loader
Foto

Nicușor Dan, anunț privind legea pregătirii în caz de război

publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025

TVRINFO

Președintele României, Nicuşor Dan, s-a aflat marți la Timișoara, unde a participat la o serie de evenimente oficiale. Ziua a început cu un moment solemn, în care șeful statului a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificare”, dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989 din Timișoara.

 

În cadrul unei conferințe de presă organizate ulterior, președintele a vorbit despre un proiect de lege ce urmează să fie înaintat Parlamentului, vizând pregătirea populației pentru situații de criză. El a explicat că una dintre cele mai importante prevederi ale noii legi este introducerea unui stagiu militar voluntar, subliniind că este vorba despre un program neobligatoriu, finanțat de stat.

Nicuşor Dan a precizat că statul român intenționează să îi plătească atât pe ofițerii care vor asigura instruirea, cât și pe tinerii care aleg să urmeze acest stagiu de patru luni. Potrivit șefului statului, scopul acestei măsuri este de a crea o rezervă pregătită pentru situații neprevăzute, pe care România nu și le dorește, dar pentru care trebuie să fie pregătită, tocmai pentru a le descuraja.

Președintele a adăugat că în scurt timp proiectul de lege privind pregătirea populației în caz de război va fi transmis de Guvern către Parlament. El a mai informat că, în momentul respectiv, Ministerul Apărării va organiza o conferință de presă în care vor fi oferite detalii suplimentare despre conținutul și implementarea acestei legi.

Aflați mai multe detalii pe TVR INFO.

Tag-uri: lege razboi, Nicusor Dan, pregatire in caz de razboi, razboi, stagiu militar, stagiu militar voluntar, TVR INFO

Logo

01 Octombrie, 09:13

Inundaţii devastatoare în regiunea Odesa. Nouă persoane au murit. Printre victime se numără şi un copil

01 Octombrie, 09:03

Paralizie bugetară în Statele Unite, cu blocarea serviciilor federale. Sute de mii de funcționari federali, trimiși în șomaj tehnic

01 Octombrie, 08:49

Copil de 11 ani, decedat în Vaslui; mama minorului și două fete, transportate la spital – posibilă intoxicație cu ciuperci

01 Octombrie, 08:25

DallBogg Life and Health AD, firma care vindea cel mai ieftin RCA, interzisă de ASF

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Nicușor Dan, anunț privind legea pregătirii în caz de război

Nicușor Dan, anunț privind legea pregătirii în caz de război

publicat: Miercuri, 01 Octombrie 2025

Președintele României, Nicuşor Dan, s-a aflat marți la Timișoara, unde a participat la o serie de evenimente oficiale. Ziua a început cu un ...

TVR consolidează prezența sportului românesc pe Eurovision Sport

TVR consolidează prezența sportului românesc pe Eurovision Sport

publicat: Marţi, 30 Septembrie 2025

• Televiziunea Publică va transmite cele mai importante producţii realizate pe canalul TVR SPORT către fanii sportului din întreaga lume ...

Festivalul Alfabetul Conviețuirii, la Ploiești | VIDEO

Festivalul Alfabetul Conviețuirii, la Ploiești | VIDEO

publicat: Marţi, 30 Septembrie 2025

În a doua jumătate a lunii septembrie, orașul Ploiești devine, an de an, un punct focal al dialogului intercultural, găzduind Festivalul ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate