Peste 500 de procurori și judecători, mesaj de susținere pentru magistrații care au făcut dezvăluiri

Dezvăluirile din documentarul de investigație „Justiție Capturată” realizat de Recorder continuă să cutremure sistemul judiciar, generând o mișcare de solidaritate în rândul magistraților.

Peste 500 de procurori și judecători, inclusiv unii aflați la pensie, au semnat un mesaj public de susținere pentru colegii lor care au avut curajul să vorbească despre problemele grave și presiunile din interiorul Justiției. Inițial, aproape 200 de magistrați s-au solidarizat cu judecătorii Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu (ambii apărând în documentar), dar numărul semnatarilor a crescut rapid vineri, depășind 500.

Mesajul, publicat de judecătoarea Sorina Marinaș de la Curtea de Apel Craiova, subliniază necesitatea protejării integrității și a adevărului. Aceasta a insistat că „adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate”. Magistrații semnatari sunt uniți în convingerea că „justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală – în slujba cetățeanului”. Susținerea vine de la judecători și procurori din întreaga țară, cuprinzând instituții cheie precum DNA, DIICOT, Parchetul General, curți de apel, tribunale, judecătorii și chiar instanțe militare, subliniind amploarea îngrijorării din sistem.

Documentarul a prezentat mărturii, unele sub protecția anonimatului, care arată modul în care conducerea Curții de Apel București (CAB) ar fi schimbat în mod curent judecătorii din completuri pentru a obține decizii favorabile în dosare de mare corupție, inclusiv cele ale unor nume cunoscute precum Marian Vanghelie, Cristian Burci și Puiu Popoviciu. Judecătorul Laurențiu Beșu, care a fost mutat prin delegare la CAB, a dezvăluit în ancheta Recorder că i s-a transmis de către noii săi colegi că mutarea sa ar fi avut ca scop eliminarea lui din completul care îl judeca pe medicul Mircea Beuran, acuzat de corupție.

Situația a degenerat joi, când conducerea Curții de Apel București a convocat o conferință de presă pentru a demonta acuzațiile. Acolo, judecătoarea Raluca Moroșanu a avut curajul să se prezinte în fața camerelor și a conducerii instanței pentru a-l susține public pe colegul său, Laurențiu Beșu.

În replică, șefa Curții, judecătoarea Liana Arsenie, care a fost susținută la rândul ei de peste 30 de judecători, a lansat acuzații extrem de grave. Aceasta a calificat dezvăluirile drept o încercare de destabilizare a puterii judecătorești și chiar de subminare a ordinii constituționale, intensificând astfel conflictul deschis din interiorul Justiției.

