voturi.

Imediat după publicarea rezultatelor exit-poll-ului CURS-Avangarde, candidații la Primăria Capitalei și-au exprimat reacțiile.

Candidata independentă Anca Alexandrescu a transmis un mesaj ferm, indiferent de rezultatul final. Ea a declarat că își va menține promisiunea făcută alegătorilor: aceea de a face „dreptate la București”, indiferent de poziția în care se va afla în viitor.

De la sediul USR, Cătălin Drulă i-a transmis un mesaj personalizat lui Ciprian, recunoscând dificultatea misiunii care îl așteaptă pe acesta. Drulă i-a urat să își folosească priceperea, să își găsească resursele necesare pentru a învinge obstacolele și să aibă curaj, asigurând că USR va fi un partener în toate proiectele constructive pentru Capitală. El s-a declarat mulțumit că în timpul campaniei au fost abordate și aspectele neplăcute din București, esențiale pentru corectarea lor în viitor.

Un apel la vigilență a venit din partea social-democratului Daniel Băluță, care le-a cerut colegilor din secțiile de votare să fie extrem de atenți și i-a somat pe „toți cei care au gânduri necurate să uite de ele”. Băluță a mulțumit bucureștenilor pentru prezența la vot și echipelor de voluntari care au demonstrat că această campanie s-a bazat pe rezultate și performanță.

Pe de altă parte, candidata SENS, Ana-Maria Ciceală, a apreciat că temele majore subliniate în campania sa au rezonat cu cei mai tineri dintre votanți. Ea a insistat că una dintre mizele acestor alegeri a fost aceea de a aduce în dezbatere subiecte esențiale, mult timp evitate de București și de alte orașe. Aici se includ costul vieții care zdrobește familii, criza locuirii resimțită de tineri, pericolul clădirilor cu risc seismic și nevoia de a construi un „București verde, al speranței”, cerând un vot pozitiv, și nu votul pentru răul cel mai mic.