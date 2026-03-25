Puterea de cumpărare a românilor, în scădere

Încă de începutul lui 2026, Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) a atras atenția că măsurile fiscale și menținerea inflației la un nivel ridicat vor afecta semnificativ consumul populației în acest an.

 

Impactul măsurilor de ajustare fiscală se va intensifica pe parcursul anului curent, exercitând o presiune vizibilă asupra puterii de cumpărare a populației conform estimărilor cuprinse în prognoza de toamnă a Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză. Această evoluție negativă este pusă pe seama menținerii unei inflații ridicate în prima parte a anului, fenomen care, coroborat cu diminuarea venitului disponibil al gospodăriilor, determină o restrângere a capacității de achiziție.

Realitatea economică actuală este reflectată fidel de costul unui coș de cumpărături de bază, unde suma de 100 de lei abia mai acoperă produsele esențiale pentru câteva zile. O analiză comparativă relevă faptul că aceleași produse care în anul 2026 necesită întregul buget de 100 de lei puteau fi achiziționate anul trecut cu aproximativ 83 de lei. Această diferență nominală de 17 lei indică o erodare a puterii de cumpărare de aproape 20% într-un singur an, cele mai accentuate scumpiri fiind identificate la alimentele de bază precum laptele, ouăle și carnea, sub influența costurilor ridicate de producție și energie.

Această etapă de scumpiri succede unei perioade prelungite de instabilitate, începută în anul 2022, când inflația a depășit pragul de 13%. Efectele s-au propagat în lanț de la energie și transporturi până la prețul final de la raft, procesul de măcinare a puterii de cumpărare continuând constant între anii 2023 și 2025. Deși pe termen lung situația actuală diferă de hiperinflația din anii '90, când volatilitatea monetară împiedica orice planificare financiară, contextul recent marcat de pandemie, criza energetică și conflicte geopolitice a inversat tendința de îmbunătățire a nivelului de trai observată după aderarea la Uniunea Europeană.

În concluzie, deși veniturile au cunoscut creșteri istorice în ultimele două decenii, ultimii ani au impus un ritm de creștere a prețurilor care a depășit în anumite intervale dinamica salarială. Puterea de cumpărare a românilor nu înregistrează un declin abrupt similar perioadei de tranziție, însă devine tot mai fragilă în fața cumulului de factori fiscali și macroeconomici. Astfel, principala preocupare a consumatorilor s-a deplasat de la valoarea nominală a câștigurilor către utilitatea reală a banilor în raport cu volumul de bunuri ce pot fi achiziționate din bugetul zilnic.

25 Martie, 10:27

Baraj Turcia – România: regulile pe care trebuie să le respecte suporterii români la Istanbul

25 Martie, 09:25

România, locul 2 în Uniunea Europeană la rata deceselor cauzate de accidente rutiere

25 Martie, 09:24

Hagi despre barajul Turcia – România: „Cineva o să plângă la sfârșit”

25 Martie, 08:43

Stocurile de medicamente, monitorizate pe fondul tensiunilor internaționale

Săptămâna Mișcării - Move Week 2026

Săptămâna Mișcării, cunoscută la nivel internațional sub denumirea de MOVE Week, reprezintă o campanie anuală de amploare care celebrează ...

„Schimbul de noapte” – o decizie care schimbă destine, la TVR 1

O poveste tensionată despre alegeri dificile și limitele morale ale datoriei, în premieră la TVR 1, vineri, 27 martie, de la ora 20.00. Filmul ...

Misteriosul „Gene Kelly – un american la... Hollywood”. Documentar despre un simbol al dansului, la TVR 1

Facem o călătorie prin lumea lui Gene Kelly, dansator de geniu, coregraf şi regizor pentru care dansul a fost un angajament politic. ...

Criză pe piața carburanților - Guvernul pregătește măsuri

Guvernul se reunește marți, la ora 17:00, într-o ședință extraordinară la Palatul Victoria, având pe agendă adoptarea unei ordonanțe de urgență ...

Dr. Jack şi Mr. Nicholson: legenda unui star fără reguli, la TVR 1

Incontestabil seducător și, totuși, tulburător de înfricoșător. Cu privirea sa pătrunzătoare și sprâncenele arcuite, ca și cum ar putea izbucni ...

Premiere la TVR, de Ziua Mondială a Teatrului: spectacolele „Regina nopții” și „Grădina de sticlă” aduc emoția scenei pe micul ecran

Televiziunea Română marchează săptămâna 23–29 martie prin spectacole-eveniment la TVR 1 și TVR Cultural dedicate spectacolului de teatru, ...

„Lecția iubirii” şi „Din tragedii în bucurii”, două noi reportaje la „Destine ca-n filme”

Marţi seară, Iuliana Marciuc ne propune doi noi eroi care au trăit experienţe incredibile, desprinse parcă din scenariile unor producţii ...

Practicarea sportului, o sursă inepuizabilă de motivație pentru toate vârstele

Activitatea fizică regulată este indispensabilă nu doar pentru sănătatea corpului, ci și pentru echilibrul psihic. Dincolo de îmbunătățirea ...

„O nuntă între Cer şi Pământ, prin sunet”. Concertul „Unifying Worlds” susţinut de Teodora Brody se vede la TVR 2

Rezultat al unei vieți de căutare și de pregătire muzicală și spirituală, „Unifying Worlds” este spectacolul prezentat de Teodora Brody în ...

Noile reguli europene pentru plățile în numerar, obligatorii în România din vara anului 2027

Adoptarea oficială de către Uniunea Europeană a noului regulament privind limitarea plăților în numerar marchează o schimbare semnificativă în ...

Cine controlează adevărul? Cenzura în era digitală și presa românească

Emisiunea „Omul și timpul” revine la TVR Cultural,  duminică, de la ora 17:00, cu o dezbatere despre control, cenzură, adevăr și libertatea de ...

Primul

Prima ediţie "Remix" a stagiunii de primăvară, sâmbătă 21 martie, ora 23:00, la TVR Cultural, deschide un dosar dedicat muzicii clujene și ...

„România face bine” – poveștile despre oamenii care construiesc speranță se văd la TVR 2

Din 22 martie, în fiecare duminică, de la ora 14:00, Irina Luca vă invită la TVR 2 într-o călătorie prin România oamenilor care construiesc, ...

Iubire interzisă la curtea regală: povestea care a schimbat Danemarca, la TVR Cultural

„O afacere regală”, un film premiat și multiplu nominalizat, este difuzat luni, 23 martie, de la ora 22.00, la TVR Cultural. Drama istorică, cu ...

