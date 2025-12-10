loader
Sesizarea AUR privind majorarea taxelor locale, respinsă de Curtea Constituțională a României

publicat: Miercuri, 10 Decembrie 2025
Curtea Constituțională a României (CCR) a respins sesizarea depusă de AUR în legătură cu legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice.

 

Această hotărâre oferă undă verde Guvernului pentru implementarea Pachetului II de reformă fiscală, care include și majorarea taxelor și impozitelor locale începând cu 1 ianuarie 2026.

Deși inițial CCR stabilise un termen ulterior, Guvernul a solicitat preschimbarea, obținând o soluționare rapidă. Legea, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea în septembrie, fusese contestată inițial de AUR și declarată parțial neconstituțională, în special din cauza unei prevederi referitoare la testarea funcționarilor publici cu testul poligraf. După ce legea a fost modificată și adoptată din nou în Parlament, opoziția a contestat-o din nou, însă de data aceasta Curtea a respins obiecțiile.

Persoanele interesate trebuie să știe că actul normativ are ca obiectiv principal restructurarea și eficientizarea resurselor publice prin mai multe măsuri: gestionarea prudentă a zonelor de optimizare fiscală, urmărind să asigure un tratament egal, nediscriminatoriu și transparent pentru toți plătitorii de impozite și taxe; reorganizarea facilităților fiscale, în special a celor care nu se mai justifică în perioade de deficit bugetar excesiv; reașezarea sistemului de impunere în sfera taxelor și impozitelor locale; instituirea unor noi reglementări fiscale pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit; utilizarea eficientă a fondurilor publice alocate pentru finanțarea diferitelor servicii publice la nivelul autorităților centrale și locale.

Prin această decizie, CCR a validat efortul Guvernului de a reechilibra bugetul prin ajustări fiscale și administrative majore.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

