Nicușor Dan: România sprijină noile sancțiuni împotriva Rusiei

TVR INFO

Președintele Nicușor Dan a prezentat, în declarațiile de după reuniunea Consiliului European, o sinteză a temelor majore dezbătute la Bruxelles, asigurând publicul că, deși decizia finală a fost amânată pentru luna decembrie, „nu se pune problema să nu existe bani pentru Ucraina la începutul anului viitor”. Liderii europeni și-au reafirmat angajamentul ferm pentru finanțarea eforturilor Ucrainei pentru anii 2025 și 2026.

Pe de altă parte, discuția despre utilizarea activelor înghețate ale Rusiei, un subiect cu potențial financiar uriaș pentru Kiev, a rămas netranșată, întâmpinând obiecții, inclusiv din partea premierului belgian.

În privința Rusiei, șeful statului a confirmat adoptarea Pachetului 19 de sancțiuni al Uniunii Europene. Nicușor Dan a subliniat că România a acționat constant în spirit de solidaritate europeană, alăturându-se de fiecare dată măsurilor restrictive. Acesta a menționat că, în cadrul dezbaterilor, inclusiv numele gigantului energetic rusesc Lukoil a fost rostit, făcând aluzie la măsurile ce ar putea viza sectoarele energetic și financiar, pe lângă restricțiile impuse circulației diplomaților. Președintele a recunoscut totuși că progresul în adoptarea sancțiunilor se face gradual, fiind necesară o analiză echilibrată a efectelor colaterale asupra industriilor naționale și partenere.

O altă axă centrală a discuțiilor a vizat competitivitatea economiei europene în peisajul global, o temă direct legată de nivelul de trai din România. S-a discutat despre simplificarea legislației, digitalizare și unificarea pieței de capital, măsuri menite să mențină în Europa investițiile majore, în special în sectorul tehnologic, care altfel ar fi tentate să migreze spre Statele Unite.

De asemenea, s-a purtat o dezbatere aprinsă între necesitatea competitivității și ritmul tranziției verzi. Președintele a transmis că, în urma intervențiilor mai multor state, s-a conturat o înțelegere generală a necesității unei abordări echilibrate, temperând așteptările excesiv de optimiste în privința vitezei cu care pot fi atinse obiectivele de mediu fără a afecta competitivitatea. Dat fiind decalajul observat, a fost stabilit un Consiliu European extraordinar dedicat exclusiv acestui subiect, în februarie 2026.

Pe palierul securității, o noutate majoră a fost aprobarea foii de parcurs pentru dezvoltarea a patru programe strategice – drone, observatorul estic, scutul aerian și scutul spațial – cu termene clare stabilite până în anul 2030.

Un subiect adus în discuție pentru prima dată la nivelul Consiliului a fost cel al locuințelor, pe care Nicușor Dan l-a considerat de interes pentru România. Problema accesului la locuințe a fost legată direct de criza demografică, de plecarea tinerilor talentați din Europa și de dificultățile forței de muncă din marile orașe, devenind astfel o problemă vitală de competitivitate.

Nu în ultimul rând, Uniunea Europeană și-a reafirmat angajamentul ferm pentru aderarea Republicii Moldova la UE, un obiectiv de politică externă major pentru România. Sesiunea s-a încheiat și cu semnarea unui acord de parteneriat strategic între UE și Egipt, considerat un factor de stabilitate esențial în regiune și un partener decisiv în gestionarea migrației și a negocierilor de pace din zona Israel – Palestina.

