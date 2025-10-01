Nicușor Dan, anunț privind legea pregătirii în caz de război

TVRINFO

Președintele României, Nicuşor Dan, s-a aflat marți la Timișoara, unde a participat la o serie de evenimente oficiale. Ziua a început cu un moment solemn, în care șeful statului a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificare”, dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989 din Timișoara.

În cadrul unei conferințe de presă organizate ulterior, președintele a vorbit despre un proiect de lege ce urmează să fie înaintat Parlamentului, vizând pregătirea populației pentru situații de criză. El a explicat că una dintre cele mai importante prevederi ale noii legi este introducerea unui stagiu militar voluntar, subliniind că este vorba despre un program neobligatoriu, finanțat de stat.

Nicuşor Dan a precizat că statul român intenționează să îi plătească atât pe ofițerii care vor asigura instruirea, cât și pe tinerii care aleg să urmeze acest stagiu de patru luni. Potrivit șefului statului, scopul acestei măsuri este de a crea o rezervă pregătită pentru situații neprevăzute, pe care România nu și le dorește, dar pentru care trebuie să fie pregătită, tocmai pentru a le descuraja.

Președintele a adăugat că în scurt timp proiectul de lege privind pregătirea populației în caz de război va fi transmis de Guvern către Parlament. El a mai informat că, în momentul respectiv, Ministerul Apărării va organiza o conferință de presă în care vor fi oferite detalii suplimentare despre conținutul și implementarea acestei legi.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.