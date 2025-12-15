loader
Moţiunea de cenzură în care se cere demisia Guvernului, dezbatere și vot

publicat: Luni, 15 Decembrie 2025
Parlamentul României se pregătește pentru dezbaterea și votul moțiunii de cenzură intitulate „România nu este de vânzare – fără progresiști la guvernare” .

 

Inițiativa, lansată de un grup de parlamentari și prezentată de senatorul Ninel Peia, cere demisia imediată a Cabinetului condus de Premierul Ilie Bolojan. Textul moțiunii acuză Guvernul că ar fi „demonstrat incapacitatea de a gestiona” domenii esențiale care definesc viața cetățenilor, printre care se numără sănătatea, educația, protecția socială, justiția și finanțele publice.

Semnatarii susțin că cetățenii ar plăti prețul pentru o abordare guvernamentală care „confundă austeritatea cu eficiența” și dezvoltarea națională cu „shopping-ul extern”. Ei cer legislativului să ia act de „eșecul Guvernului” și să adopte măsurile constituționale necesare pentru demiterea Cabinetului Bolojan.

„Poporul român merită mai mult decât promisiuni goale și politici care îl sărăcesc. Merită un guvern care servește interesele naționale, nu pe cele ale comodității politice sau ale afacerilor comandate de interese străine”, se arată în document. Printre cele mai virulente critici aduse de moțiune se numără supra-îndatorarea, relația ostilă cu mediul de afaceri, destabilizarea administrației publice. Documentul include și acuzații privind cheltuielile pentru apărare.

Guvernul Bolojan este acuzat că ar fi continuat tradiția guvernărilor precedente, mărind datoria publică la aproape 59,7% din PIB în august 2025, o creștere semnificativă față de începutul anului. Inițiatorii susțin că mediul de afaceri a ajuns un „inamic” pentru Executiv, citând peste 11.000 de firme intrate în insolvență și un procent mare de IMM-uri care nu pot să își achite taxele. Moțiunea critică vehement „reducerea agresivă a personalului” din primării și instituții locale, susținând că măsura a fost impusă fără consultare, provocând haos în loc de eficientizare.

Moțiunea oferă ca „fotografie fidelă a guvernării Bolojan” situația de la barajul Paltinu. Conform documentului, „dezastrul de la Paltinu” ar fi fost cauzat de decizia unui ministru de a goli întregul baraj în plin cod hidrologic, fără o sursă alternativă de apă funcțională, fapt care ar fi dus la cedarea stației de epurare din cauza turbidității extreme a apei. De asemenea, parlamentarii acuză Guvernul că ar ignora nevoile sociale, susținând că „guvernarea progresistă se face cu ușa închisă”, generând „un sistem segregar, cu infrastructură de secol XIX” în educație, în timp ce se taie salariile asistenților sociali și se reduce personalul medical.

Un alt punct central al moțiunii vizează bugetul apărării. Parlamentarii nu contestă necesitatea modernizării militare, dar acuză Guvernul că a transformat acest buget într-o „vacă de muls, imună la orice verificare”, în timp ce sănătatea și educația sunt „puse pe regim de înfometare”.

Semnatarii cer ca investițiile militare să genereze și dezvoltare internă, prin transfer tehnologic real și susținerea industriei naționale. Ei avertizează că, plătind achiziții militare doar către companii străine, România riscă să devină nu un partener strategic, ci un client strategic.

Dezbaterea și votul de luni vor arăta dacă opoziția reușește să convingă majoritatea parlamentară să demită Cabinetul Bolojan.

 

Tag-uri: guvernare, motiune de cenzura, PNL, PSD, romania de vanzare

Șefa diplomației UE subliniază că utilizarea activelor ruseşti este ”cea mai credibilă” modalitate de a finanţa Ucraina: ”Dacă rămânem uniţi, suntem mult mai puternici”

15 Decembrie, 11:32

Ședință convocată, apoi anulată, la Curtea de Apel București: șefa instituției voia să vorbească despre ”problemele reale”. Judecătorii CAB ar fi acuzat că întâlnirea era una de intimidare

15 Decembrie, 10:50

Grevă generală în regiunea Wallonie-Bruxelles. MAE a emis o atenționare de călătorie

15 Decembrie, 10:34

Nicușor Dan, înaintea plecării în Finlanda: Voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Securitatea statului începe din interior

