Femeile din România, mai puțin implicate în roluri de decizie financiară

Conform unui studiu realizat de OECD, femeile au, în medie, scoruri mai mici la testele de alfabetizare financiară comparativ cu bărbații.

Disparitățile de gen în ceea ce privește alfabetizarea și independența financiară rămân o provocare majoră pentru societatea românească, aspect subliniat și în raportul „Gender Equality in Romania: Where Do We Stand? – 2023 Romania Gender Assessment”. Analiza indică faptul că, în medie, femeile obțin scoruri mai mici la testele de competență financiară comparativ cu bărbații, această prăpastie educațională reflectându-se direct în modul în care sunt gestionate resursele la nivelul gospodăriilor și al investițiilor personale.

Insecuritatea financiară este confirmată de datele care relevă un deficit semnificativ de încredere în rândul populației feminine. În timp ce aproape jumătate dintre bărbați se declară încrezători în capacitatea de a lua decizii financiare complexe, doar o treime dintre femei manifestă aceeași siguranță. Această barieră psihologică și educațională limitează drastic potențialul de administrare eficientă a activelor, determinând o abordare mai degrabă conservatoare sau pasivă în fața instrumentelor de investiții strategice.

Efectele acestui dezechilibru se propagă pe termen lung, afectând stabilitatea economică a femeilor și capacitatea acestora de a atinge o autonomie financiară deplină. Studiul sugerează că absența unei educații financiare solide, coroborată cu normele sociale tradiționale, menține o dependență care împiedică utilizarea optimă a veniturilor disponibile. Într-un context economic dinamic, redefinirea accesului la informație și încurajarea participării active a femeilor în deciziile financiare de anvergură devin condiții esențiale pentru reducerea inegalităților și pentru creșterea rezilienței economice la nivel național.

Concluziile raportului din 2023 evidențiază necesitatea unor politici publice orientate spre educație, care să vizeze eliminarea acestor disparități. Dincolo de simpla acumulare de capital, înțelegerea mecanismelor de funcționare a piețelor și a riscurilor financiare reprezintă instrumentul principal prin care se poate asigura o distribuție echitabilă a puterii de decizie în societate.

