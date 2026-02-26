Cum poate România să-și consolideze poziția în economia globală? Aderarea la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică

…Din 2022 a început procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, care necesită parcurgerea a foarte multe etape. Întâi România și-a manifestat intenția fermă de a face parte din OCDE, după care sunt tot felul de etape de definire a traiectoriei și de evaluare. Eu aș spune că suntem pe ultima sută de metri. În ce sens? Sunt 25 de jaloane, de ținte mari sectoriale care trebuie îndeplinite, 20 au fost deja închise, printre care unele dintre cele mai complicate. Recent s-a închis cel pe partea fiscală de finanțe și este unul dintre cele mai complexe…am fost în ianuarie împreună cu ministrul de finanțe, domnul ministru Nazare, la Paris, pentru o etapă, se numește studiu economic, în care ni s-au adresat foarte multe întrebări, au fost și mulți secretari de stat de la alte ministere și am probat, dacă vreți, unde suntem pe această traiectorie. În săptămânile următoare va trebui să fie publicat un raport privind acest studiu economic, vom vedea rezultatele, sunt destul de optimist, se lucrează în paralel pentru a închide toate aceste ținte și consider că anul acesta sunt perspective realiste de aderare la OCDE, câtă vreme mergem pe această rută, cel puțin din punct de vedere tehnic, pentru că prima tema a României este să închidă toate capitolele tehnice.

… Dacă intrăm în OCDE, imediat se va simți o creștere a nivelului de trai, se va simți un influx de capital în România. Există studii care arată că toate țările după intrarea în OCDE au avut un boost economic și au devenit mult mai interesante pentru investiții. De exemplu, în multe cazuri a fost vorba și de un plus de 7% din Produsul Intern Brut. Bineînțeles că sunt niște detalii care contează, dar efectul nu va fi de neglijat și se va găsi în investiții în România, în locuri de muncă și în salariile oamenilor. Apoi, foarte important pentru țară, dar și pentru omul simplu este costul de finanțare. În momentul în care faci parte din acest club, de fapt ai o credibilitate mult mai mare și atunci dobânzile pentru stat și indirect pentru populație scad…nu în ultimul rând, cred eu, cu impact pe termen lung, dar care se simte încă de la început, ar trebui să avem politici publice mai bune…de exemplu, Cehia a devenit în 1995 membru OCDE și a înregistrat o creștere a investițiilor străine directe de la 12% la 70%, în Ungaria de la 24% la 59%, în Polonia de la 7% la 40% din PIB. Bineînțeles că sunt multipli factori, dar sunt convins că România nu va adera la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică doar pentru a bifa niște cerințe, ci chiar va implementa reformele necesare și cerute și va exista și la noi o creștere suplimentară care se va adăuga peste tot ce ne-a adus deja Uniunea Europeană.

… Acum suntem monitorizați, dar în momentul în care ești parte din OCDE, trebuie să aplici toate standardele Organizației, de exemplu în educație și sănătate, în felul în care facem regulile fiscale și așa mai departe. Și cred că apartenența la acest Club, pe lângă celelalte beneficii, vine și cu acest parteneriat, aș spune, legat de politicile publice…eu văd aderarea la OCDE ca pe o poartă deschisă pentru investiții și o poartă de accelerare, aș spune, care pe lângă încredere chiar atrage atenția în sens pozitiv…însă simt că nu s-a făcut atât de multă publicitate acestui proiect de țară. Cred că avem de lucru și în zona politică și în zona mass media, poate să informăm populația mai mult despre ce înseamnă Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, să nu cumva să devină vreo sperietoare.

… Schimbarea majoră odată ce devenim membru OCDE, ar fi deschiderea către piețele internaționale și atractivitatea în ceea ce privește încrederea în România, că este pe un drum bun. Acesta este un motor fundamental, un motor care astăzi ați văzut, dacă ne uităm la agențiile de rating, este ușor gripat…suntem undeva la limită, nu am intrat din fericire și datorită seriozității din ultimele luni, nu am intrat în categoria Junk, adică unde nu sunt încurajați investitorii să investească, ci am rămas într-o zonă, aș spune, de jos a atractivității pentru investiții. În mod normal, dacă ne ținem de reforme, odată ce aderăm la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pe lângă scăderea costului de împrumut, pe lângă atragerea de investiții, noi ar trebui să începem să urcăm în aceste rating-uri de țară.

… Pentru angajați nu am absolut nicio îndoială că apartența la OCDE înseamnă mai multe locuri de muncă și aș spune, mai bine plătite, pentru că și acolo există standarde legate de productivitate și de competitivitate. Oricum, deschiderea porții către investiții înseamnă creșterea salariilor, înseamnă crearea de locuri de muncă și cred că avem nevoie de acest, dacă vreți, lacăt deschis pentru ca economia României să intre într-o spirală pozitivă în care locuri de muncă să fie create într-un mod consecvent. Pentru antreprenori, cred că unul dintre efecte va fi că mediul fiscal, mediul de legislație pentru afacerile lor va deveni mult mai stabil și mult mai predictibil. În Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică e mai greu să te mai joci de la o lună la alta, poate chiar și uneori de la un an la altul, cu regulile fiscale, pentru că sunt niște standarde și pentru că în țările care sunt membre OCDE, dacă vreți, condițiile pentru mediul de afaceri sunt mult mai bune…iar pentru consumator să știți că tot aparterența la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică vine cu un set de reguli noi care sunt în favoarea consumatorilor pentru protecția lor suplimentară. Pe scurt, în toate cele trei privințe, în mod normal, consumatorii, oamenii de afaceri, companiile, investitorii și angajații ar trebui să beneficieze cam de aceleași standarde și condiții și reguli precum în țările OCDE.

… Haideți să ne gândim întotdeauna ce contează într-o economie. Într-o economie contează să circule banii. E important ca banii să intre în țară, investitori să intre în țară. Bineînțeles, când ai nevoie de împrumuturi și e imposibil astăzi să nu ai nevoie de împrumuturi la nivel privat sau la nivel național, să fie costurile de împrumut cât mai mici. Aici este marele beneficiu al aderării la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și de altfel, de alte acorduri comerciale pe care le negociază România sau Uniunea Europeană, este de fapt beneficiul major al oricărui acord favorabil între țări sau între entități care încurajează circulația banilor. Să nu subestimăm acest acord OCDE. În momentul în care ești alături de cele mai dezvoltate economii din lume și respecți aceleași reguli cu ele, bineînțeles că te vor respecta și investi.

